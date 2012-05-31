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    31 мая 2012

    Корпус Lian Li PC-V355 имеет выдвижной поддон для плат microATX: Цена Lian Li PC-V355 — $139

    23:0211

    MSI оснащает игровой ноутбук GT70 3D-картой NVIDIA GeForce GTX 675M: О времени автономной работы и цене ноутбука GT70 производитель не говорит

    22:4010

    Мышь Roccat KONE XTD дебютирует на выставке Computex : О цене Roccat Kone XTD данных пока нет

    22:214

    Нетбук Mouse Computer LuvBook LB-M150 построен на платформе Intel Cedar Trail, весит чуть больше килограмма : Модификация лэптопа с SSD объемом 60 ГБ оценивается в $500

    21:356

    Начались продажи базового комплекта для сборки мини-ПК VIA ARTiGO A1200: Базовый комплект для сборки мини-ПК VIA ARTiGO A1200 стоит $320

    19:488

    3D-карта GeForce GTX 550 Ti с печатной платой собственной разработки MSI будет дешевле клонов референсного образца: Поставки MSI N550GTX-Ti-MD1GD5-V2 уже начались

    19:046

    Opera Mini 7 упрощает доступ к социальным сетям: Второе нововведение — возможность использования неограниченного числа сайтов на Экспресс-панели.

    17:47

    Evernote Hello для Android помогает запоминать людей: Evernote Hello основан на трех фундаментальных способах запоминания, которыми пользуется наш мозг

    17:43

    Mitsubishi оснастила монитор DiamondCrysta RDT272WX-BK панелью IPS и гибридным TV-тюнером: Новинка поступит в продажу в середине июня по цене $630

    17:208

    Sony анонсировала смартфоны Xperia acro S и Xperia go: Изделия заключены в защищенные корпуса

    16:2520

    ChromePass v.1.22 - утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome: Бесплатная утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome

    16:103

    XMedia Recode v.3.1.0.5 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    15:35

    NeoDownloader v.2.9.2 - бесплатная версия массового загрузчика файлов: Вышла бесплатная версия массового загрузчика NeoDownloader

    15:00

    Macrium Reflect Free v.5.0.4620 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    14:252

    Inno Setup v.5.5.0 - бесплатный установщик программ для Windows: Бесплатный установщик программ для Windows

    13:50

    PerfectDisk 12.5.311 - простой, быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    13:15

    Freemake Video Converter v.3.0.2.10 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    12:40

    LiberKey v.5.7.0530 - сборник бесплатных портативных утилит для настройки ОС: Сборник бесплатных портативных утилит для настройки ОС

    12:05

    Компания GIGABYTE анонсировала «самый легкий ноутбук в мире» X11: Одновременно представлены ноутбуки U2442 и U2440

    12:0035

    WindowFX v.5.0 - утилита для настройки внешнего вида и UI ОС Windows: Утилита для настройки внешнего вида и UI ОС Windows

    11:30

    Intel представит на Computex третье поколение Ultrabook: USB 3.0 или Thunderbolt становится обязательным: Компьютеры категории Ultrabook скоро должны войти в массовый сегмент

    11:2819

    AIDA64 Extreme Edition v.2.50 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    10:55

    Пятое поколение бизнес-решений ESET NOD32 уже в продаже: ESET сообщает о начале продаж пятого поколения бизнес-решений ESET NOD32 в России

    10:20

    I-O Data оснастила внешний HDD WNHD-U500 адаптером Wi-Fi: Новинка поступит в продажу в середине июня по цене $275

    09:596

    Разрешение экрана моноблочного ПК Dell XPS One 27 — 2560 х 1440 пикселей: XPS One 27 — самый большой моноблочный ПК в ассортименте Dell

    09:5337

    Falcongaze SecureTower – гибкий менеджмент баз данных и индексов.: Компания Falcongaze объявляет о выходе новой версии SecureTower

    09:45

    Acer использует в мини-ПК Veriton VTL4610-H14D процессор Celeron G540 частотой 2,5 ГГц: Компьютер комплектуется 4 ГБ оперативной памяти и HDD объемом 500 ГБ

    09:302

    ZTE Athena: смартфон толщиной 6,2 мм на процессоре Cortex-A15 с дисплеем IPS: Смартфон ZTE Athena будет работать под управлением Android 4.0

    09:2741

    Tagy 1.5 - безиконочный интерфейс для Android: Вышла новая версия виджетов Tagy для Android

    09:10

    Накопители Transcend PSD520 оснащаются износоустойчивой памятью SLC и классическим интерфейсом IDE: Проверенный временем разъем снова в строю

    09:109

    Семидюймовый детский планшет Archos Child Pad стоит $130: При габаритах 223 x 142 x 12,2 мм Archos Child Pad весит 380 г

    09:0012

    Выпущена русифицированная версия SafeNet Network Logon 8.0: Русифицированная версия SafeNet Network Logon 8.0 предлагает новые уровни защиты от несанкционированного доступа.

    08:35

    Вышел UserGate Mail Server v.2.2 - почтовый сервер с интегрированными средствами антивирусной и антиспам-фильтрации: Вышла новая версия UserGate Mail Server

    08:00

    Скоро начнутся продажи планшета Lenovo IdeaTab S2109: Планшет Lenovo IdeaTab S2109 с ОС Android 4.0 стоит $349

    08:0013

    OCZ официально представила линейку SSD Agility 4: Емкость представителей серии варьируется от 64 до 512 ГБ

    07:5912

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