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    30 сентября 2016

    В Сочи покажут первый в России беспилотный электробус: Выпускать электробусы предстоит заводу «Волгабас», который строится во Владимирской области

    18:1744

    В Калифорнии беспилотным автомобилям разрешили движение по дорогам общего пользования: Желание способствовать развитию технологий взяло верх

    16:4523

    Sharp инвестирует в производство панелей OLED 570 млн долларов: Средства, выделяемые Sharp, будут направлены на пилотные производственные линии

    16:105

    Создана организация 5G Automotive Association: Задачей 5G Automotive Association названа разработка, тестирование и продвижение решений в области связи

    15:251

    В линейку компьютерных корпусов Sharkoon S25 вошли три модели: Самый дорогой представитель серии Sharkoon S25 оценен в 50 евро

    14:154

    Samsung завершила программу выкупа собственных акций, которая обошлась компании в 10 млрд долларов: Samsung выкупила собственных акций на сумму 10 млрд долларов

    13:4019

    Coolpad Note 5 — смартфон стоимостью $165, оснащённый 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Coolpad Note 5 получил SoC Snapdragon 617

    13:275

    Производительность видеокарты GeForce GTX 1050 Ti будет чуть выше, чем у GTX 960: Появились первые тесты карты GeForce GTX 1050 Ti

    13:1727

    Видеокарты Galax GeForce GTX 1060 EX OC White белые только снаружи: Galax представила пару новых карт GeForce GTX 1060

    12:497

    Релиз ОС Android Wear 2.0 перенесли на начало следующего года: ОС Android Wear 2.0 выйдет позже, чем ожидалось

    12:353

    Смартфон Oukitel U15 Pro оснащен дактилоскопическим датчиком, экраном диагональю 5,5 дюйма и восьмиядерным CPU: Oukitel U15 Pro построен на SoC MediaTek MT6753

    11:153

    Новое подразделение Microsoft, включающее более 5000 человек, будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта: Этот шаг позволит стандартизировать системы искусственного интеллекта в различных продуктах компании

    11:1422

    Смартфон Samsung Galaxy A8 нового поколения стал производительнее, автономнее, но толще и тяжелее предшественника: Смартфон Samsung Galaxy A8 основан на SoC Exynos 7420

    11:0313

    iiyama GB2783QSU-B1 – игровой монитор с поддержкой технологии AMD Freesync: iiyama GB2783QSU-B1 построен на панели TN диагональю 27 дюймов разрешением 2560 х 1440 пикселей

    10:553

    Электромобиль Tesla Model S переоборудовали под катафалк: Модификации подвергся не только кузов, но и шасси, колесная база была увеличена на 80 см

    10:4216

    Электромобиль Volkswagen I.D., выпуск которого намечен на 2020 год, будет проезжать без подзарядки 600 км: На основе Volkswagen I.D. в 2025 году будет выпущена модель Volkswagen I.D. Pilot, оснащенная системой автономного вождения

    10:4014

    Qualcomm рассматривает возможность приобретения компании NXP Semiconductors: NXP Semiconductors может стать частью Qualcomm

    10:331

    Владельцы автомобилей BMW жалуются на проблемы с iPhone 7: Также зафиксированы жалобы от владельцев Hyundai и Kia

    10:3029

    Обновлённые гарнитуры Razer Kraken Pro V2 и Kraken 7.1 V2 получили увеличенные излучатели: Новые гарнитуры Razer Kraken Pro V2 и Kraken 7.1 V2 стоят 80 и 100 долларов соответственно

    10:23

    LeEco выйдет на рынок США 19 октября: Давно поговаривают о том, что китайский медиагигант LeEco планирует начать осваивать американский рынок

    10:14

    За год Samsung Display снизит объемы поставок панелей для ноутбуков в три раза: Также сообщается, что Samsung Display планирует уменьшить объемы поставок панелей IPS/PLS с широкими углами обзора

    10:036

    По отзывам американских пользователей, смартфон iPhone 7 теряет сигнал LTE: Это приводит не только к прекращению передачи данных, но и обрыву голосовой связи при использовании VoLTE

    09:4315

    В США загорелся еще один смартфон Samsung Galaxy S7 edge, информацию подтвердили пожарные: Глава пожарного департамента Пейнсвила Марк Млачак (Mark Mlachak) подтвердил, что источником возгорания послужил смартфон

    09:0749

    По новым слухам, смартфон Xiaomi Mi Note 2 анонсируют в ноябре: Смартфон Xiaomi Mi Note 2 получит дисплей QHD размером 5,7 дюйма с загнутыми краями

    09:012

    Samsung запатентовала складывающийся планшет со встроенной клавиатурой и подставкой:

    08:542

    Начались продажи web-камеры Logitech C922 Pro Stream Webcam стоимостью $100: Камера Logitech C922 Pro Stream Webcam оснащена двумя микрофонами и способна компенсировать мерцание источников освещения

    08:4911

    Многие умные часы с Android Wear не работают с iPhone 7: Компания Google подтвердила факт существования данной проблемы

    08:387

    Маск запретил предоставлять скидки на новые электромобили Tesla: Tesla уже 14 кварталов подряд заканчивает убытками

    08:354

    Чехол Fuze для iPhone 7 содержит разъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 2400 мА•ч: В данный момент забронировать чехол Fuze можно за 59 долларов, выход чехла ожидается в декабре этого года

    08:2912

    Планшет Lenovo Tab3 8 Plus выделяется восьмидюймовым экраном Full HD и современной платформой Qualcomm: Сердцем планшета Lenovo Tab3 8 Plus выступает Snapdragon 625

    07:454

    SSD Adata XPG SX8000 развивают скорость чтения до 2400 МБ/с: SSD Adata XPG SX8000 имеют интерфейс PCIe

    07:154

    Google, Facebook, Amazon, IBM и Microsoft объединили усилия в рамках инициативы Partnership on AI: Google, Facebook, Amazon, IBM и Microsoft объединились для решения вопросов, связанных с искусственным интеллектом

    07:005

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