  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 мая 2012

    Толщина мини-ПК Lenovo ThinkCentre M92p не превышает 35 мм: Поставки M92p начнутся в июне по цене от $799

    22:17

    В серию FSP Aurum PRO вошли блоки питания мощностью до 1200 Вт: Напряжение 12 В формируется в блоках питания FSP Aurum PRO на единственной шине

    19:546

    Камера Fujifilm FinePix XP170 выдерживает погружения на глубину 10 м и поддерживает беспроводную связь: Продажи FinePix XP170 стартуют в июне по цене $279,95

    19:196

    Samsung, Qualcomm и другие компании объединились в альянс A4WP с целью развития и стандартизации технологии беспроводного питания : Новые системы беспроводного питания смогут заряжать несколько электронных устройств одновременно

    18:4217

    В середине мая появятся два новых планшета Ainol: Novo 7 Aurora II и Novo 7 Elf II: Оба устройства получат двухъядерные CPU частотой 1,5 ГГц производства AMLogic

    17:0114

    Ассортимент ZOTAC пополнили 3D-карты GeForce GTX 680 AMP! Edition и GeForce GTX 680 OC с 4 ГБ памяти: В Японии новинки ZOTAC оценены в $750

    14:227

    Беспроводная «мышь» Bellco 3D Ion надевается на руку: Цена Ion 3D Wireless Air Mouse Glove — $79,95

    13:4810

    «Воздушная» подставка для ноутбука Airepad надувается сама и стоит меньше 10 долларов: На подушке Airepad помещаются ноутбуки с экранами размером до 16 дюймов по диагонали

    13:0510

    Смартфон Samsung Mandel представлен официально: теперь он Focus 2: При условии заключения двухлетнего контракта на операторские услуги цена Focus 2 в США составляет всего $50

    12:5028

    Охлаждающая подставка для ноутбуков 400-CLN020 получила 200-миллиметровый вентилятор: На подставке 400-CLN020 помещается ноутбук с 17-дюймовым экраном

    11:313

    Ematic eGlide XL Pro — 10-дюймовый планшет с Android 4.0 за $220: Основой eGlide XL Pro 2 стал CPU, работающий на частоте 1 ГГц

    11:204

    Мобильные APU AMD Trinity выйдут в мае, настольные — в августе, а процессоры AMD Hondo — не раньше октября: В будущем на смену Trinity придут APU Kaveri

    10:5619

    Планшетный компьютер ThecusPAD позволяет управлять NAS Thecus: Устройство построено на SoC NVIDIA Tegra 250 и управляется ОС Android 3.2

    09:595

    Apple обозначила желание договориться в споре о торговой марке iPad: Стороны пока не смогли договориться о сумме компенсации за использование марки iPad

    09:0015

    Новый ноутбук Apple MacBook Air будет стоить $799 : Apple попробует сдержать продвижение ультрабуков самым действенным способом

    08:3051

    Мнение CLSA: у Intel пока нет мощностей, чтобы делать процессоры для Apple: Выпуск процессоров для Apple мог бы принести Intel примерно 8 млрд. долларов дохода

    08:0022

    Стали известны цены процессоров Intel Core i5-3320M, i5-3360M, i5-3427U, i7-3520M и i7-3667U: Двухъядерные мобильные процессоры Ivy Bridge выйдут в июне

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018