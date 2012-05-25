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    25 мая 2012

    Корпуса для внешних накопителей Icy Dock MB559U3S-1S и MB559U3S-1SB оснащены интерфейсами USB 3.0 и eSATA: Производитель предоставляет на MB559U3S-1S и MB559U3S-1SB три года гарантии

    22:582

    Apacer выпускает модули памяти DDR3-1600 ECC RDIMM объемом 16 ГБ: Модули памяти Apacer DDR3-1600 ECC RDIMM предназначены для серверов

    22:122

    FontViewOK v.2.64 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    13:50

    Auslogics Registry Defrag v.6.3.0.5 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    13:15

    Партнеры AMD по выпуску 3D-карт разрабатывают модели HD 7970 X2: AMD Radeon HD 7990 и HD 7970 X2 предстоит соперничать с NVIDIA GeForce GTX 690

    12:4316

    AusLogics BoostSpeed v.5.3.0.5 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    12:40

    Defraggler v.2.10 - бесплатный дефрагментатор с возможностью дефрагментации только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    12:05

    В полнокадровой камере Nikon D600 будет «отвертка» : В Сети появились новые подробности о полнокадровой камере начального уровня Nikon D600

    12:0476

    Начались продажи клавиатуры с подсветкой Sharkoon Nightwriter: Цена Sharkoon Nightwriter — 28 евро

    11:3028

    Google SketchUp v.8.0.14346 - программа для создания трехмерных моделей объектов: Программа для создания трехмерных моделей объектов

    11:30

    Комплект Corsair Force Series 3 предназначен для модернизации ноутбука путем замены HDD твердотельным накопителем: Комплекты доступны в двух вариантах, с SSD объемом 120 ГБ и 240 ГБ

    11:189

    DebugView v.4.78 - бесплатная утилита для просмотра отладочного вывода программ в ОС Windows: Бесплатная утилита для просмотра отладочного вывода программ в ОС Windows

    10:55

    Анонсированы продажи корпуса для ПК BitFenix Prodigy, названа цена: Корпус типоразмера mini-ITX с ручками оценен в 69 евро

    10:2134

    Autoruns v.11.31 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    10:20

    Корпус для внешнего массива RAID Century CRNS35U3MR рассчитан на два накопителя типоразмера 3,5 дюйма: Цена Century CRNS35U3MR примерно равна $186

    09:551

    Специалисты ASUS вдвое уменьшили энергопотребление привода DVD: Привод ASUS DRW-24B5ST стоит $30

    09:5121

    The Cleaner v.8.1.0.1110 - программа для очистки ПК от вредоносного ПО: Программа для очистки ПК под управлением Windows от вредосносного ПО

    09:45

    Корпусные вентиляторы Spire Star LED имеют светодиодную подсветку: В серию Spire Star LED вошли модели типоразмера 80, 90 и 120 мм

    09:416

    В семейство MyDigitalSSD BP3 вошли SSD типоразмеров mSATA и 2,5 дюйма: Объем SSD семейства MyDigitalSSD Bullet Proof 3 (BP3) достигает 512 ГБ

    09:152

    CCleaner Free v.3.19 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:10

    ADATA выпускает карты памяти Premier Pro SDHC и SDXC UHS-I: Карты памяти ADATA Premier Pro SDHC и SDXC UHS-I предназначены для профессионалов и энтузиастов фотографии и видеосъемки

    09:00

    Say Meow - мобильная головоломка для iOS и Android: Новое приложение для Apple iOS и Android создаст веселое настроение в конце рабочей недели

    08:351

    ESET открывает бета-тестирование шестого поколения антивирусной защиты : ESET сообщает об открытии бета-тестирования в России шестого поколения решений ESET NOD32

    08:00

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