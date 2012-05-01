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    1 мая 2012

    Intel планирует выпуск процессоров Pentium 1403 и 1407 в исполнении LGA 1356 и двух серий Xeon E5: Микропроцессоры Pentium 1403 и Pentium 1407 получат по 5 МБ кэш-памяти третьего уровня

    21:188

    I-O Data и Toshiba добавляют в серию твердотельных накопителей SSDN-3TB модели объемом 60, 240 и 480 ГБ: Поставки новинок серии I-O Data SSDN-3TB стартуют 5 мая

    19:424

    Организация 1394 Trade Association дополнила спецификацию AM, описывающую передачу звука по FireWire в домашних и мобильных системах: Дополненный документ называется TA2009013 – AM Protocol Ver. 2.3

    19:156

    Экран смартфона BlackBerry 10 будет иметь разрешение 1280 x 768 пикселей: Размер RIM BlackBerry 10 равен 4,2 дюйма по диагонали

    18:5610

    Cubify начинает прием заказов на 3D-принтер Cube: Отгрузка заказов начнется 25 мая

    18:3521

    3D-карта MSI R7870 HAWK с панелью GPU Reactor представлена официально: Тактовая частота GPU MSI R7870 Hawk равна 1100 МГц

    16:572

    Tweetbot 2.3 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    13:39

    HGST скоро покажет первый в отрасли SSD с интерфейсом SAS 12 Гбит/с: Накопитель предназначен для высокопроизводительных серверов и хранилищ данных

    13:313

    Выпущен Skype 4.0 для iPhone и iPad : Четвертая версия также повышает стабильность работы.

    13:12

    Японская фабрика Elpida Memory может достаться китайцам: Компании Hony Capital, TPG Capital и SMIC участвуют в торгах совместно

    13:114

    Обновился плеер Songbird 1.6 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    12:56

    Основой игровых ноутбуков ASUS ROG G75VW и G55VW стали процессоры Ivy Bridge: Ноутбуки ASUS ROG G75VW и G55VW имеют матовые экраны

    11:317

    В 24-дюймовом мониторе Acer B243PWL используется панель типа IPS: Монитор Acer B243PWL оснащен входами DisplayPort, VGA и DVI

    11:2517

    Материнские платы ASUS P8Z77-V LX и P8Z77-V LK – новые представители семейства P8Z77: Обе платы характеризуются типоразмером ATX

    11:04

    Apricorn NetDock — стыковочная станция для ультрабуков, оснащенная оптическим приводом: Цена Apricorn NetDock — $100

    09:553

    За участие в ценовом сговоре руководитель Hitachi-LG Data Storage заплатит штраф и отправится за решетку : Четвертый высокопоставленный сотрудник Hitachi-LG Data Storage признал себя виновным

    09:3919

    Предположительно, полнокадровая камера Nikon D600 получит датчик производства Aptina и будет стоить $1500: В Aptina Imaging работают над полнокадровым датчиком типа CMOS

    09:1015

    Barnes & Noble и Microsoft помирились и стали стратегическими партнерами: Дочернее предприятие пока называется Newco

    09:007

    Анонсированы продажи объектива Tokina Reflex 300mm F6.3 MF MACRO для камер системы Micro Four Thirds: Зеркально-линзовый объектив с ручной фокусировкой Tokina Reflex 300mm F6.3 MF MACRO оценен в $500

    08:456

    Dell начинает продажи игровых ноутбуков Alienware M14x, M17x и M18x на процессорах Ivy Bridge: В конфигурации Alienware M14x, M17x и M18x могут также входить GPU NVIDIA и AMD нового поколения

    08:3010

    ORICO WiDrive — корпус для внешнего накопителя с беспроводным подключением : ORICO WiDrive может служить точкой доступа Wi-Fi

    08:003

    Оптический привод Pioneer BDR-2207 может записывать диски BDXL, BD, DVD и CD: В комплект поставки BDR-2207 входит ПО CyberLink PowerDVD 10 BD3D, PowerDirector 9 и Power2Go 7

    07:303

    IDT покупает компанию PLX Technology за 330 млн. долларов: Поглощение PLX Technology должно завершиться до конца текущего квартала

    07:15

    Основой игрового ПК Raptor Z90 может служить процессор Intel Core i7-3770K, разогнанный до 4,7 ГГц: Velocity Micro объявляет о доступности настольных ПК на процессорах Intel Core третьего поколения

    07:008

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