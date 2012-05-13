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    13 мая 2012

    Fujitsu использует в ноутбуках Lifebook AH и SH процессоры Ivy Bridge: Продажи ноутбуков на домашнем рынке стартуют начиная с 17 мая

    23:452

    Thanko предлагает бороться с жарой с помощью подушки: Подушка USB Cool Cushion 2 подключается к порту USB

    22:2013

    Autodesk 123D Sculpt 1.02 — трехмерная лепка на iPad: Все инструменты редактора поддерживают технологию Multi-Touch, благодаря чему во время работы создается ощущение, что вы работаете с настоящей глиной

    18:31

    Планшет NEC с поддержкой GSM и HSPA «засветился» на сайте Комиссии по электросвязи: Модель KMP7R4D1-1A имеет экран размером около семи дюймов

    18:12

    В мобильном приложении Альфа-Банка появились переводы с карты на карту: Предварительная регистрация либо подключение мобильного банка «Альфа-Мобайл» для переводов с карты на карту не требуется.

    17:36

    Apple обвинила Samsung в уничтожении улик в деле о нарушении патентов: Samsung просит перенести слушание на месяц

    16:4126

    Intel подтверждает увеличение капиталовложений в этом году до 12,5 млрд. долларов: В прошлом году затраты Intel в развитие производства составили 10,8 млрд. долларов

    15:296

    Процессор AMD FX-4200 замечен в онлайновом магазине: Цена FX-4200 при предварительном заказе равна $154,81

    14:5710

    Слух: Apple собирается купить Loewe: Решение о продаже немецкого производителя электроники будет принято на следующей неделе

    14:2731

    Новая платформа AMD Brazos 2.0 замечена в модификации нетбука MSI Wind U270: Пока только на рынке Японии

    13:5116

    Убытки Sony достигли рекордного уровня — 5,7 млрд. долларов за год: Минувший год стал самым плохим за всю 66-летнюю историю Sony

    12:2733

    Процессорные ядра MIPS Aptiv нацелены на рынок мобильных устройств: MIPS попробует отнять у ARM часть рынка мобильных однокристальных систем

    11:571

    GE открывает центр по разработке встраиваемых суперкомпьютеров для военных: Новая структура является ответом на растущий спрос на современные радары и интегрированные системы управления

    11:393

    EMC покупает израильского разработчика флэш-хранилищ XtremIO: Сделку между EMC и XtremIO оценивают в 430-450 млн. долларов

    11:081

    Выпущен Adobe Photoshop Touch 1.2 для iPad : Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    10:45

    Альтернативный вариант коллекционных флэш-накопителей для поклонников фильма «Мстители»: Стоит любой из четырех накопителей примерно $40

    10:429

    Московская полиция выпустила собственное приложение для Android: Оно предназначено для оперативного информирования пользователей о последних новостях правоохранительной деятельности

    10:39

    Выпуск процессора NVIDIA Grey со встроенной поддержкой LTE отложен на 2013 год: Ранее предполагалось, что NVIDIA Grey выйдет в 2012 году

    07:006

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