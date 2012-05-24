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    24 мая 2012

    Intel выпустит четырехъядерный процессор Core i5-3350P (Ivy Bridge) без встроенного GPU: Номинальная тактовая частота процессора — 3,1 ГГц

    23:0317

    NEC SpectraView 241 — профессиональный монитор за 1500 евро: Монитор построен на основе панели типа P-IPS

    19:3632

    ICQ для iOS и Android поддерживают пересылку видео: В приложение для Android внесены еще несколько усовершенствований

    18:43

    PROMT выпустил отраслевое приложение для iOS: Отраслевые решения могут быть интегрированы с системами электронного документооборота, корпоративным порталом и корпоративными базами данных

    18:37

    Opera Mobile 12.0.3 для Android работает стабильнее: Последнее обновление повышает стабильность работы программы.

    18:35

    Вышла Opera Mini 7.03 для Android : Обновление исправляет ошибки соединения при включении прокси.

    18:32

    Вышла Opera Mini 7.02 с поддержкой нового iPad : Последний релиз добавляет больше возможностей для настройки Экспресс-панели

    18:29

    File Expert 4.2.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    18:02

    Новая версия Maxthon Mobile 2.6.5 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    17:59

    Kingsoft free Office 4.7 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    17:56

    Fotolr Photo Studio 2.2.4 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    17:54

    Handcent SMS 4.2.5 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    17:53

    Карманный счетовод 1.1.4 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    17:51

    Обновлено приложение Google+ для Android: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    17:48

    Mercury Web Browser Pro 6.0 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    17:44

    LG оснастила смартфон LS860 Cayenne модемом LTE и выдвижной клавиатурой QWERTY : Устройство, по предварительным данным, построено на платформе Qualcomm Snapdragon S3

    15:598

    GIGAZONE оснащает корпус GZ-M1 типоразмера Micro ATX одним портом USB 3.0: Корпус оценен в $69

    14:571

    Внешний накопитель Logitec LHD-EG40THEU3F объемом 4 ТБ оснащен интерфейсами USB 3.0 и eSATA: Цена Logitec LHD-EG40THEU3F в Японии примерно равна $500

    13:524

    Zalman объединяет в накопителях U3M32SLC и U3M16SLC флэш-память SLC NAND и интерфейс USB 3.0: Цена U3M16SLC примерно равна $70, U3M32SLC — $110

    13:386

    По оценке производителей, рынок беззеркальных камер со сменной оптикой за год вырастет на 20%: Интерес потребителей к компактным и легким камерам растет

    13:1510

    ClickyMouse v.7.5.2 - программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь": Программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь"

    13:15

    Поставки семидюймовых планшетов Google начнутся в июне: Объем первой партии семидюймовых планшетов Google — 600000 штук

    12:4524

    Becky! Internet Mail v.2.61.00 – простой бесплатный почтовый клиент: Простой бесплатный почтовый клиент

    12:402

    PowerColor готовит к выпуску разогнанную 3D-карту Radeon HD 7970 с кулером Vortex III: Карта PowerColor Radeon HD 7970 GHz Edition будет занимать в корпусе ПК три посадочных места

    12:264

    Выпуск процессоров AMD FX на микроархитектуре Piledriver начнется в следующем квартале: Процессоры AMD FX нового поколения сохранят совместимость с платформой AM3+

    12:1238

    3D-карта ZOTAC GeForce GTX 670 Raptor Edition разогнана до частот GTX 680 : 3D-карта ZOTAC GeForce GTX 670 Raptor Edition стоит примерно $470

    11:50

    WildFire CD Ripper v.4.0.4.0 - CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков

    11:301

    Разрешение монитора Samsung S27B970 равно 2560 x 1440 пикселей: Samsung начинает продажи 27-дюймового монитора S27B970

    11:2550

    Мини-компьютер Habey BIS-6763 на базе процессора Intel Core i3 обходится пассивным охлаждением: Цена устройства для рынка США — $500

    11:205

    Deskman v.12.0 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    10:55

    За год рынок 3D-карт сократился на 16%, лидером остается NVIDIA: Даже в условиях сезонного снижения AMD смогла нарастить поставки, а NVIDIA — нет

    10:4321

    Анонсированы продажи объектива Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8, названа цена: Цена портретного объектива Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8 равна $900

    10:239

    Wise Disk Cleaner v.7.33 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора: Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:20

    В основе материнской платы GIGABYTE GA-Q77M-D2H лежит чипсет Intel Q77: Новинка оснащается только одной микросхемой BIOS, зато имеет четыре видеовыхода

    09:595

    DevCon’12: создавай приложения нового поколения: Крупнейшая конференция Microsoft по разработке и тестированию программного обеспечения DevCon’12 начала свою работу

    09:45

    Phone Xpress v.1.2.372 - программа учета, анализа и тарификации звонков АТС: Программа учета, анализа и тарификации звонков АТС

    09:10

    LG приступила к продаже мониторов серии E42 в Европе: Стоимость представителей серии колеблется от 169 до 329 евро

    09:045

    Встреча Apple и Samsung на высшем уровне закончилась ничем: Переговоры глав Samsung и Apple, длившиеся 16 часов, не привели к соглашению

    08:4520

    "Рисование для детей: шаг за шагом" – обучение рисованию при помощи iPad: Новое приложение поможет малышу научиться рисовать за шесть простых шагов

    08:35

    SilverStone подготовила недорогой корпус Redline RL01B типоразмера Midi Tower: Цена изделия на европейском рынке — 38,33 евро

    08:351

    Четырехъядерный звуковой процессор Wolfson WM5110 предназначен для смартфонов: Wolfson WM5110: Hi-Fi в смартфоне

    08:308

    В SSD RunCore Xapear предусмотрено ограничение доступа с помощью RFID и удаление данных с помощью SMS: Накопитель Xapear оснащен интерфейсом USB 2.0

    08:154

    В новом Агенте для Мас можно подключать несколько аккаунтов и протокол ICQ: Вышла новая версия Агента для Mac

    08:001

    Японские исследователи попробовали скрестить память типа PCM и NAND: Одновременный доступ к нескольким ячейкам ускоряет выполнение некоторых операций

    08:00

    Toshiba планирует выход на рынок цифровых камер: Toshiba стремится сделать более прибыльным производство датчиков изображения типа CMOS

    07:451

    Fractal Design представила линейки блоков питания Integra R2, Tesla R2 и Newton R3: Продажи новых БП Fractal Design уже начались

    07:30

    Производители «читалок» с фронтальной подсветкой столкнулись с производственными проблемами: Производители рассчитывают решить эти проблемы во второй половине года

    07:156

    В Lenovo подвели итоги года — по росту поставок второй в мире производитель ПК опережает отрасль в десять раз: Финансовый год 2011/12 стал рекордным для Lenovo

    07:003

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