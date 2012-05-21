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    21 мая 2012

    Появилась сводная информация о настольных процессорах Intel Core i3 и i5 поколения Ivy Bridge, включая цены: На 3 июня намечен выход шести представителей семейства Core i5

    22:5422

    Слух: NVIDIA может отозвать все 3D-карты GeForce GTX 670, 680 и 690 из-за фатального дефекта: Кристаллы GPU Kepler разрушаются от перегрева

    21:5563

    BOE, крупнейший китайский производителей ЖК-панелей, строит линию по выпуску панелей AMOLED: Выпуск панелей типа AMOLED на фабрике BOE 5.5G начнется в 2014 году

    21:263

    Устройства на программной платформе Tizen появятся во втором полугодии: Acer и ASUSTeK Computer планируют выпустить нетбуки с Tizen до конца третьего квартала

    20:378

    Флэш-накопитель KINGMAX ED-07 с интерфейсом USB 3.0 читает данные со скоростью до 170 МБ/с: Скорость записи KINGMAX ED-07 достигает 40 МБ/с

    20:0513

    Модули памяти Team Vulcan ориентированы на любителей разгона: Характерной чертой модулей Team Vulcan называны укороченные радиаторы

    19:50

    Представлен объектив Pentax SMC DA 50mm f/1.8: Объектив Pentax SMC DA 50mm f/1.8 оценен в $250

    18:559

    Редизайн мобильной версии Facebook: Теперь пользователи, просматривающие ленты со своих портативных устройств, могут увидеть, что сообщения занимают весь экран.

    17:22

    SketchBook Mobile 2.3.1 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    17:15

    Microsoft Photosynth совсем скоро появится на Windows Phone 7: Photosynth для Windows Phone должно появится в течение грядущих нескольких недель

    16:55

    Обновился плеер Songbird 1.62 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    16:29

    MP3tag v.2.51 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    16:101

    Auslogics Disk Defrag v.3.4.3.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    15:35

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.3 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    15:00

    ASUS выпустила две системные платы серии P8Z77 с поддержкой Thunderbolt: Модель P8Z77-V PREMIUM первой на рынке прошла соответствующую сертификацию Intel

    14:2814

    SUMo v.3.1.0 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    14:25

    NetSetMan v.3.4.4 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    13:50

    Money Manager Ex v.0.9.9.0 - бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами: Бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами

    13:15

    Stellarium v.0.11.3 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    12:40

    Immunet Protect Free v.3.0.6 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    12:05

    Опубликованы спецификации «сети масштаба тела» IEEE 802.15.6: Сначала поддержка IEEE 802.15.6 может появиться в бытовых приборах, а затем — и в медицинских

    11:5813

    Вышла русскоязычная версия СУБД FileMaker 12: ДинаСофт объявляет о начале поставок в Россию и страны СНГ локализованной версии популярной кросс-платформенной СУБД FileMaker 12

    11:30

    Объектив Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. предназначен для камер системы Micro Four Thirds: Продажи объектива Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. начнутся в августе

    10:5721

    "Лото" для iPad – электронный аналог популярной настольной игры: Электронный аналог популярной настольной игры, которая не имеет аналогов в App Store

    10:55

    NVIDIA анонсирует первую в мире интегрированную среду разработки на базе Eclipse для вычислений на GPU на ОС Linux и Mac: NVIDIA Nsight предоставляет мощные инструменты профилирования и отладки для разработчиков

    10:20

    Intel представила встраиваемые CPU серии Xeon E5-2400: Стоят процессоры Intel Xeon E5-2418L, E5-2428L и E5-2448L $387, $628 и $1151 соответственно

    10:107

    Shuttle приступает к продаже неттопа XS35GS V3, укомплектованного 3D-картой AMD Radeon HD 7410M: Объем неттопа — всего 1,5 литра

    10:097

    «1С-Битрикс» выпускает новое готовое решение для школ: «1С-Битрикс» расширяет линейку готовых решений для образования и выводит на рынок новый типовой сайт – «1С-Битрикс: Сайт школы (Базовый)»

    09:45

    В Италии стартовали продажи планшета Yashi Ypad A8 с восьмидюймовым дисплеем: Устройство базируется на однокристальной платформе Allwinner A10

    09:409

    AMD представила встраиваемые APU серии R (Trinity): APU серии R поддерживают технологию AMD Turbo CORE 3

    09:278

    Домашний эксперт 12 – незаменимый инструмент для пользователей ПК, которым небезразличны эффективность работы компьютера и сохранность данных: Новая версия программного комплекса предоставляет возможности миграции на различные типы аппаратных сред (P2V, P2P)

    09:10

    Falcongaze SecureTower 3.0 – контроль документов, отправленных на печать: Falcongaze объявляет о выходе SecureTower 3.0

    08:35

    All My Books 3.0 - новая версия каталогизатора книг: Bolide Software выпустила новую версию компьютерного каталогизатора книг

    08:001

    Компания Google получила добро на поглощение Motorola Mobility: Китайские регуляторы потребовали сохранить за Android статус открытого и бесплатного ПО

    08:0010

    В Samsung готовы обсудить с Apple соглашение о взаимном лицензировании : Южнокорейский производитель говорит, что в переговорах «есть несколько вариантов»

    07:305

    Nauticam анонсирует подводный бокс для Canon 5D Mark III: Поставки бокса NA-5DMKIII стоимостью $3600 должны начаться 1 июня

    07:007

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