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    27 мая 2012

    Специалисты NTU и I2R создали чипсет для беспроводной связи, обеспечивающий скорость 2 Гбит/с: Чипсет VIRTUS работает на частоте 60 ГГц

    22:4717

    Intel будет осваивать 14-нанометровый техпроцесс на фабриках в США и Ирландии: Инвестиции в предприятие Intel в Ирландии превысят 1,25 млрд. долларов

    21:2518

    Renesas продает TSMC одну из своих фабрик и сокращает 14000 сотрудников: К продаже мощностей Reneas подталкивает спад на рынке бытовой электроники

    20:445

    На смену процессорам Intel Core i7-3720QM и i7-3820QM идут Core i7-3740QM и i7-3840QM: Модели Core i7-3740QM и i7-3840QM получили каталожные обозначения BX80638I73740QM и BX80638I73840QM

    19:1410

    Fujifilm анонсирует переходник для установки на камеру X-Pro1 объективов системы Leica M: Продажи Fujifilm M-Mount Adapter начнутся в июне по цене $200

    17:371

    Обновление ESET NOD32 Mobile Security для Android: В новой версии ESET NOD32 Mobile Security для домашних пользователей появилась возможность автоматической проверки актуальности дистрибутива антивируса

    17:27

    «Дребеденьги» обновили клиент для iOS : Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    17:03

    Выход 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 660 ожидается в конце лета: В Швеции цена новинки будет примерно равна $350

    15:505

    ViewSonic обещает привезти на Computex 22-дюймовый «планшет» с ОС Android: ViewSonic также покажет новые решения в области «облачных вычислений», проекторы и другие новинки

    15:278

    Защищенный планшет DRS Tactical Systems ARMOR X7et получил ОС Windows, а ARMOR X7ad — ОС Android: Одновременно представлена модель ARMOR X12kb

    14:452

    Мониторы LG IPS224V-PN и IPS234V-PN выполнены на базе панелей типа IPS: Новинки поступят в продажу в начале июня

    13:2212

    Материнская плата GIGABYTE MSQ77DI — как основа для моноблочных компьютеров на базе процессоров Ivy Bridge: Изделие оснащается портами mSATA и Mini PCIe

    11:253

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