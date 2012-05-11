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    11 мая 2012

    Transcend полагает, что твердотельный накопитель MSA720 найдет применение в ультрабуках и планшетах: SSD построен на контроллере SandForce SF-2281

    16:318

    Планшет Apple с семидюймовым экраном 2048 x 1536 пикселей выйдет в октябре и будет стоить $200-250: Объем флэш-памяти младшей модели Apple iPad будет равен 8 ГБ

    15:1857

    Leica M Monochrom — первая в мире полнокадровая черно-белая цифровая камера: Производитель видит в Leica M Monochrom будущее монохромной цифровой фотографии

    14:3352

    GoodSync v.9.1.8.8 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    14:25

    Каталог NVIDIA пополнился мобильным GPU начального уровня GeForce 405M: В конфигурацию NVIDIA GeForce 405M входит 16 ядер CUDA

    14:023

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.8: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    13:503

    Названа цена ультрабука ASUS Zenbook UX32VD на процессоре Intel Core i5-3317U: Смогут ли ультрабуки в глазах потребителей превзойти обычные ноутбуки?

    13:1816

    RarZilla Free Unrar v.4.5.0 - бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    13:152

    Основа тонкого клиента Devon IT TC6 — APU AMD G-T56N: Высокая энергетическая эффективность APU позволила обойтись пассивным охлаждением TC6

    12:462

    Spyware Doctor v.9.0.0.2286 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    12:40

    Переходник KRHK-SATA3U3 трансформирует USB 3.0 в SATA 6 Гбит/с: Цена KRHK-SATA3U3 примерно равна $25

    12:346

    В камере Leica X2 используется «профессиональный» датчик изображения формата APS-C: Цена Leica X2 равна $1995

    12:0519

    Accord CD Ripper v.6.9.1 - бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    12:05

    Scythe SCEMR-1000 превращает отсек типоразмера 5,25 дюйма в отсек 3,5 дюйма с возможностью горячей замены: В Scythe SCEMR-1000 можно установить HDD или SSD с интерфейсом SATA

    11:384

    STDU Viewer v.1.6.151 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    11:301

    Представлена компактная камера Leica V-Lux 40: Продажи Leica V-Lux 40 уже начались по цене $699

    11:116

    Let’s Note B11 — один из первых ноутбуков Panasonic на базе процессора Ivy Bridge: Стандартное разрешение экрана лэптопа при диагонали 15,6 дюймов составляет 1920 х 1080 пикселей

    10:598

    doPDF v.7.3.381 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    10:55

    Основой неттопа J&W M001 стала платформа Cedar Trail: Конструкторы J&W M001 выбрали типоразмер nano-ITX

    10:24

    OSFMount v.1.5.1011 - утилита для работы с различными образами дисков: Утилита для монитирования различных образов диска

    10:201

    Samsung избрала платформу Qualcomm S4 для своего смартфона SPH-L300: Аппарат поддерживает не только LTE, но и NFC

    09:599

    Galaxy использует для разогнанного варианта GeForce GTX 670 плату и систему охлаждения GeForce GTX 680: Модель Galaxy GeForce GTX670 GC разогнана в заводских условиях

    09:57

    DC++ v.0.799 - бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect): Бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect)

    09:45

    Intel Processor Identification Utility v.4.50 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    09:101

    NEC обещает, что масса ультрабука LaVie Z с экраном размером 13,3 дюйма не превысит 999 г: Замена алюминия на литиево-магниевый сплав помогла снизить массу NEC LaVie Z

    09:0026

    AMD готовит к выпуску APU Trinity серии R для встраиваемых систем: APU AMD R напоминают мобильные APU серии A (Trinity)

    08:4512

    PassMark ModemTest v.1.3 Build 1013 - программа для тестирования модемов: Программа для тестирования модемов

    08:351

    Мышь Mad Catz R.A.T.3 получила новый оптический сенсор: В мыши Mad Catz R.A.T.3 используется оптический сенсор Avago 3090

    08:3011

    Samsung постепенно отказывается от компактных камер в пользу беззеркальных камер со сменными объективами: Беззеркальные камеры со сменными объективами приносят Samsung больше прибыли

    08:1517

    Movienizer v.5.2 - каталогизация фильмов стала еще удобнее: В дополнение к уже доступным ранее функциям в новой версии каталогизатора появилось 12 новых возможностей и усовершенствований для комфортной работы с каталогом фильмов

    08:00

    ARM доминирует на рынке лицензируемых процессорных ядер: Объем рынка лицензируемых CPU по сравнению с 2010 годом вырос на четверть

    08:0010

    PNY комплектует 3D-карту XLR8 GeForce GTX 670 кабелем HDMI : Цена PNY XLR8 GeForce GTX 670 равна $430

    07:45

    Roccat покажет на Computex новые игровые мыши Kone XTD и Lua : Продажи Kone XTD должны начаться в октябре, Lua — в августе

    07:303

    3D-карта KFA2 GeForce GTX 670 EX OC разогнана производителем: Одновременно выпущена 3D-карта KFA2 GeForce GTX 670 — копия референсного образца

    07:151

    Контроллер Fractal Design Adjust108 позволяет независимо управлять шестью вентиляторами: Мощность каждого канала Fractal Design Adjust108 равна 36 Вт

    07:004

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