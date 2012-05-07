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    7 мая 2012

    Acer укомплектовала нетбук Aspire One 725 гибридным процессором AMD C-60: Масса лэптопа — 1,2 кг

    20:2614

    Micron сообщила о создании своего первого модуля памяти DDR4: В модулях Micron используются 30-нанометровые компоненты DDR4 x8 плотностью 4 Гбит

    20:1211

    Подставка Portronics Comfy Pad предназначена для любителей держать ноутбук на коленях: Конструкция Portronics Comfy Pad обеспечивает необходимую вентиляцию

    19:37

    Процессор, чипсет и ОЗУ уместились на компьютерном модуле VIA COMe-8X91 габаритами 55 х 84 мм: Миниатюрное устройство востребовано самыми разными заказчиками

    19:197

    Sharkoon оснастила корпуса Rebel9 Aluminium и Nightfall поддержкой USB 3.0: Отличить новые модели можно будет по приставке U3 в названии

    19:00

    AMD выпустит более производительный вариант Radeon HD 7970: Графический процессор Radeon HD 7970 GHz Edition будет работать на частоте не менее 1 ГГц

    17:5018

    В Японии стартовали продажи SSD KINGMAX SMU25 Client Pro объемом 1 ТБ, цена изделия — $1500: KINGMAX SMU25 Client Pro объемом 1 ТБ не блещет ни характеристиками, ни ценой

    16:4610

    Lenovo начинает строительство крупного комплекса по разработке и выпуску мобильных устройств: В течение пяти лет компания выделит на комплекс в городе Ухань почти 800 млн. долларов

    16:282

    Mindspeed представила первый в отрасли референсный образец базовой станции мини-соты TD-SCDMA: Станция на процессоре Mindspeed Comcerto C1000 CPE рассчитана на 16 пользователей

    14:351

    Переходник Donya DN-69810 позволяет установить HDD или SSD в отсек для тонкого оптического привода: Переходник Donya DN-69810 выпускается в нескольких модификациях

    14:0510

    Третий квартал на рынке планшетов пройдет под знаком Android 4.0: Производители не спешат с выпуском планшетов с ОС Windows 8

    13:416

    Компоненты 3D-карты Point of View GeForce GTX 670 будут работать на рекомендованных частотах: Предположительно, Point of View установит на GeForce GTX 670 привлекательную цену

    13:205

    Судья наказал Samsung за отказ предоставить Apple исходные тексты ПО: По мнению судьи, Samsung «явно нарушила» решение суда

    13:0313

    Ноутбук Acer Aspire E1-421 построен на платформе AMD Brazos 2.0: Лэптоп оснащается гибридным процессором AMD E1-1200

    12:2610

    3D-карта GIGABYTE GeForce GTX 670 WindForce OC разогнана в заводских условиях: Базовая частота ядра GPU GIGABYTE GeForce GTX 670 WindForce OC равна 980 МГц

    12:011

    Antec готовит к выпуску корпус для ПК SOLO II-G: У Antec SOLO II новая модель унаследовала хорошую звукоизоляцию

    11:342

    Фото дня: NVIDIA GeForce GTX 670 без системы охлаждения: Новый снимок подтверждает, что у NVIDIA GeForce GTX 670 — короткая печатная плата

    11:1911

    Право купить Elpida досталось Micron: Окончательный план реструктуризации еще не одобрен

    11:041

    Компания GIGABYTE анонсировала новую линейку корпусов: IF 133, IF 233 и IF 333: Корпуса GIGABYTE IF размерами 185 x 408 x 445 мм изготовлены из стали и пластика

    09:58

    Intel оснастила системную плату DX79SR на чипсете X79 Express восемью портами SATA: Новинка, вероятно, сменит на конвейере модель DX79SI

    08:554

    Galaxy готовит к выпуску тонкий вариант GeForce GTX 670 : 3D-карта Galaxy GeForce GTX 670 собрана на референсной печатной плате, но имеет более компактный охладитель

    08:004

    В некоторых планшетах Apple iPad 2 встречаются 32-нанометровые процессоры: Применение 32-нанометровых процессоров увеличивает время автономной работы Apple iPad 2

    07:3014

    Акционер Nokia подал на компанию в суд, обвиняя ее в обмане: Иск против Nokia может быть квалифицирован как групповой

    07:0012

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