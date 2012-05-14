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    14 мая 2012

    NVIDIA и Intellectual Ventures приобрели ключевые патенты LTE, LTE-Advanced и 3G/4G: Условия сделки между IPWireless, NVIDIA и Intellectual Ventures не разглашаются

    20:208

    Toshiba анонсировала в Японии четыре планшета линейки Regza, но некоторые из них хорошо известны европейцам: Новинки поступят в продажу на домашнем рынке в течение мая

    19:37

    Опубликованы изображения аксессуаров для Samsung Galaxy S III: Для Samsung Galaxy S III выпущено перо, чехол, доя для подключения к телевизору и зарядное устройство

    19:3520

    GPU 3D-карты ZOTAC GTX 670 Extreme Edition работает на частоте 1200 МГц: К 3D-карте ZOTAC GTX 670 Extreme Edition может быть подключен модуль управления OC+

    16:154

    Телефон Samsung C3782 Evan поддерживает работу с двумя картами SIM: Аппарат оснащен оптическим джойстиком — примерно таким же, как и Samsung WiTu

    15:3410

    Начинаются поставки системных плат BIOSTAR TZ77B на чипсете Intel Z77: Рекомендованная производителем цена BIOSTAR TZ77B составляет $121

    15:25

    Panasonic укомплектовала ноутбук Let’s Note J10 с экраном диагональю 10 дюймов процессорами Intel Core i3 и i5: Лэптоп комплектуется CPU Intel Core i3-2350M и Core i5-2450M

    14:439

    GIGABYTE планирует выпуск трех моделей системных плат с поддержкой Thunderbolt : К одному порту Thunderbolt на системной плате можно подключить до семи устройств

    14:4010

    В Китае будут построены заводы для выпуска комплектующих только для Apple: Тайваньские производители рассчитывают на дальнейшее увеличение спроса на продукцию Apple

    13:4119

    DirectX Happy Uninstall v.5.8 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    13:151

    Мышь Gyration Air Mouse Mobile распознает жесты: Цена Gyration Air Mouse Mobile — 60 фунтов стерлингов

    12:575

    IObit SmartDefrag v.2.4.0 - бесплатный дефрагментатор под Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    12:40

    NVIDIA заблокировала поддержку 4-way SLI в GeForce GTX 670, но позже может ее включить: Включение 4-way SLI возможно в будущих версиях драйверов

    12:244

    Планшет Matsunichi MarquisPad MP977 получит процессор частотой 1,2 ГГц и ОС Android 4.0: Модель обладает дисплеем диагональю 9,7" и разрешением 1024 х 768 пикселей

    12:0716

    FBackup v.4.7.270 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:05

    В карточках памяти Green House SDHC GH-SDI-NSA используется память типа SLC NAND : Карточки Green House SDHC GH-SDI-NSA рассчитаны на работу при температурах от 0 до 70°С

    11:402

    FileMenu Tools v.6.2 - сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows: Сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows

    11:30

    По данным PIDA, спрос на диски Blu-ray в этом году почти удвоится: Объем рынка дисков Blu-ray специалисты PIDA оценивают в 400 млн. штук

    11:2054

    «Дребеденьги» обновили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    11:031

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.10.1 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    10:55

    Sapphire устанавливает на 3D-карту HD 7950 Dual-X OC систему охлаждения с двумя вентиляторами: 3D-карта Sapphire HD 7950 Dual-X OC разогнана в заводских условиях

    10:374

    Belarc Advisor v.8.2.7.9 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    10:20

    Vodafone рассекретила бюджетный смартфон HTC Desire C: В оснащение аппарата входит дисплей диагональю 3,5 дюйма и CPU частотой 600 МГц

    09:594

    Новые возможности защиты личной переписки с Safety Jabber 2.2: Вышла новая версия программы Safety Jabber 2.2

    09:45

    Разогнанная 3D-карта Inno3D GeForce GTX 670 Ice Dragon Edition получила систему охлаждения с тремя вентиляторами: Тактовая частота GPU 3D-карты Inno3D GeForce GTX 670 Ice Dragon Edition равна 1020 МГц

    09:432

    В Сети появились изображения телефонов Nokia 305 и 311 на платформе Series 40: Оба устройства оснащаются сенсорными экранами

    09:253

    Zond 265 - инструмент для анализа HEVC/H.265: Инструмент для полного и всестороннего анализа видеопотока

    09:101

    Фото дня: NVIDIA GeForce GTX 680M: Появилось изображение и технические данные NVIDIA GeForce GTX 680M

    09:087

    Colorful готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 670 iGame Edition: Карта Colorful GeForce GTX 670 iGame Edition будет разогнана в заводских условиях

    08:502

    GateWall DNS Filter упаковали по стандарту APS: Entensys сообщает о появлении возможности работы с версией GateWall DNS Filter, упакованной по открытому стандарту APS

    08:35

    Mercury Computer Systems готова использовать мобильный GPU NVIDIA Kepler в системе электронной разведки и противодействия: Подсистема производительностью 10 TFLOPS предназначена для военной и аэрокосмической отрасли

    08:30

    LeaderTask 1.0 приведет дела в порядок на Android-смартфоне: "Органайзер ЛидерТаск" выпустило LeaderTask для Android

    08:00

    Названа цена 17-дюймового ноутбука Samsung Series 7 CHRONOS на процессоре Intel Core i7 третьего поколения, начались продажи: Модель NP700Z7CH комплектуется ОС Windows 7 Home Premium

    08:0011

    У Imperas готовы модели процессоров MIPS Technologies Aptiv: Одновременно добавлена поддержка ядер Aptiv в Imperas M*SDK

    07:306

    Аналитики Research and Markets выделили основной двигатель рынка микрофонов MEMS; нет, это не смартфоны: На рынке микрофонов MEMS доминируют компании AAC Technologies Holdings, Akustica, Analog Devices и Knowles Electronics

    07:15

    В будущем году Intel выпустит процессор для смартфонов под условным наименованием Merrifield: Руководство Intel заверило инвесторов в серьезности намерений относительно рынка смартфонов

    07:0011

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