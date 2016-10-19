  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 октября 2016

    Объектив Nikon PC Nikkor 19mm f/4E ED с коррекцией перспективы оценен в $3400: Продажи объектива Nikon PC Nikkor 19mm f/4E ED начнутся в ноябре

    22:4315

    Новая функция Instagram должна помочь пользователям, которые хотят навредить себе: Instagram поможет склонным к суициду пользователям

    20:5119

    Смартфон Colawe Rio W550 должен сочетать экран AMOLED и доступную цену: Смартфон Colawe Rio W550 еще находится в процессе утверждения характеристик

    20:3117

    Ассортимент Palit пополнился лишь двумя картами GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Palit выпустила две простейшие карты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    20:096

    По прогнозу Gartner, в 2017 году расходы на информационные технологии достигнут 3,5 трлн долларов: Ожидается рост на 2,9%

    19:51

    Аналитики TrendForce отметили 10-процентный рост объёмов производства смартфонов в третьем квартале: В прошлом квартале в мире было произведено почти 350 млн смартфонов

    19:492

    Asus представила 10 видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, но все работают на референсных частотах: Asus представила много видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, но мало о них рассказала

    19:227

    Смартфон Oppo R9S получил датчик изображения Sony IMX398 с диафрагмой F/1,7 и измененный дизайн антенн [Обновлено]: По скорости работы камеру Oppo R9S сравнивают с зеркальными камерами

    19:017

    Представлен объектив Nikon AF-S Nikkor 70-200 F2.8E FL ED VR: Рекомендованная цена объектива Nikon AF-S Nikkor 70-200 F2.8E FL ED VR равна $2800

    18:5015

    Смартфон Samsung Galaxy J3 нового поколения получит SoC Snapdragon 430, но ПО определяет у неё лишь четыре ядра: Смартфон Samsung Galaxy J3 станет производительнее

    18:417

    Компания Seagate отчиталась за первый квартал 2017 финансового года: Доход Seagate за отчетный период составил 2,8 млрд долларов

    17:54

    Amazon предлагает японским покупателям электронную книгу Kindle Paperwhite с увеличенным в восемь раз объемом флэш-памяти : Увеличить объем флэш-памяти пришлось из-за пристрастия японских читателей к манга

    17:093

    Samsung и LG не воспринимают Foxconn и Sharp как своих конкурентов на рынке панелей OLED: Считается, что Foxconn и Sharp понадобится очень много времени, чтобы закрепиться на рынке панелей OLED небольшого размера

    16:1722

    Qualcomm придётся воспользоваться услугами TSMC для производства однокристальных систем Snapdragon 830: TSMC будет выпускать SoC Snapdragon 830

    13:2916

    В Сингапуре зафиксировано первое ДТП при участии беспилотного автомобиля: Беспилотное такси в Сингапуре попало в небольшое ДТП

    13:1730

    Zotac ограничилась лишь тремя моделями видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Zotac представила компактные версии GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    13:014

    Смартфон HTC Bolt может получить SoC Snapdragon 810 и имя Acadia: HTC может использовать SoC Snapdragon 810 для нового смартфона

    12:202

    В МГУ имени М.В. Ломоносова разработан экологически безопасный способ изготовления кремниевых нанонитей: По оптическим свойствам кремниевые нанонити, изготовленные по новой методике, превосходят обычные нанонити

    12:2015

    Intel отчиталась за очередной квартал, показав рост выручки на 9%: Intel отчиталась за третий квартал 2016 года

    11:486

    Видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti в исполнении EVGA могут быть очень длинными для этого сегмента: EVGA представила 10 видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    11:271

    Обнаружена еще одна особенность iPhone 7 в цвете Jet Black: Проблема возникает при использовании защитных пленок и силиконовых чехлов

    10:4159

    Аналитики Strategy Analytics прогнозируют для LeEco 11 место в списке производителей смартфонов по итогам текущего года: LeEco показывает огромный рост продаж смартфонов

    10:332

    Беспроводные наушники Plantronics BackBeat Pro 2 стали легче предшествующей модели: Беспроводные наушники Plantronics BackBeat Pro 2 оцениваются в $200

    10:17

    SSD Lite-On CV5 поддерживают кэширование переводом флэш-памяти в режим SLC: SSD Lite-On CV5 развивают до 450 МБ/с при последовательной записи

    10:10

    Анонс новых ноутбуков Apple ожидается 27 октября: Мероприятие пройдет в главном кампусе Apple в Купертино

    10:0826

    Версии iPhone 7 с 32 и 128/256 ГБ флэш-памяти действительно сильно отличаются по скорости записи данных: Бесплатное приложение PerformanceTest Mobile показало, что скорость записи у iPhone 7 с 32 и 128 ГБ флэш-памяти составляет 42 и 341 МБ/с соответственно

    09:4319

    Смартфоны Google Pixel спровоцировали рекордный рост акций Alphabet: Первые покупатели начнут получать свои устройства на этой неделе

    09:3413

    Анонсирован модем 5G Qualcomm Snapdragon X50: В состав платформы Qualcomm 5G, помимо Snapdragon X50, входят приемопередатчики mmWave SDR051 и контроллер питания PMX50

    09:303

    Представлена однокристальная система Huawei HiSilicon Kirin 960: В ходе пресс-конференции Huawei продемонстрировала сравнение неизвестного устройства на базе Kirin 960 с iPhone 7 Plus и Samsung Galaxy Note7

    09:054

    Аналитики Gartner сделали 10 предсказаний, касающихся информационной отрасли: Приложения дополненной реальности, фитнес-трекеры и интернет вещей преобразуют нашу жизнь

    09:0027

    Бюджетный смартфон со сдвоенной камерой Huawei Honor 6X вызвал живой интерес у публики: О своем желании приобрести смартфон уже заявили более миллиона потенциальных покупателей

    08:444

    По оценке KGI, до 7 млн потенциальных владельцев Samsung Galaxy Note7 предпочтут iPhone 7: Мин-Чи Куо добавляет, что парочка подобных проколов со стороны Samsung могут нанести непоправимый урон компании

    08:2545

    Gigabyte выпустила восемь видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, но ни одна не получила прибавки к частоте памяти: Gigabyte представила множество разных моделей GeForce GTX 1050 и GTX 1050 T

    08:103

    Глава Microsoft подтвердил факт грядущего выпуска нескольких смартфонов Nokia: Вьетнамское издание, на которое ссылается источник, добавляет, что два новых смартфона Nokia должны быть выпущены до конца текущего квартала

    08:0825

    Asus Chromebook C302CA — ещё один дорогой металлический хромбук, но теперь с CPU Intel Core M: Хромбук Asus Chromebook C302CA обойдётся в 700 евро

    08:003

    Умные часы Huawei Honor S1 стоят чуть более $100: Производитель утверждает, что все транзакции, проведенные при помощи Huawei Honor S1, будут надежно защищены

    07:525

    Представлен планшет Honor Media Pad 2, оцененный в $149: Планшет оснащен восьмидюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей, а также восьмиядерной однокристальной системой Snapdragon 616

    07:432

    Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi Pro на $60: Смартфон Xiaomi Redmi Pro стал ощутимо доступнее

    07:354

    NASA работает над электродвигателями для крупных самолётов: NASA хочет разработать электродвигатели для авиасудов

    07:1518

    Длина видеокарт Inno3D GeForce GTX 1050 Compact и GTX 1050 Ti Compact составляет всего 145 мм: Inno3D представила четыре карты GeForce GTX 1050/1050 Ti

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018