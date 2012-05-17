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    17 мая 2012

    Fujitsu Esprimo EH30/HT — один из первых моноблочных компьютеров на платформе AMD Brazos 2.0: В компьютере используется гибридный процессор AMD E2-1800

    23:599

    Samsung первой выпускает мобильную память LPDDR2 плотностью 4 Гбит по нормам 20-нанометрового класса: Для смартфонов 2 ГБ оперативной памяти может стать нормой

    22:0814

    PQI заключила «флэшку» Intelligent Drive U821V в корпус из нержавеющей стали: Максимальный объем накопителя — 32 ГБ

    21:494

    BitFenix Recon — первый контроллер вентиляторов с доступом по интернету: Одновременно представлен контроллер BitFenix Hydra Pro

    21:0612

    Твердотельный накопитель RunCore InVincible оснащен кнопкой самоуничтожения: Нажатие на кнопку приводит к физическому уничтожению RunCore InVincible

    20:4812

    Компактная система VIA AMOS-3002 обходится пассивным охлаждением: «Сердцем» VIA AMOS-3002 является процессор VIA Eden X2

    20:005

    Фото дня: кристалл GK110 с 2880 ядрами CUDA: Ширина шины памяти GK110 равна 384 разрядам

    19:4515

    Evernote 4.0.1 для Android с новым интерфейсом: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    19:30

    В Германии замечен нетбук Sony Vaio E с процессором AMD E2-1800: Аппарат оснащается экраном диагональю 11,6 дюйма, а его цена объявлена равной 479 евро

    19:0913

    Особенности локализации: японская версия Samsung Galaxy S III получила двухъядерный CPU и 2 ГБ ОЗУ: В смартфоне вместо SoC Exynos 4212 используется Qualcomm Snapdragon MSM8960

    15:3953

    Видеокарта Sapphire HD 7770 Vapor-X OC Edition: заводской разгон и эффективное охлаждение: Тактовые частоты GPU и памяти видеокарты — 1100 МГц и 1300 МГц

    13:375

    USPS вводит запрет на пересылку электронных устройств с литиевыми батареями: Причиной стало желание USPS привести свои правила в соответствие со международными стандартами

    13:1543

    Названа цена смартфона LG Optimus LTE II с 2 ГБ оперативной памяти: Аппарат дебютировал на южнокорейском рынке

    12:4813

    Sony анонсировала поставки камеры SLT-A37 и объектива SAL18135: Основой камеры SLT-A37 стал датчик Exmor APS HD CMOS разрешением 16,1 Мп

    12:207

    Стали известны спецификации и цена процессора Intel Core i5-3210M: Мобильный процессор Intel Core i5-3210M уже можно заказать за $235

    11:335

    В Сети появились концептуальные изображения Apple iPhone 5: Выпуск Apple iPhone 5 ожидается в этом году

    11:0031

    Мышь Razer Ouroboros «засветилась» на сайте FCC: Мышь Razer Ouroboros одинаково приспособлена под левую и правую руку

    10:427

    Sony анонсировала выпуск объектива SEL18200LE E18-200mm F3.5-6.3 OSS LE : Продажи SEL18200LE должны начаться в июле по цене около $850

    10:303

    Беспроводной маршрутизатор PROLiNK WNR1012 может играть роль мобильной точки доступа: В PROLiNK WNR1012 предусмотрено автоматическое переключение между 3G/4G и WAN

    10:255

    Внешний оптический привод Buffalo BRXL-PC6VU2 поддерживает чтение и запись дисков BDXL: Ориентировочная цена устройства — $150

    10:003

    Представлена беззеркальная камера начального уровня Sony NEX-F3: Продажи Sony NEX-F3 стартуют в июне по цене около $600

    09:4511

    Galaxy выпускает видеокарты серии GeForce GT 600, включая модель GeForce GT 610 с пассивным охлаждением: В серию Galaxy GeForce GT 600 вошли модели GeForce GT 610, GeForce GT 620 и GeForce GT 630

    09:19

    QNAP представляет свои первые шестнадцатидисковые сетевые хранилища: Четыре ядра, шестьдесят четыре терабайта

    08:107

    Wuala 2.3.1 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    08:09

    NVIDIA представила первый в мире виртуализированный GPU для ускорения облачной графики: Облачная платформа NVIDIA VGX позволяет устанавливать GPU в корпоративные ЦОД

    08:0012

    Для снижения цены кулера Alpenföhn Matterhorn Pure Edition производитель отказался от никелирования : Процессорный охладитель Alpenföhn Matterhorn Pure Edition стоит 34,9 евро

    07:455

    По подсчетам Gartner, продажи сотовых телефонов уменьшились на 2%, лидером рынка является Samsung: Доля Samsung в сегменте смартфонов с ОС Android превышает 40%

    07:306

    ADATA начинает продажи двухканальных наборов модулей памяти XPG Xtreme DDR3-2133X : Объем наборов XPG Xtreme DDR3-2133X равен 8 и 16 ГБ

    07:151

    Портативный монитор PROLiNK PRO1301WE питается от порта USB: Размер экрана PROLiNK PRO1301WE равен 13,3 дюйма

    07:004

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