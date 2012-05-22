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    22 мая 2012

    Dell выпустит 14-дюймовый ноутбук Latitude 6430u толщиной 20,9 мм: В оснащение ноутбука войдут процессоры Ivy Bridge

    23:5117

    Nanoxia анонсировала «тихий» корпус для ПК Deep Silence 1: Изделие серийно оснащается реобасом и двумя портами USB 3.0 на верхней панели

    23:0311

    PQI Air Card — способ получить совместный доступ с нескольких мобильных устройств к карте памяти внутри цифровой камеры: PQI Air Card — адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n в виде карты SD со слотом для карточек памяти microSD

    21:084

    Твердотельные накопители Team Group A1 отличаются низким энергопотреблением: Накопители на основе контроллеров Phison 3105 оснащены интерфейсом SATA 3 Гбит/с

    20:507

    SSD Patriot Magma: подробности: В SSD нашла применение память Toshiba типа NAND, производимая по техпроцессу 24 нм, и контроллер Phison S8

    20:443

    PNY совмещает «флэшку» Whistle Attaché со свистком: Производитель сопровождает «свистки» Whistle Attaché пятилетней гарантией

    19:3810

    NVIDIA за год сократила поставки графических решений для ПК на 26,3%, подсчитали эксперты JPR: В целом рынок графических решений для ПК за год сократился на 3,38%

    19:1820

    Модуль беспроводной связи Qualcomm Atheros Killer Wireless-N 1202 нашел применение в игровых ноутбуках Alienware: Модуль Killer Wireless-N 1202 соответствует спецификациям IEEE 802.11 a/b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 4.0

    17:484

    Aerocool Strike-X Air: корпус открытого типа для энтузиастов: Устройство оценено в 100 евро

    17:2619

    DEKSI Network Monitor v.9.1 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    17:20

    SView5 v.3.58 - бесплатная утилита для просмотра и легкой обработки графики: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    16:45

    Стыковочная станция для HDD Marshal MAL-4535SBKU3 выполняет функцию дупликатора: Устройство рассчитано на два HDD с интерфейсом SATA

    16:262

    AML Free Registry Cleaner v.4.24 - бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows: Бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows

    16:10

    3D-принтер Objet30 Pro работает с семью материалами, включая прозрачный и термостойкий: Размеры рабочей области принтера Objet30 Pro равны 300 x 200 x 150 мм

    15:5710

    ooVoo v.3.5.1.70 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    15:35

    Silicon Power анонсирует твердотельный накопитель T10: Твердотельный накопитель T10 типоразмера 2,5 дюйма оснащен интерфейсом SATA 3 Гбит/с

    15:083

    VueScan v.9.0.95 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    15:00

    Ноутбук HP Pavilion dm1-4210au на еще не представленном APU AMD E1-1200 уже можно купить: Цена HP Pavilion dm1-4210au с ОС Windows 7 Home Premium примерно равна $450

    14:3228

    Konvertor v.4.08 Build 7 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    14:25

    Корпус Nexus Thrio 310 покрыт изнутри шумопоглощающим материалом: Модель подходит для установки для системных плат типоразмера ATX и microATX

    13:5313

    WildBit Viewer v.5.11 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    13:50

    MediaCoder v.0.8.12.5245 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    13:15

    Acer и ASUSTeK Computer планируют в третьем квартале выпустить нетбуки на улучшенных процессорах Atom : Уход части производителей стабилизировал рынок нетбуков

    13:138

    Orbit Downloader v.4.1.0.8 - бесплатный диспетчер загрузок с поддержкой популярных браузеров: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    12:40

    Аналитики предвещают удвоение плотности магнитной записи к 2016 году: Мнение аналитиков: к 2016 году плотность записи в HDD более чем удвоится

    12:1424

    TSR Watermark Image v.2.1.4.2 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    12:05

    Intel предлагает для снижения цены ультрабуков использовать в них дешевые батареи: Пластмассовые корпуса, жесткие диски вместо SSD, медленные процессоры, дешевые батареи — что-то должно сработать

    11:4980

    NiBiTor (NVIDIA BIOS Editor) - утилита для управления параметрами работы видеокарт NVIDIA: Утилита для управления параметрами работы видеокарт NVIDIA

    11:30

    Цифровая зеркальная камера PENTAX K-30 хорошо защищена от непогоды и может работать от батареек AA: Камера PENTAX K-30 получила новый модуль автофокусировки SAFOX IXi+

    10:5813

    Dr.Web AV-Desk Proxy - новый компонент для лучшей работы SaaS: «Доктор Веб» объявляет о выпуске Dr.Web AV-Desk Proxy

    10:55

    Microsoft открывает центр НИОКР в Сколково: Представители Фонда «Сколково» и компании Microsoft подтвердили намерения развивать стратегическое партнерство и практическое сотрудничество

    10:20

    Системная плата ASRock Q77M vPro: подробности: Изделие поддерживает технологии Intel vPro и SBA

    09:598

    Koolance начинает продажи водоблоков для GeForce GTX 690: Водоблок Koolance VID-NX690 стоит $145

    09:454

    Вышли версии 5.2 решений ESET для домашних пользователей: ESET сообщает о выходе решений ESET NOD32 Antivirus и ESET NOD32 Smart Security версии 5.2

    09:45

    В Сети появилось изображение материнской платы с процессорным гнездом FM2: Изделие оснащено восемью портами SATA

    09:2510

    Online-демонстрация инструмента визуальных консультаций клиентов call-центра RichCall: Aurus запустила сервис онлайн-демонстрации продукта RichCall

    09:10

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5» - CRM в каждом интернет-магазине: Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5»

    08:351

    Новый Panda Cloud Office Protection 6.0 с технологией контроля устройств: Новая версия корпоративного «облачного» антивируса Panda Cloud Office Protection 6.0 для конечных ПК предлагает новые функции и усовершенствования

    08:00

    Leap — прорыв во взаимодействии человека и ПК?: Leap Motion предлагает «самую точную в мире» технологию управления компьютером с помощью трехмерного движения

    08:0053

    HiSilicon лицензировала GPU ARM Mali, включая модель Mali-T658 с поддержкой DirectX 11: Соглашение с ARM открывает перед HiSilicon Technologies новые возможности

    07:307

    Компания Atmel показала платы Arduino для разработчиков на микроконтроллерах на базе Atmel AVR и ARM: В экспозицию вошли платы Arduino Due, Arduino WiFi Shield и Arduino Leonardo

    07:003

    "Книги Nokia" доступны для Windows Phone: Цены стартуют от 54 рублей.

    01:26

    WebMoney доступен для iOS: Опубликовано приложение для управления WebMoney-кошельками на устройствах iPhone, iPod Touch и iPad.

    01:05

    ES File Explorer 1.6.1.6 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    01:00

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.91 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    00:59

    X-plore 2.81 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    00:53

    Браузер iLunascape 1.0.5.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    00:33

    ICQ–бесплатный чат с друзьями для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    00:24

    OfficeSuite 6.10 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    00:21

    Boldbeast Nokia Call Recorder 3.30 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    00:18

    Keeper Password & Data Vault 5.0 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    00:14

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