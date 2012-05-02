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    2 мая 2012

    Смартфон Samsung Galaxy S III увидит свет завтра: Местом премьеры основного соперника iPhone 4S выбран Лондон

    19:5163

    Новые 3D-карты NVIDIA на базе GK104 могут быть представлены на следующей неделе: Модель GeForce GTX 670 с 2 ГБ памяти будет стоить $399

    19:017

    ZipGenius v.6.3.2.3110 - бесплатный архиватор, поддерживающий работу с различными форматами: Бесплатный архиватор, поддерживающий работу с различными форматами

    17:45

    CloneSpy v.2.63 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    17:10

    DefenseWall HIPS v.3.18 - поведенческий анализатор для защиты ПК: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    16:451

    BurnAware v.4.9 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    16:10

    Miro v.5.0 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    15:35

    ZoneAlarm Free v.10.2.047.000 - бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    15:00

    Fraps v.3.5.0 - программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео: Программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео

    14:25

    PNY комплектует активный кабель HDMI длиной 3,65 м переходником с разъемами mini-HDMI и micro-HDMI: Стоит новинка PNY Technologies $30

    14:217

    AMD выпустила шесть процессоров серий Opteron 4200 и 6200: Новые модели серий AMD Opteron 4200 и 6200 имеют от 6 до 16 ядер

    13:5325

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1011 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    13:50

    В смартфонах Nokia и дальше будут использоваться объективы Carl Zeiss — компании объявили о расширении партнерства: Начинаются продажи Nokia 808 PureView в Росси и Индии

    13:2321

    PassMark DiskCheckup v.3.1 Build 1002 - программа для мониторинга работы жестких дисков ПК: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T

    13:15

    В средине месяца начнутся продажи твердотельных накопителей OCZ Octane объемом 1 ТБ: Цена накопителя OCZ OCT1-25SAT3-1T пока неизвестна

    13:079

    Microsoft вносит изменения в программу сертификации технических специалистов: Новая программа сертификации технических специалистов по продуктам Microsoft поможет повысить уровень подготовки ИТ-профессионалов и разработчиков в области облачных технологий

    12:40

    Sony анонсировала VAIO T11 и T13, свои первые ультрабуки: Запас автономности Sony VAIO T достигает девяти часов

    12:0817

    DevCon’12: опубликована финальная программа конференции : Компания Microsoft опубликовала финальную программу конференции DevCon’12

    12:05

    ASUSTeK Computer надеется во втором полугодии стать крупнейшим поставщиком планшетов с ОС Android: ASUSTeK Computer планирует и выпуск планшетов с РС Windows 8

    11:358

    Обновлены Антивирус Dr.Web для Mac OS X и Dr.Web для файловых серверов Mac OS X Server: «Доктор Веб» сообщает о выходе версии 6.0.3 продуктов Антивирус Dr.Web для Mac OS X и Антивирус Dr.Web для файловых серверов Mac OS X Server

    11:30

    Motorola Mobility отразила обвинение Apple в нарушении патента на движение пальцем: Иск, рассматриваемый в Чикаго, является лишь одним из серии исков Apple против Motorola Mobility

    10:5929

    Утилита для дешифрования файлов, пострадавших от Trojan.Matsnu.1: «Доктор Веб» выпускает утилиту для дешифровки Trojan.Matsnu.1

    10:55

    AMD и Adobe дополнили Creative Suite 6 поддержкой OpenCL и GPU-ускорением: Будущий Trinity APU десятикратно ускорит обработку новых эффектов

    10:20

    Появились снимки и спецификации камеры Sony a37: Выход камеры Sony a37 ожидается 17 мая

    09:583

    Stimulsoft Reports.Fx версия 2012.1: новые версии генераторов отчетов для Flex, PHP и Java: Стимулсофт объявляет о выходе версии 2012.1 генераторов отчетов линейки Stimulsoft Reports.Fx

    09:45

    Eurocom предложит владельцам ноутбуков Racer 2.0 модернизацию установкой 3D-карт AMD Radeon HD 7970M: Цена базовой конфигурации Racer 2.0 равна $1283

    09:412

    Фото дня: 3D-карта GeForce GTX 670 производства MSI : GeForce GTX 670 предстоит стать соперником AMD Radeon HD 7950

    09:173

    ESET открывает бета-тестирование нового поколения решений для Mac OS X : ESET сообщает о начале открытого бета-тестирования ESET NOD32 Cyber Security Pro и ESET NOD32 Cyber Security

    09:10

    Мышь Razer Naga Hex Wraith Red Edition подойдет для тех, кто зеленому цвету предпочитает красный: Мышь Razer Naga Hex Wraith Red Edition унаследовала у мыши Razer Naga Hex все, кроме цвета

    09:003

    Облачная почта SolverMate: теперь с инструментами быстрой миграции с хостинга и почтовых сервисов: Компания «СолверМэйт» объявила об очередном обновлении своего почтового сервиса SolverMate

    08:35

    Corel выпускает CorelDRAW Graphics Suite X6 на русском языке: В последней версии улучшена поддержка OpenType, расширены возможности пользовательских цветовых настроек, добавлены новые возможности для макетирования страниц, а также реализована встроенная поддержка 64-разрядных систем и улучшена поддержка многоядерных

    08:00

    Рынок готовых ПК вырос на 21%, HP удалось снова стать лидером: Аналитики Canalys считают планшеты iPad вместе с ПК

    08:009

    Мини-компьютер Intel NUC на плате размерами 10х10 см оснащен интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0: Ожидается, что цена NUC будет примерно равна $100

    07:3024

    Толщина 24-дюймового монитора ViewSonic VX2460h-LED равна 6,8 мм: На европейском рынке монитор VX2460h-LED должен появиться в середине мая

    07:0013

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