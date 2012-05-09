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    9 мая 2012

    Ультрабук Fujitsu Lifebook U772 «засветился» в Норвегии: Лэптоп оснащен процессором Intel Core i5-3427U (Ivy Bridge)

    23:5910

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.2.0: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    23:53

    Обновление BSPlayer для Android улучшает навигацию: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    23:26

    Automatic Task Killer 3.2.9 — «убийца» Android-приложений: В отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    23:251

    Fotolr Photo Studio 2.2.3 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    23:23

    aTypo Picture 3.54 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    23:13

    Беспроводная мышь Green House GH-MUWAS работает до 200 дней на одной батарейке формата АА: Максимальное разрешение оптического датчика мыши — 2000 dpi

    21:593

    Монитор Philips 221S3UCB характеризуется диагональю 21,5 дюйма и подключается по USB: Энергопотребление устройства в активном режиме — всего 9 Вт

    21:2813

    TDK использует в SSD Series 7 память типа SLC и собственный контроллер: Максимальный объем TDK SMG3B — 64 ГБ

    20:482

    Ноутбуки Samsung Series 5 также переведены на рельсы Ivy Bridge: помимо новых CPU, обновленные представители серии оснащаются дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GT 650M

    18:218

    Android-смартфон Kyocera Hydro не боится воды, а его собрат Rise оснащен механической клавиатурой QWERTY: Оба смартфона построены на однокристальной платформе Qualcomm MSM8655

    14:255

    Игровой ноутбук GIGABYTE P2542G: подробности: Лэптоп оснащается четырехъядерным процессором Intel Core i7-3610QM

    12:0211

    OCZ ускорила твердотельные накопители Vertex 4 и добавила в серию модель объемом 64 ГБ: Прошивка сделала накопители OCZ Vertex 4 быстрее

    11:3917

    Смартфон BlackBerry Curve 9320 с BB OS 7.1 представлен официально: Цена BlackBerry Curve 9320 — $210

    11:1911

    В 23-дюймовом мониторе HP 2311ix используется панель типа IPS: Монитор HP 2311ix оценен в $240

    11:0819

    KFA2 предложила европейцам высокопроизводительные 3D-карты GTX 680 EX OC и GTX 680 Limited Edition OC: Новинки являются переименованными аналогами видеокарт Galaxy GTX 680 GC и Galaxy GTX 680 Hall of Fame

    10:49

    Apple и Samsung существенно уменьшили объем взаимных обвинений: Ничто не мешает Apple и Samsung снова выдвинуть те же самые обвинения позже

    10:2217

    3D-карты EVGA GeForce GTX 680 FTW — не больше четырех в одни руки: Модель EVGA GeForce GTX 680 FTW+ 4GB w/Backplate получила удвоенный объем памяти

    09:546

    Стыковочная станция Lenovo ThinkPad USB 3.0 с двумя выходами DVI и пятью портами USB 3.0 стоит $180: Продажи ThinkPad USB 3.0 Dock стартуют 15 мая

    09:00

    Razer обновляет мышь Naga с 17 кнопками, предназначенную для MMO-игр: Цена Razer Naga — $80

    08:456

    Dell использует 22-нанометровые процессоры Xeon в микро-серверах PowerEdge C5220: К достоинствам PowerEdge C5220 на новых процессорах относится повышенная производительность

    08:302

    В доке Fujitsu PR08 из интерфейса USB 3.0 получается видеовыход DisplayPort и многое другое: В Fujitsu PR08 используется микросхема DisplayLink DL-3900

    08:001

    LG Display подозревают в краже секретов технологии OLED у Samsung Mobile Display : Расследование началось в конце апреля

    07:458

    NVIDIA GeForce GTX 670 удалось разогнать с 915 МГц до 1061 МГц и оценить ее производительность: NVIDIA GeForce GTX 670 — новая головная боль для AMD

    07:301

    NEC начинает переводить настольные и мобильные ПК на процессоры Ivy Bridge: Пока процессоры Ivy Bridge можно встретить только в двух линейках компьютеров NEC

    07:00

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