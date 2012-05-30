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    30 мая 2012

    Тонкая беспроводная клавиатура Buffalo SRKB05BK работает на двух элементах AAA полгода: Клавиатура Buffalo SRKB05BK подключается к ПК по радио

    21:184

    Процессорный водоблок Swiftech Apogee Drive II совмещен с помпой: Первой вышла версия Swiftech Apogee Drive II для процессоров Intel LGA 775, 1155 и 1366

    20:545

    Представлена игровая гарнитура Razer Battlefield 3 BlackShark: Среди достоинств Battlefield 3 отмечается высокая степень звукоизоляции

    20:2812

    Alcor Micro предложит производителям флэш-накопителей контроллеры USB 3.0 собственной разработки: Интерфейс USB 3.0 обойдет своего предшественника в течение трех-четырех лет

    16:463

    Клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K760 для Mac, iPad и iPhone питается от солнечной батареи: Клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K760 оснащена интерфейсом Bluetooth

    15:4044

    Толщина датчика изображения OmniVision OV2722 для мобильных устройств равна 3 мм: Датчик изображения OmniVision OV2722 формата 1/6 дюйма поддерживает видео 1080p

    14:448

    Карточки памяти ADATA Premier Pro microSDHC UHS-I U1 объемом до 32 ГБ развивают скорость до 45 МБ/с: В серию Premier Pro вошли карты microSDHC объемом 8, 16 и 32 ГБ

    13:552

    MP3 Quality Modifier v.2.33 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    13:50

    3D-карты GeForce GTX 660 можно будет увидеть уже на следующей неделе: Значение TDP GeForce GTX 660 не превысит 150 Вт

    13:2110

    MediaInfo v.0.7.58 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    13:15

    Windows 7 Manager v.4.0.7 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    12:40

    Разрешение экрана моноблочного ПК Dell Inspiron One 23 равно 1920 х 1080 пикселей: Компания Dell представила новые ПК моноблочной компоновки

    12:317

    SnagIt v.11.0.1 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    12:05

    Процессор Intel Pentium B980 замечен в конфигурации нескольких ноутбуков: Вероятнее всего, по функциональности B980 будет повторять другие модели серии Pentium B9x0

    11:472

    Dell уже поставляет серверы на процессорах ARM некоторым заказчикам: Удаленный кластер серверов на процессорах ARM будет доступен разработчикам ПО

    11:3118

    SynWrite v.3.6.1340 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    11:301

    Москвичи могут записаться на прием в поликлинику со своего Android-смартфона: Программа позволяет выбрать врача нужного направления, просматривать уже имеющиеся записи и направления и отменить запланированный прием

    11:142

    Samsung официально представила мини-ПК Chromebox и второе поколение ноутбуков Chromebook: В комплектацию устройств входят двухъядерные процессоры Intel Celeron

    10:5912

    ENERMAX привезет на Computex 2012 свою первую СВО и блок питания мощностью 1700 Вт: На Computex 2012 компания ENERMAX дебютирует как производитель СВО

    10:5815

    ASTRA v.6.00 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:55

    Super Flower отказывается в блоке питания SF-650P14XE от привычных разъемов: Блок питания SF-650P14XE имеет модульную кабельную систему

    10:4815

    PNY Mini M1 — флэш-накопитель, который по двум габаритам не превышает разъем USB: Толщина PNY Mini M1 равна 4,6, ширина — 12,3 мм

    10:335

    ASTRA32 v.3.00 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:201

    Моноблочный компьютер Dell Inspiron One 20 ориентирован на домашних пользователей: Компания Dell представила новые ПК моноблочной компоновки

    10:162

    Lenovo E49: ноутбук с поддержкой Thunderbolt за 12000 рублей: Будет ли этот разъем в начальной конфигурации?

    10:0011

    Злоумышленники рассылают вредоносный спам от имени Сбербанка: «Доктор Веб» предупреждает о массовом распространении вредоносного спама

    09:451

    TrustPort Net Gateway 2013 - защита корпоративных сетей: TrustPort объявляет о выпуске новой версии продукта для корпоративного сектора - TrustPort Net Gateway 2013

    09:101

    В литровом неттопе ASUS EB1033 нашлось место видеокарте NVIDIA GeForce GT 610M: Изделие комплектуется процессорами Intel Atom D2550 и Atom D2700

    08:5811

    Yolki для iOS и Android - первый в Рунете чат для университетов: Специально для студентов стартап Yolki Limited выпускает чат с геолокацией для смартфонов на базе iOS и Android

    08:35

    GateWall Mail Security 2.2: обновлен антивирусный модуль от Лаборатории Касперского: Entensys объявляет о выходе GateWall Mail Security 2.2

    08:00

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