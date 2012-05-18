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    18 мая 2012

    Адаптеры Logitec LBT-UAN04CxBK соответствуют спецификации Bluetooth 4.0: Радиус действия модели LBT-UAN04C1 равен 100 м, модели LBT-UAN04C2 — 10 м

    16:472

    RaidSonic Icy Box IB-i003 — док для iPhone, iPad и iPod: Материалом для RaidSonic Icy Box IB-i003 выбран алюминий

    16:085

    Ширина рамки ЖК-панели монитора AOC E2357FH — 5,8 мм: Диагональ экрана монитора — 23 дюйма

    15:4919

    Новое фото дает представление о внутренностях суперфона LG LS970: LG LS970 поддерживает технологию NFC и оснащен сменной батарее

    15:2410

    Cooler Master выпускает процессорный охладитель Hyper 412 Slim и три марки термопаст: В кулере Cooler Master Hyper 412 Slim используются тонкие вентиляторы

    15:055

    Чтобы снизить цены на ультрабуки, производители массово отказываются от использования SSD: Доля ультрабуков с SSD во втором квартале сильно сократится

    14:1468

    Silicon Micro Display оценивает очки-дисплей ST1080 в $799 : Носимый дисплей ST1080 поддерживает видео высокой четкости в формате Full HD 1080p

    13:3412

    Acer подготовила бизнес-ноутбук TravelMate P243 на базе процессора Ivy Bridge: Лэптоп оснащается дискретным GPU NVIDIA GeForce GT 630M

    13:232

    Миниатюрный беспроводной маршрутизатор Logitec LAN-W300N/RSx ориентирован на путешественников: Цена Logitec LAN-W300N/RSx примерно равна $45

    13:1417

    Liquidware Amber — «полуфабрикат» семидюймового планшета с ОС Android: Основой Amber Enhanced является процессор OMAP3730

    11:228

    Основой платы для рабочих станций ASUS P8C WS стал чипсет Intel C216 : Оснащение платы ASUS P8C WS включает четыре порта USB 3.0

    10:3210

    Fujitsu использует платформу NVIDIA Tegra 3 в своем смартфоне Arrows Z ISW13F: В конфигурацию аппарата входит камера разрешением 13,1 Мп

    10:155

    Фото дня: системная плата Intel DZ77RE-75K с портом Thunderbolt : Плата Intel DZ77RE-75K рассчитана на процессоры в исполнении LGA1155

    09:554

    Количество предварительных заказов на смартфон Samsung Galaxy S III достигло девяти миллионов: Завод Samsung по выпуску смартфонов отгружает ежемесячно пять миллионов устройств

    09:4039

    Корпус Diablotek Titan XT рассчитан на системные платы типоразмера ATX: На панели ввода-вывода Diablotek Titan XT нет разъемов USB 3.0

    09:258

    Недорогие процессоры Intel Celeron ULV помогут ультрабукам подешеветь до $699: Выпуск недорогих процессоров Intel Celeron ULV намечен на третий квартал

    09:1024

    Amazon отложит выпуск планшета Kindle Fire с экраном размером 8,9 дюйма в пользу модели с экраном большего размера: Всего за год Amazon может отгрузить 30-40 млн. планшетов

    08:542

    В третьем квартале Intel планирует выпустить двухъядерный процессор Core i7-3525M: Процессор Intel Core i7-3525M получит 4 МБ кэш-памяти третьего уровня

    08:301

    Основой системных плат BIOSTAR B75MU3+ стал чипсет Intel B75 Express: Плата BIOSTAR B75MU3+ поддерживает технологию Intel Small Business Advantage

    08:00

    EVGA признала существование проблемы с 3D-картами GTX 670 SC и готова обменять их на GTX 670 FTW: Покупатели GTX 670 SC завалили EVGA жалобами

    07:304

    JEDEC публикует спецификации LPDDR3 — скорость увеличена до 1600 Мбит/с: Спецификация LPDDR3 доступна бесплатно на сайте JEDEC

    07:00

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