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    23 мая 2012

    31 мая GIGABYTE представит «самый легкий ноутбук на Земле»: Аппарат, предположительно, получит дисплей диагональю 11,6 дюйма

    23:0410

    Seagate покупает контрольный пакет LaCie за 146 млн. евро: Глава LaCie предложил Seagate 64,5% акций компании

    20:1510

    NVIDIA Kai — четырехъядерный планшет с Android за $199: Технические подробности NVIDIA Kai пока держатся в секрете

    19:4519

    Тайваньские производители камер разрабатывают беззеркальные модели со сменной оптикой: Кто закажет серийный выпуск этих изделий — пока неизвестно

    15:2218

    Порт Thunderbolt скоро станет одним из ключевых элементов спецификации системных плат: Контроллеры Thunderbolt выпускает исключительно компания Intel

    14:5870

    Toshiba планирует выпустить гибридные накопители для ультрабуков: Сроком выхода гибридных накопителей Toshiba для ультрабуков назван сентябрь

    14:354

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.647 - утилита для удаления специфических вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    14:25

    SSD Tweaker v.2.10.0 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    13:50

    Компактная камера Casio Exilim EX-ZR300 имеет быстрый автофокус и поддерживает технологию Toshiba FlashAir: О выходе Casio Exilim EX-ZR300 на европейский рынок данных пока нет

    13:40

    Buffalo представила шесть серий внешних накопителей на основе жестких дисков: Четыре из них поддерживают интерфейс подключения USB 3.0

    13:242

    SmartSync Pro v.4.0 - программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных: Программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных

    13:15

    Ассортимент OCZ пополнили SSD Vertex 3 LP толщиной 7 мм: Накопители OCZ Vertex 3 LP ориентированы на применение в ультрабуках, планшетах и других тонких компьютерах

    13:047

    Kaspersky TDSSKiller v.2.7.36.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:40

    Manli представила семь ускорителей семейства NVIDIA GeForce GT 600: Разношерстные новинки от некогда популярного производителя

    12:353

    Выпуск планшета Acer Iconia A510 Olympic Tab посвящен летним Олимпийским играм 2012: Олимпийские игры 2012 пройдут этим летом в Лондоне

    12:2513

    MAME v.0.146 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    12:05

    Vista Manager v.4.1.6 - утилита для настройки операционных систем Windows Vista: Утилита для настройки операционных систем Windows Vista

    11:30

    ASUS включила в серию GeForce GT 600 три модели 3D-карт начального уровня: В серию вошли модели GT610-SL-1GD3-L, GT620-1GD3-L и GT630-2GD3

    11:092

    ArtSage v.1.00.09 - крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов: Крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов

    10:55

    3D-карта POV/TGT GeForce GTX 680 UltraCharged разогнана в заводских условиях до 1176 МГц: 3D-карта POV/TGT GeForce GTX 680 UltraCharged имеет кулер с тремя вентиляторами

    10:276

    VirtualBox v.4.1.16 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    10:20

    Портативный компьютер Juniper Systems RAMPAGE 6 в усиленном исполнении работает под управлением ОС Android: Компьютер Juniper Systems RAMPAGE 6 оснащен дисплеем размером 5,7 дюйма

    10:004

    Samsung Chromebox подешевел еще до начала продаж: Стоимость неттопа снизилась на $70

    09:5910

    Songbird v.1.10.3 - бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox: Бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox

    09:45

    К концу года каждый десятый ноутбук Acer и ASUSTeK Computer будет иметь сенсорный экран: Добавление сенсорной панели увеличивает цену 13-дюймового ноутбука на $150

    09:446

    BatteryBar v.3.5.4 - бесплатная утилита для мониторинга состояния батарей лэптопов: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    09:10

    Преобразование PDF в Word онлайн, на ПК и в собственном приложении: Технологии SautinSoft, позволяющие конвертировать PDF в Word, теперь доступны в виде свободного онлайн-конвертера

    08:35

    У SK Hynix и GlobalFoundries есть шанс купить Elpida по частям: Противники поглощения Elpida компанией Micron уверены, что выгоднее продать компанию по частям

    08:152

    «Аладдин Р.Д.» выводит на рынок новую версию Secret Disk Server NG: Компания «Аладдин Р.Д.» объявляет о выходе новой версии Secret Disk Server NG – SDS NG 3.7

    08:00

    AMD приурочит выпуск планшетных APU Hondo к выходу Windows 8: TDP процессоров AMD Hondo составит 4-5 Вт

    08:0018

    VIA APC 8750 — одноплатный ПК с ОС Android за $49 : Процессор VIA APC работает на частоте 800 МГц под управлением Android 2.3

    07:4534

    Датчики изображения OmniVision OV16820 и OV16825 разрешением 16 Мп с поддержкой видео 4K2K предназначены для камер и смартфонов: Формат датчиков OmniVision OV16820 и OV16825 — 1/2,3 дюйма

    07:307

    OneChip использует фотонику в микросхемах приемников 40GBASE-LR4 и 100GBASE-LR4: Фотоника идет в серийные микросхемы

    07:151

    Основой рекламно-информационного компьютера iBASE SI-38 стал APU AMD серии R: Размеры SI-38 равны 269 х 178 х 25 мм

    07:0011

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