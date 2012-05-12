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    12 мая 2012

    Специалисты Panasonic уменьшили толщину восьмислойных печатных плат до 0,37 мм: Разработана технология серийного производства плат ALIVH-F

    23:5818

    Появились новые подробности о 3D-карте Gigabyte GTX 680 SOC с пятью вентиляторами, включая тактовые частоты и цену: Стоить 3D-карта Gigabyte GTX 680 SOC будет $870

    22:4735

    Рынок датчиков изображения типа CMOS в этом году перевалит за 6 млрд. долларов: Основным потребителем датчиков изображения являются сотовые телефоны

    20:397

    Point of View готовит к выпуску 3D-карту GTX 670 TGT Beast с водоблоком и еще четыре варианта GeForce GTX 670 : Модель Point of View GTX 670 TGT Beast Watercooled Edition разогнана в заводских условиях

    20:05

    GeForce GTX 660 будет стоить $299-329: Основой GeForce GTX 660 станет GPU GK106

    19:3211

    Компания Panasonic спустила на воду в районе Токио 100000 плавучих светодиодных ламп: Когда буи выполнили свою задачу, их выловили с помощью сетей

    16:1226

    Приняты стандарты IEEE 802.11-2012 и IEEE 802.1aq SPB : Новые стандарты семейства 802 отражают развитие сетевых технологий

    15:032

    Buffalo BSSN01BK и BSSN02BK — дактилоскопические датчики для ПК: Японский производитель предлагает возможность добавить дактилоскопические датчики в готовые ПК

    14:353

    Установлена причина перегрева Ivy Bridge при разгоне: И все-таки, дело оказалось в термопасте

    14:08106

    Thunderbolt в системах с Windows пока не поддерживает «горячее» подключение: Intel обещает решить проблему в новых версиях драйверов

    13:1914

    HP снова попробует силы в сегменте потребительских планшетов: Прошлогоднее фиаско с TouchPad не отбила у HP интерес к планшетам

    12:4318

    Маршрутизатор Ericsson SSR 8010 имеет уникальные возможности масштабирования: Одна стандартная стойка SSR может вмещать два SSR 8010 или один SSR 8020

    12:18

    Трансляторы Analogix ANX1122 и ANX1123 позволят оснастить ультрабуки на Ivy Bridge экранами Retina: Трансляторы Analogix ANX1122 и ANX1123 преобразуют DisplayPort в двухканальный выход LVDS

    12:061

    Наборы Leica M9-P Edition Hermès с отделанными телячьей кожей и серебром камерами Leica M9-P стоят $25000 и $50000: Наборы созданы в сотрудничестве с известным парижским домом моды Hermès

    09:4562

    В серию Scythe KAMAZO вошли корпуса для внешних накопителей с интерфейсом USB 3.0: Цена KAMAZO-S35-U3-BK примерно равна $31, KAMAZO-S25-U3-BK — $16

    09:305

    В семейство мобильных чипсетов Intel для процессоров Haswell войдут модели HM87, HM85, HM80, UM83 и QM87: Поддержка Intel Smart Response будет только в моделях HM87 и QM87

    09:153

    Начались поставки системных плат MSI Z77A-GD80 с интерфейсом Thunderbolt: Плата MSI Z77A-GD80 рассчитана на процессоры Intel Core i7, i5 и i3 второго и третьего поколения

    09:004

    Владельцы 3D-карты EVGA GeForce GTX 690 получили возможность управлять яркостью свечения логотипа на кулере: Утилита работает только с 3D-картами EVGA GeForce GTX 690

    08:4517

    Представлен объектив Leica APO-Summicron-M 50 мм f/2 ASPH системы Leica M: Продажи объектива Leica APO-Summicron-M 50 мм f/2 ASPH должны начаться в конце июля по цене $7195

    08:303

    Новые подробности о полнокадровой камере Nikon D600: Выход D600 ожидается до сентябрьской выставки Photokina

    08:1513

    Основой мини-ПК Giada A51 стали APU AMD серии E: В корпусе размерами 192 x 155 x 26 мм находится хорошо оснащенная система Giada A51

    08:00

    NVIDIA отчиталась за первый квартал 2013 финансового года: За три месяца NVIDIA получила доход в размере 924,9 млн. долларов

    07:455

    Появились первые сведения о суперфоне LG LS970: Основой LG LS970 будет четырехъядерная однокристальная система производства Qualcomm

    07:302

    В Европе анонсирован смартфон Samsung Omnia M с четырехдюймовым экраном типа Super AMOLED: Смартфон Samsung Omnia M работает под управлением ОС Windows Phone

    07:153

    HP представила новую линейку ПК для бизнеса: Список новинок включает первый ультрабук НР для корпоративных потребителей, HP EliteBook Folio 9470m

    07:00

    APU AMD G для встраиваемых систем поддерживают ОС реального времени Windows Embedded Compact 7: APU AMD серии G устанавливают новый стандарт высокопроизводительной обработки

    07:001

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