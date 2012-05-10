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    10 мая 2012

    AOC оснастила Android-планшет Breeze MW9022 CPU частотой 1,2 ГГц и АКБ емкостью 7000 мАч: Breeze MW9022 станет вторым планшетным компьютером AOC

    23:562

    Охладитель 3D-карты Palit GeForce GTX 670 JetStream понижает температуру GPU еще на 7°С по сравнению с референсным: TDP Palit GeForce GTX 670 JetStream составляет 185 Вт

    21:23

    EVGA выпустила три модели 3D-карт GeForce GTX 670, две из которых разогнаны в заводских условиях: Цена базовой модели с 2 ГБ памяти равна $399

    20:36

    ZOTAC создала гибрид из видеокарт GeForce GTX 670 и GTX 680: Производителю удалось существенно разогнать модель в заводских условиях

    19:191

    HP делит тонкие и лёгкие мобильные ПК на ультрабуки и сликбуки: Одним из отличий сликбуков является отсутствие встроенного SSD

    18:5210

    3D-карта ASUS GTX 670 DirectCu II TOP разогнана до 1110 МГц: ASUS GeForce GTX 670 DirectCu II TOP стоит $419

    18:38

    Американский судья отклонил иск Proview против Apple: Судья прислушался к доводам Apple

    18:2110

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 670 представлена официально: Новинка NVIDIA «дарит сказочную производительность мощь и тишину геймерам во всем мире»

    17:4018

    NVIDIA передала компилятор CUDA сообществу разработчиков приложений с открытым кодом: Компилятор LLVM поддерживает вычисления на GPU для широкого спектра языков программирования

    16:539

    Micron подтверждает факт переговоров о поглощении Elpida: Американцы приберут к рукам последнего японского производителя памяти DRAM

    16:39

    Ультрабук HP Envy Spectre XT заключен в металлический корпус толщиной 14,5 мм: В конфигурацию модели входит процессор Intel Core третьего поколения и 4 ГБ памяти

    16:344

    USB3.0F-P7-PCIe — низкопрофильная карта расширения PCI Express с семью портами USB 3.0: В комплект поставки USB3.0F-P7-PCIe входит низкопрофильная монтажная планка

    15:197

    Специалисты Buffalo решили проблему «совместного проживания» клавиатуры и мыши: Продажи ковриков Buffalo BSPD13 начнутся в конце мая по цене $15

    14:4434

    Смартфоны Apple iPhone нового поколения и 10-дюймовые планшеты iPad будет выпускать Pegatron: Заказы на выпуск семидюймового планшета iPad достались Foxconn Electronics

    14:0211

    Windows Firewall Control v.3.3.0.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven

    13:50

    Во втором полугодии Amazon выпустит электронную книгу с цветным электрофоретическим экраном : В цветной электронной книге Amazon будет использован экран производства E Ink Holdings

    13:4013

    HP EliteBook Folio 9470m: 14-дюймовый ультрабук для деловых пользователей: В базовой конфигурации ультрабук толщиной 19 мм весит менее 1,6 кг

    13:387

    Тонкий клиент Devon IT FX1 на архитектуре ARM стоит менее $200: Малая потребляемая мощность FX1 позволяет питать его от локальной сети

    13:181

    Stickies v.7.1d - бесплатная утилита для создания и управления заметками: Бесплатная утилита для создания и управления заметками

    13:15

    Buffalo использует в твердотельных накопителях магниторезистивную память: В серию новых SSD Buffalo войдут модели с интерфейсами SATA и IDE

    12:476

    AnVir Task Manager Free v.6.71 - бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows

    12:40

    Ультрабук ASUS Zenbook UX32VD получил дискретный GPU и дисплей типа IPS разрешением 1920 x 1080 пикселей: Оснащение ASUS Zenbook UX32VD включает три порта USB 3.0

    12:2847

    Microsoft вошла в консорциум Hybrid Memory Cube Consortium: Окончательные спецификации памяти HMC будут готовы к концу года

    12:056

    ProcessKO v.2.55 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    12:051

    Dane-Elec Pro Sport: первые «флэшки» компании с интерфейсом USB 3.0: Уже в мае на Amazon

    11:591

    Представлены системы водяного охлаждения Thermaltake Water 2.0: Серия Thermaltake Water 2.0 включает три модели

    11:412

    cFosSpeed v.8.00 Final - драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    11:302

    WinXP Manager v.8.0.1 - оптимизатор и настройщик ОС Windows XP: Новая версия оптимизатора и настройщика ОС Windows XP

    10:55

    GIMP v.2.8.0 - качественный, бесплатный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    10:202

    В Сети появились изображения и спецификации не анонсированного смартфона Sony Xperia ST26i: В качестве аппаратной платформы аппарат получит однокристальную систему ST-Ericsson U8500

    09:594

    WinSnap v.4.0.4 - программа для создания снимков окон приложений и Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    09:45

    Avira AntiVir PE v.12.0.0.1125 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    09:10

    DriverMax v.6.3 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    08:35

    Количество моноблоков Lenovo ThinkCentre M70z и M90z, отзываемых из-за риска возгорания, возросло до 188 тысяч: Список отзываемых экземпляров компьютеров Lenovo ThinkCentre M70z и M90z расширен почти в четыре раза

    08:305

    Россия поднялась на шестое место в мире по уровню вредоносной активности в Интернете: Москва вошла в топ самых бот-инфицированных городов мира, каждый сотый бот в мире - москвич

    08:00

    В понедельник Intel выпустит процессоры Xeon E5-1200 v2, E5-2400 и E5-4600: Три новые серии процессоров Intel Xeon нацелены на три разных сегмента рынка

    08:0015

    Заказы NVIDIA на выпуск 28-нанометровой продукции стали приоритетными для TSMC: Решение отдать приоритет заказам NVIDIA затрагивает интересы других заказчиков TSMC

    07:3015

    HP Officejet 150 — первое в мире мобильное МФУ: Одновременно с МФУ HP Officejet 150 вышло еще несколько принтеров

    07:0011

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