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    19 мая 2012

    ZaReason обзавелась Android-планшетом на платформе Allwinner A10: Изделие оснащается аккумулятором впечатляющей емкости — 8000 мАч

    21:0522

    Club 3D обошлась без модели GeForce GT 620 в серии 3D-карт GeForce GT 600 : Компания Club 3D включила в серию GeForce GT 600 только модели GeForce GT 610 и GeForce GT 630

    20:37

    ARM рассчитывает к 2015 году занять до 20% рынка ноутбуков: Intel к 2015 году может претендовать на 5-10% рынка смартфонов

    19:33162

    Начались продажи объектива Sigma MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM для камер Sony: В Европе объектив Sigma MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM для камер Sony можно купить за 657 евро

    14:251

    Heliatek повышает эффективность органического тонкопленочного солнечного элемента до рекордного уровня — 10,7%: Разработчики обещают довести эффективность органического тонкопленочного солнечного элемента до 15%

    13:436

    RIM и Motorola пошли навстречу Apple, изменив свой вариант карточек nano-SIM: Очередное заседание ETSI намечено на 31 мая

    13:1241

    В университете Райса создан «неточный» процессор с впечатляющей энергетической эффективностью: Пожертвовав точностью вычислений, удалось сильно снизить энергопотребление

    12:2761

    NVIDIA признает наличие проблемы в 3D-картах серии GeForce GTX 600 (Kepler): В качестве временного решения NVIDIA предлагает отключать V-Sync

    11:2431

    ITC запрещает импорт в США устройств Motorola из-за нарушения патентов Microsoft: Motorola Mobility рассматривает возможность апелляции

    10:2012

    HTC готовит смартфон Ville C — бюджетную версию One S: новинка, возможно, получит программную надстройку HTC Sense 4.5

    09:593

    Наступление больших экранов OLED начнется этим летом: Южнокорейские и японские компании готовятся к конкуренции на рынке телевизоров с экранами OLED

    09:5254

    Thermaltake оснащает мышь BLACK Element Cyclone съемным вентилятором: Скорость вращения вентилятора BLACK Element Cyclone равна 6000 об/мин

    08:4514

    Ассортимент EVGA пополнился 3D-картами серии GeForce GT 600: Серия EVGA GeForce GT 600 объединила шесть моделей 3D-карт

    08:30

    UMC выигрывает от затруднений TSMC с 28-нанометровым техпроцессом: TSMC не может удовлетворить спрос на 28-нанометровую продукцию

    08:153

    Продвижению платформы WoA может помешать... Windows 8: Стоимость лицензии на ОС Windows 8 может составлять треть себестоимости планшета

    08:0023

    Bridgestone прекращает заниматься электронной бумагой : На этой неделе японская компания Bridgestone объявила о том, что планирует покинуть рынок электронной бумаги.

    07:45

    Маршрутизатор в защищенном исполнении X-ES SFFR работает под управлением Cisco IOS: К достоинствам SFFR производитель относит наличие средств аппаратного ускорения

    07:15

    Acal BFi называет xPico самым маленьким в мире встраиваемым web-сервером: Площадь, занимаемая модулем xPico, равна 24 x 16,5 мм

    07:00

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