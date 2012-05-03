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    3 мая 2012

    «Флэшка» PNY Key Attaché хорошо вписывается в компанию дверных ключей: Дверь ею не открыть, зато данные можно сохранить

    19:393

    Процессор ARM Cortex-A9, изготовленный TSMC по нормам 28 нм, работает в обычных условиях на частоте 3,1 ГГц: Техпроцесс 28HPM оптимизирован по критерию производительности и энергопотребления

    19:1433

    Специалисты Fujitsu создали биометрические датчики для планшетов, идентифицирующие пользователя по рисунку сосудов: Толщина нового датчика равна 5 мм

    18:293

    Ricoh показывает разработку под названием Clickable Paper: Имея смартфон, можно получить доступ к информации, дополняющей печатное слово

    16:514

    Barebone-комплекты Foxconn Nano PC служат для создания компактного и тихого ПК: За счёт малого энергопотребления системы обходятся пассивным охлаждением

    16:505

    Появились подробности о процессоре Intel Core i3-3110M: Процессор Intel Core i3-3110M выйдет в третьем квартале

    16:2612

    Обложка-подставка Logitech Solar Keyboard Folio для iPad оснащена солнечной батареей: Полного заряда батареи хватит на два года работы клавиатуры в полной темноте

    15:513

    Корпус Lian Li PC-Q09FN рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Корпус Lian Li PC-Q09FN стоит $150

    15:305

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.540 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    14:251

    Driver Magician Lite v.3.9.5 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    13:50

    Ashampoo Snap v.5.1.3 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    13:15

    IDEAL Administration v.12.4 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    12:40

    В Intel признали, что процессоры Ivy Bridge при разгоне нагреваются сильнее, чем Sandy Bridge: Одной из причин большего нагрева Ivy Bridge является переход на 22-нанометровый техпроцесс

    12:0780

    Dropbox v.1.4.2 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    12:051

    Ситуация с поставками 3D-карт нового поколения улучшится в конце мая: Расширение производства TSMC позволяет надеяться на увеличение поставок 28-нанометровых GPU

    11:416

    FotoMix v.8.9 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    11:30

    Системная плата ECS X77H2-A3 бюджетного сегмента напоминает модель Z77H2-A3 : На плате ECS X77H2-A3 есть семь слотов расширения, включая один слот PCI Express 3.0 x16

    11:25

    Производители мобильных компьютеров наращивают мощности по выпуску шасси для ультрабуков: Спрос на ультрабуки выше, чем может показаться?

    10:588

    DameWare NT Utilities v.8.0.1.151 - набор утилит для администрирования ОС Windows: Набор утилит для администрирования ОС Windows

    10:55

    Waterfox v.12.0 - 64-битный вариант Firefox v.12.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox v.12.0

    10:203

    Мобильные компьютеры Samsung Series 9 Ultrabook тоже получат процессоры Ivy Bridge: В конфигурацию Samsung Series 9 Ultrabook включен двухъядерный процессор Core i5-3317U

    09:5831

    На новых снимках 3D-карты GeForce GTX 670 видна короткая печатная плата: Фото клона референсного образца с маркировкой Colorful раскрывает подробности о GeForce GTX 670

    09:457

    Aloaha PDF Suite v.5.0.137 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    09:45

    Find MAC Address v.3.7.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    09:10

    «Лаборатория Касперского» получила три новых патента в России: «Лаборатория Касперского» получила три новых патента в России

    08:35

    TSMC рассчитывает привлечь Apple, ускорив освоение 20-нанометрового техпроцесса: Пока TSMC не может обеспечить требуемые заказчиками объемы выпуска 28-нанометровой продукции

    08:3028

    EVGA будет комплектовать некоторые 3D-карты кабелями-переходниками питания в оплетке: Переходник позволяет связать два шестиконтактных разъема с одним восьмиконтактным

    08:153

    Fast Reports анонсирует первый в мире профессиональный генератор отчётов для Apple Mac OS: Fast Reports объявила о скором выходе FastReport FMX для Apple MacOS

    08:00

    Nokia подала иски против HTC, RIM и ViewSonic, обвиняя их в нарушении 45 патентов: Nokia старается «увеличить доход от портфеля патентов»

    08:0018

    YTL и GCT Semiconductor выпустили первый в мире смартфон 4G с поддержкой WiMAX и HSPA: Основой смартфона Eclipse является одноядерный процессор Qualcomm

    07:456

    Немецкий суд стал на сторону Motorola и запретил продажу Xbox 360 и Windows 7: Продукция Microsoft попала в Германии под запрет

    07:3034

    Производители ПК перебрасывают инженерные ресурсы с Android на Windows 8: Причиной считается слабый спрос на планшеты под управлением Android

    07:1569

    Представлен монитор ASUS ProArt PA248Q: панель типа IPS, охват sRGB 100% и четыре порта USB 3.0: Монитор для профессиональной работы с фотографиями имеет разрешение 1920 х 1200 пикселей

    07:0014

    ABBYY выпустила ЕГЭ для Apple iOS : Приложение для подготовки к экзаменам

    00:274

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