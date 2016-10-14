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    14 октября 2016

    Смартфон HTC Bolt получит дисплей диагональю 5,5 дюйма и 18-мегапиксельную камеру: Смартфон HTC Bolt будет похож на HTC 10, только более крупный

    19:346

    Nintendo может представить свою новую консоль уже через неделю: Nintendo NX/Nintendo Duo покажут уже на следующей неделе

    19:086

    Стало доступно настольное приложение Instagram: Instagram для Windows 10 имеет ограничения

    18:463

    За три года HP сократит штат на 3000-4000 сотрудников: HP планирует масштабный процесс сокращений

    18:2512

    Пылевлагозащищенный смартфон Nomu S30 получил экран Full HD, ОЗУ 4 ГБ и SoC Helio P10: Смартфон Nomu S30 базируется на ОС Android 6.0

    16:206

    Появилось первое изображение электромобиля Atieva Atvus: Atieva Atvus предстоит конкурировать с Tesla Model S

    14:4014

    Несмотря на второй отзыв смартфонов Samsung Galaxy Note7, число их пользователей продолжает расти: Потребители игнорируют рекомендации производителя прекратить пользоваться потенциально опасными устройствами

    14:0673

    Устройство Nokia D1C оказалось не смартфоном, а планшетом с большим экраном: В результатах теста GFX Bench сказано, что размер экрана Nokia D1C равен 13,8 дюйма

    13:566

    В Samsung оценивают потери от проблем с Note7 в 5,3 млрд долларов: Чтобы скомпенсировать потери, Samsung будет активнее продвигать другие модели

    13:4441

    Назван срок анонса умных часов Google: Ожидается выход двух моделей, известных сейчас под условными наименованиями Angelfish и Swordfish

    13:3310

    За несколько месяцев Apple переманила множество специалистов Imagination Technologies : Imagination Technologies лишилась высококлассных специалистов из-за Apple

    13:2930

    Консорциум с участием IBM и Google предложит открытый интерфейс сопроцессоров: Компания Intel не участвует в консорциуме, продвигая собственные разработки

    13:262

    Саудовская Аравия и SoftBank создадут инвестиционный фонд с капиталом до 100 млрд долларов: Саудовская Аравия и SoftBank создадут крупнейший на рынке IT инвестиционный фонд

    13:025

    SK Hynix будет участвовать в создании нейроморфной микросхемы: Потребность в нейроморфных микросхемах вызвана появлением огромного количества неструктурированных данных

    12:55

    AMD уже располагает новыми ревизиями GPU Polaris с улучшенной энергоэффективностью : Обновлённые GPU Polaris менее прожорливы

    12:3715

    Камеру Leica M-P скрестили с ракеткой для настольного тенниса: Leica выпустит вариант камеры M-P, оформленный Рольфом Саксом

    12:2532

    Мини-ПК MSI Cube 2 перешли на использование процессоров Intel Kaby Lake: MSI перевела мини-ПК Cube 2 на новые CPU Intel

    12:134

    Пропускная способность беспроводного маршрутизатора Linksys WRT3200ACM достигает 3200 Мбит/с: Продажи маршрутизатора Linksys WRT3200ACM должны начаться в ближайшие недели по цене $280

    12:0515

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming WaterForce WB 8G получила водоблок и существенную прибавку к частотам: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming WaterForce WB 8G оснащена водоблоком

    11:261

    В стыковочной станции Toshiba WiGig Dock используется беспроводное подключение IEEE 802.11ad : Стыковочная станция Toshiba WiGig Dock стоит $300

    11:112

    Baidu создаёт инвестиционный фонд с капиталом в 3 млрд долларов: Baidu будет инвестировать в сторонние проекты по 50-100 млн долларов

    10:561

    Новый смартфон ZTE Nubia получит камеры разрешением 23 и 13 Мп: Новинка ZTE получит камеры немалого разрешения

    09:00

    LG готовит смартфон LV5, который напоминает модель G5, но не является модульным: Смартфон LG LV5 может временно подменить актуальный флагман

    08:3010

    Форма корпуса смартфона Galaxy Note7 стала одной из причин проблем с этим аппаратом: Смартфон Galaxy Note7 стал заложником своего корпуса

    08:0040

    Фото нового смартфона LeEco указывает на существование неизвестной ранее 10-ядерной 14-нанометровой SoC MediaTek : У MediaTek есть 10-ядерная SoC, созданная по 14 нм

    07:3011

    Процессоры Imagination Technologies MIPS Warrior I-Class I6500 появятся в беспилотных автомобилях через несколько лет: Процессоры Imagination Technologies MIPS Warrior I-Class I6500 будет использовать компания Mobileye

    07:00

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