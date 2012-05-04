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    4 мая 2012

    Твердотельные накопители Apacer SDM4 MP рассчитаны на работу в расширенном диапазоне температур: В накопителях Apacer SDM4 MP используется память типа SLC и MLC

    18:402

    На европейском рынке появились блоки питания CHIEFTEC CTG-550C, CTG-650C и CTG-750C : Блоки питания CHIEFTEC CTG-550C, CTG-650C и CTG-750C оснащены модульными кабельными системами

    17:451

    Фото дня: белый смартфон Samsung SGH-i667 Mandel с Windows Phone и поддержкой LTE : Выпуск Samsung SGH-i667 отменен?

    17:2512

    watercool начинает продажи водоблока для GeForce GTX 680: водоблок для GeForce GTX 680 стоит 95 евро

    17:026

    Игровая мышь Thermalright Leetgion El'Druin ориентирована на игры жанра RPG и Diablo III, в частности: Мышь получит 12 программируемых кнопок и пятипозиционный джойстик под большим пальцем

    16:1511

    Корпус CHIEFTEC Mesh CT-01B рассчитан на системные платы типоразмера mATX: На передней панели CHIEFTEC Mesh CT-01B есть разъем порта USB 3.0

    15:2112

    Cube U30GT — один из первых планшетов на двухъядерной платформе Rockchip RK3066: В конфигурацию Rockchip RK3066 двухъядерный CPU Cortex-A9 и четырехъядерный GPU Mali 400

    15:0720

    Продажи охладителя Arctic Accelero Hybrid начнутся в конце мая: Цена Arctic Accelero Hybrid — $180

    14:273

    Fusion-io и другие участники SCSI Trade Association разрабатывают открытый стандарт SCSI Express: Твердотельные накопители с поддержкой SCSI Express предназначены для серверов и ВЦ

    14:043

    EditPlus v.3.41 - удобный текстовый редактор: Удобный текстовый редактор

    13:15

    PowerColor анонсировала 3D-карты серии HD7800 собственной разработки: В серию PowerColor HD7800 вошли 3D-карты PowerColor HD7870 и HD7850

    12:4510

    Digsby Build 30205 - бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    12:40

    Стыковочная станция ORICO для ультрабуков оснащена пятью портами USB 3.0: Оснащение также включает интерфейс Gigabit Ethernet

    12:246

    У Ikelite готов подводный бокс для Nikon D800: Модель с каталожным номером #6812.8 можно будет приобрести за $1600

    12:156

    Новые SSD-модули Mach Xtreme MX-KATANA оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: По сравнению с моделями предыдущего поколения, скорость передачи данных почти удвоилась

    12:132

    Rising PC Doctor v.6.0.5.26 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    12:05

    Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK LH772 получил процессор Ivy Bridge, акустическую систему ONKYO и четыре порта USB 3.0: Время автономной работы Fujitsu LIFEBOOK LH772 достигает шести часов

    11:421

    IsMyLcdOK v.1.77 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    11:30

    По программе MasterCard PayPass Ready сертифицированы первые смартфоны с поддержкой NFC : Первыми сертификат MasterCard PayPass Ready получили смартфоны HTC, Intel, LG Electronics, Nokia, RIM, Samsung Electronics и Sony

    11:156

    Foxit Reader v.5.3.0 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    10:55

    JetAudio v.8.0.17 - универсальный медиа-комбайн для обработки музыкальных и видео-файлов: Универсальный медиа-комбайн для обработки музыкальных и видео-файлов

    10:20

    SK hynix отказывается от участия в аукционе по продаже Elpida: Окончательный раунд торгов завершается сегодня

    10:005

    Обновленный ноутбук Alienware M17x обзавелся собственной страничкой на официальном сайте : Цена новинки в базовом исполнении в США — $1500

    09:595

    Toshiba и Panasonic потеряли интерес к выпуску вентиляторов для ноутбуков: Выпуск комплектующих изделий в Японии становится нерентабельным

    09:464

    Gigabyte EasyTune6 v.B12.0424.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    09:453

    IDC: за квартал рынок планшетов обрушился на 38,4%, даже Apple не смогла его спасти: За год рынок вырос на 120%

    09:2127

    Новые троянцы нацелились на Android-устройства с root-доступом: «Доктор Веб» предупреждает о появлении новых вредоносных программ для операционной системы Android

    09:105

    Symantec: число кибератак в 2011 году выросло на 81%: Согласно ежегодному отчету Symantec, киберпреступников все больше интересуют мобильные приложения и компании SMB сегмента

    08:35

    iPhone-приложение CoinKeeper для ведения домашней бухгалтерии – теперь и на Android: i-Free Innovations выпустила на рынок версию CoinKeeper для Android

    08:00

    Серию блоков питания Enermax NAXN пополнили модели мощностью 450, 550 и 650 Вт: Цены новинок серии Enermax NAXN лежат в пределах от $100 до $120

    08:00

    Nokia собирается выпускать планшеты и «гибриды»: К сожалению, сроки выхода новинок пока не названы

    07:4525

    Corsair пополняет ассортимент вентиляторами двух видов: Продажи AF120 Performance, AF120 Quiet, AF140 Quiet, SP120 Quiet и SP120 High Performance уже начались

    07:303

    По подсчетам Jon Peddie Research, в этом году на игровые ПК и периферийные устройства будет потрачено 23,6 млрд. долларов: Рост рынка обеспечит оборудование верхнего сегмента

    07:151

    Transcend использует в картах памяти SDHC флэш-память типа SLC NAND: Карты памяти Transcend SDHC150 SDHC Class 10 доступны объемом 4, 8 и 16 ГБ

    07:002

    Смартфон Samsung GALAXY S III представлен официально: По мнению Samsung, в GALAXY S III воплощена новая концепция смартфона

    00:35146

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