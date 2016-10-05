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    5 октября 2016

    На предприятиях Foxconn установлено около 40 000 роботов: Foxconn выпускает около 10 000 роботов в год

    21:1419

    По подсчетам IDC, во втором квартале 2016 года на облачную инфраструктуру было потрачено 7,7 млрд долларов: По сравнению со вторым кварталом 2015 года расходы на облачную инфраструктуру выросли на 14,5%

    20:43

    В базе данных Zauba замечен смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) : Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) на SoC Samsung Exynos будет иметь 3 ГБ оперативной памяти

    18:4810

    По итогам текущего года рынок хромбуков вырастет на 30-40%: Рынку хромбуков пророчат отличный рост

    17:2617

    Hitachi намерена избавиться от дочерних предприятий Hitachi Koki и Hitachi Kokusai Electric: Hitahci продаст два дочерних предприятия

    17:038

    Google сделает голосовой помощник Assistant доступным сторонним разработчикам в следующем году: ПО Google Assistant можно будет использовать с сторонних устройствах

    16:368

    Yahoo сканировала письма своих клиентов и делилась информацией с правительством США: Yahoo имела доступ ко всем письмам своих клиентов

    15:5025

    Intel начинает отгрузку образцов Stratix 10 — первых в отрасли 14-нанометровых FPGA : Основой Stratix 10 служит архитектура HyperFlex

    15:179

    В Facebook Messenger появилась возможность полного шифрования: Чтобы пользоваться опцией, оба собеседника должны установить у себя последнюю версию клиента

    14:312

    Компания Micron отчиталась за четвертый квартал 2016 финансового года и год в целом: Доход Micron за год составил 12,399 млрд долларов, чистые убытки — 276 млн долларов

    13:582

    Lenovo не планирует выпускать смартфоны с ОС Windows: При этом Lenovo продолжает выпускать компьютеры с Windows 10

    12:2210

    В Microsoft Windows 10 появилась поддержка мониторов, подключаемых по USB: Драйвер, созданный специалистами DisplayLink, включен в Windows 10 Anniversary Update

    12:219

    LG Chem будет поставлять для электромобилей Faraday Future аккумуляторы с рекордной энергетической плотностью : Эти источники питания станут частью платформы VPA

    11:5213

    Google пообещала обновлять ОС смартфонов Pixel и Pixel XL в течение двух лет: ...а заплатки в системе безопасности — в течение трех лет

    11:4230

    В конце октября Schiit Audio проведет Дни открытых дверей : Компания Schiit Audio приглашает на тест-драйв ЦАПов, усилителей для наушников и другой аудио-периферии

    11:3010

    Опубликован перечень смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 7.0 Nougat: Первыми обновление получат смартфоны Moto Z и Moto G 4-го поколения

    11:271

    Умные часы Apple Watch Series 1 и Series 2 обладают практически одинаковой производительностью: Apple Watch Series 1 предлагаются по цене от $269

    10:598

    Apple запатентовала сканер отпечатков пальцев Touch ID, который располагается под стеклом: iPhone 8 представят в сентябре следующего года

    10:2116

    SoC Apple A10X Fusion протестировали в Geekbench, превосходство над A9X достигает 34%: В сравнении с A9X разница достигает 34% и 27% соответственно

    09:5341

    По мнению аналитика, следующая флагманская SoC Qualcomm будет называться не Snapdragon 830, а Snapdragon 835: Самой популярной однокристальной системой во флагманских смартфонах этого года, без сомнения, стала Snapdragon 820

    08:5710

    На новых фотографиях смартфон Xiaomi Mi Note 2 напоминает Samsung Galaxy S7 Edge: Кнопка включения у смартфона располагается справа, а клавиши регулировки громкости поместили на левую панель устройства

    08:4617

    Подразделение Google Pixel возглавил ветеран индустрии Дэвид Фостер : В Amazon Дэвид Фостер проработал около шести лет, занимаясь созданием устройств Kindle и Kindle Fire

    08:3413

    Взрывающийся Samsung Galaxy Note7 добавили в популярную игру GTA V: HitmanNiko заменил модель взрывчатки на модель смартфона Samsung Galaxy Note7

    08:2389

    Из магазина Google Store исчезли смартфоны Nexus 5X и Nexus 6P: Google больше не продаёт смартфоны Nexus 5X и Nexus 6P

    07:408

    Медиаадаптер Chromecast Ultra поддерживает передачу видео 4K и режим HDR: Медиаадаптер Chromecast Ultra стоит $70

    07:2011

    Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View комплектуется беспроводным контроллером: Гарнитура Google Daydream View стоит $80

    07:005

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