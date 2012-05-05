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    5 мая 2012

    HiSilicon лицензировала у Imagination графические ядра PowerVR 6-й серии: HiSilicon планирует использовать GPU PowerVR в однокристальных системах для мобильных устройств

    15:101

    AMD представляет спецификацию платформы для финансовых услуг, разработанную в рамках проекта Open Compute: Платформа Roadrunner обеспечит существенную экономию потребляемой энергии и расходов

    14:1420

    Intel решила снять с производства процессор Atom D2700: Последняя поставка CPU состоится 28 сентября текущего года

    12:1140

    FreeRIP v.3.70 - бесплатный CD-риппер музыкальных треков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:05

    Wortmann Terra Mobile 1450 — бюджетный немецкий ультрабук: Цена устройства в максимальном исполнении — 775 евро

    11:5114

    Core FTP v.2.2.1741 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    11:30

    LG наградила флагманский смартфон Optimus LTE2 двумя гигабайтами оперативной памяти: Новинка оснащается экраном TrueHD IPS и АКБ емкостью 2150 мАч

    11:1717

    UnHackMe v.5.9.9 Build 398 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    10:55

    StudioLine Photo Basic v.3.70.47.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    10:20

    Новинка ORICO позволяет оснастить настольный ПК семью портами USB 3.0: Карта расширения для слота PCI Express с семью портами USB 3.0 оценена в $40

    09:5423

    Recover My Files v.4.9.6.1476 - программа для восстановления удаленных файлов в Windows: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    09:45

    IObit Malware Fighter v.1.4 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    09:10

    Iobit Game Booster v.3.4 Final - программа настройки операционных систем Windows: Программа настройки операционных систем Windows

    08:35

    Названа цена 10-дюймового планшета Samsung GALAXY Tab 2, начат прием заказов : Поставки Samsung GALAXY Tab 2 10.1” начнутся 11 мая

    08:1535

    VMware Workstation v.8.0.3 - мощная система для работы с виртуальными машинам: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    08:00

    Да пребудет с тобой Сила... к Дню «Звездных войн» Mimoco выпускает «флэшку» в виде Дарта Мола: Накопитель Hooded Darth Maul Exclusive MIMOBOT предложен в четырех вариантах объема: 8, 16, 32 и 64 ГБ

    08:0015

    GeForce GTX 680 удалось разогнать до 1442 МГц, используя воздушное охлаждение: Память при этом работала на частоте 1812 МГц

    07:459

    Thanko предлагает крепить персональный вентилятор к галстуку: Цена USB Necktie Clip Cooler примерно равна $30

    07:3019

    В «облачных» мониторах LG серии P используются технологии UPoE и IPS: Мониторы представляют собой «нулевые клиенты» (Zero Client) на платформе VMware

    07:155

    Специалисты NGK Insulators смогли удвоить светоотдачу светодиодов на основе GaN: Внутренняя квантовая эффективность светодиода на основе нитрида галлия достигла 90%

    07:0028

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