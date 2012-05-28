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    28 мая 2012

    31 мая ASUS продемонстрирует «следующие трансформации»: Скорее всего, речь идет о новом планшете компании

    23:491

    Quietty qy.net — моноблочный компьютер на платформе AMD ценой 200 евро: Устройство комплектуется экраном диагональю 15,4 дюйма

    20:1721

    Renesas Electronics и TSMC объявляют о сотрудничестве в «построении экосистемы для микроконтроллеров»: Микроконтроллеры Renesas со встроенной флэш-памятью будут выпускаться по 40-нанометровому техпроцессу

    18:581

    Появились сведения о 3D-карте PowerColor Radeon HD 7970 X2 Devil13: Ожидается, что карта PowerColor Radeon HD 7970 X2 Devil13 будет показана на выставке Computex

    18:3926

    Oppo Finder, очередной претендент на звание самого тонкого смартфона в мире, оценен в $632: декларируемая производителем толщина устройства — 6,65 мм

    18:1013

    В мониторе Philips 273E3QHSB используется панель типа AMVA: Устройство можно приобрести в Германии за 389 евро

    16:5924

    Zortam Mp3 Media Studio v.13.70 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    14:25

    Dexpot v.1.5.17 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    13:50

    Calibre v.0.8.53 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    13:151

    Foobar 2000 v.1.1.12a - качественный, бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    12:403

    Аппетиты Microsoft и Intel могут сдержать распространение ультрабуков: Там ли ищет Intel резервы снижения стоимости ультрабуков?

    12:2064

    Advanced SystemCare v.5.3.0 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    12:05

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.2 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    11:30

    Facebook планирует выпуск собственного смартфона: Facebook нанимает разработчиков iPhone

    11:2529

    Планшеты Dell Latitude 10 и XPS 12 под управлением Windows 8: первые подробности: В Dell Latitude 10 будет использоваться CPU Intel Atom, а в XPS 12 — CPU Ivy Bridge

    11:2010

    Hard Drive Inspector v.3.99 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    10:55

    LG Display выпускает первый в мире пятидюймовый экран Full HD: Плотность пикселей — 440 пикселей на дюйм

    10:2251

    Крупнейшая конференция по разработке и тестированию программного обеспечения DevCon’12 завершила свою работу : Ежегодная конференция по разработке и тестированию программного обеспечения DevCon’12 завершила свою работу

    10:20

    Dr.Web Enterprise Security Suite прошел сертификацию на Украине: «Доктор Веб» сообщает об успешном прохождении государственной экспертизы Украины

    09:45

    SSD Ready - утилита для работы с SSD под ОС Windows: Утилита для работы с SSD под ОС Windows

    09:10

    FastReports.Mono - кроссплатформерный генератор отчетов для Xamarin Mono: Fast Report выпустила на рынок свой новый генератор отчетов FastReports.Mono

    08:35

    «Аладдин Р.Д.» расширяет функциональность Secret Disk 4: Аладдин Р.Д. объявляет о выходе новой версии Secret Disk 4.7

    08:00

    В 2011 году было выпущено два миллиарда дисплеев малого и среднего размера на активных матрицах: Компании Samsung Mobile Display удалось сохранить лидерство на рынке

    07:002

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