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    29 мая 2012

    Sharp встроила в Android-смартфон Pantone 5 107SH дозиметр: Смартфон поступит в продажу в Японии в середине июля

    22:1114

    Устройство для работы с картами памяти NZXT Aperture M дополнено двумя разъемами USB 3.0: NZXT Aperture M стоит $35

    20:5010

    Плата ввода-вывода PCIe-DAS1602/16 для шины PCI Express имеет 16 аналоговых входов: Цена PCIe-DAS1602/16 — $799

    20:298

    LEPA готовит к выпуску процессорную СВО с тонким водоблоком: Система замкнутого типа под названием HDB120 будет востребована в компактных ПК

    17:105

    Цена 10-дюймового планшета Kogan Agora с ОС Android 4.0 равна $179: Поставки Kogan Agora должны начаться 25 июня

    16:4415

    Lian Li придает корпусу для ПК CK-101 форму паровоза: Корпус CK-101 будет ездить по рельсам в павильоне Lian Li на выставке Computex

    15:5010

    LG оснастила мониторы DM2752 и M2752 панелями типа IPS и встроенными TV-тюнерами: В конфигурации мониторов — по два порта HDMI

    15:1617

    Твердотельные накопители RunCore Rocket Air SSD совместимы с ноутбуками Apple MacBook Air: Твердотельные накопители RunCore Rocket Air SSD оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    14:077

    RAIDMAX привезет на Computex четыре «радикально» новые модели корпусов для ПК: RAIDMAX покажет на Computex корпуса для ПК и блоки питания

    13:3413

    Клавиатура Tt eSPORTS KNUCKER комплектуется восемью сменными колпачками клавиш: Клавиатура KNUCKER имеет функцию S4Key

    13:208

    Notepad++ v.6.1.3 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    11:301

    «Флэшка» PNY Transformer Attaché имеет прочный стальной корпус и карабин на шарнире: Флэш-накопитель PNY Transformer Attaché оснащен карабином

    11:1411

    Free Download Manager v.3.9 Build 1249 - бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек: Бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек

    10:552

    Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge S430, поддерживающий Thunderbolt, оценен в Германии в 809 евро: Аппарат комплектуется двухъядерным процессором Core-i5 3210M

    10:3910

    Inpaint v.4.5 - небольшой графический редактор для Windows и Mac OS: Кросс-платформенный графический редактор

    10:20

    «Лаборатория Касперского» и Международный союз электросвязи обнаружили новый вид кибероружия: «Лаборатория Касперского» и Международный союз электросвязи обнаружили новую угрозу

    09:458

    Sapphire Pure White B75M-MA — бюджетный вариант системной платы на чипсете Intel B75 Express: Изделие оснащается только двумя слотами для модулей ОЗУ и всего лишь одним портом SATA 6 Гбит/с

    09:204

    Ivideon Server v.1.12 - собственная система видеонаблюдения через Интернет: Обеспечить контроль безопасности в квартире, офисе или магазине станет проще и доступнее

    09:10

    Выпущен модуль для интеграции Infra Call Center с Microsoft Dynamics CRM: Infratel разработала интеграционный модуль для Infra Call Center и Microsoft CRM

    08:35

    FairStars CD Ripper v.1.52 - бесплатное приложение для конвертирования "на лету" содержимого музыкальных компакт-дисков : Бесплатное приложение, которое предназначено для конвертирования на лету содержимого музыкальных компакт-дисков

    08:00

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