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    16 мая 2012

    Sony рассказала о ноутбуках VAIO S и VAIO Z, укомплектованных процессорами Ivy Bidge: Все три новинки ориентированы на бизнес-аудиторию

    23:506

    Маршрутизатор и адаптер NETGEAR R6200 и A6200 соответствуют спецификации Wi-Fi 802.11ac: Новое поколение беспроводных сетей идет на рынок

    20:045

    GPU 3D-карты Point of View GeForce GTX 680 EXO разогнан до 1176 МГц: Point of View GeForce GTX 680 EXO занимает в корпусе больше двух посадочных мест

    19:237

    Accell оценивает активный адаптер UltraAV DisplayPort to DVI-D Dual-Link в $110: Адаптер позволяет подключить к выходу DisplayPort или mini-DisplayPort монитор с входом DVI Dual-Link

    18:423

    Wifi Analyzer 3.1.2 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    18:07

    SGI добавляет в линейку серверов модели с GPU NVIDIA Tesla K10: Ассортимент SGI пополнил продукт под названием GPU Starter Kit with NVIDIA Tesla K10

    16:31

    NLT Technologies использует в стереоскопических дисплеях высокого разрешения технологию HxDP: Прототип дисплея HxDP размером 3,1 дюйма будет показан в начале июня

    15:247

    Silicon Image SiI8240 и SiI9617: передатчик MHL для мобильных устройств и мост MHL-to-HDMI для дисплеев: Новые микросхемы будут способствовать продвижению технологии MHL

    14:495

    AMAX использует ускоритель NVIDIA Tesla K10 в новых суперкомпьютерных решениях: Системы с параллельными процессорами рассчитаны на решение задач, требовательных к вычислительному ресурсу

    13:471

    Специалисты STEC в 13 раз увеличили срок службы 24-нанометровой флэш-памяти MLC NAND: Технология CellCare Technology найдет применение в твердотельных накопителях STEC, которые будут выпущены в текущем году

    13:2538

    В Planar придумали применение прозрачным жидкокристаллическим дисплеям: Компания Planar предлагает первые в отрасли витрины с 32-дюймовым прозрачным дисплеем

    12:579

    HeavyLoad v.3.1 - утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях: Утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях

    12:00

    Обновлена SketchBook Pro 2.5 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    11:55

    SyncBackSE v.6.1.0.5 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    11:00

    Новая версия Maxthon Mobile 2.6.4 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    10:48

    IP Cam Viewer Basic 4.4.8 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    10:45

    Zirco Browser 0.4.4 — альтернативный браузер для Android: Программа включает в себя стандартный набор инструментов для удобного и быстрого веб-серфинга

    10:10

    Revo Uninstaller v.1.94 - бесплатная утилита для полного удаления установленных программ из ОС Windows: Бесплатная утилита для полного удаления программ из Windows

    10:002

    Smart Keyboard Pro 4.6.2 — ускоренный ввод текста на Android: Данная программа работает с мультитач-устройствами, поддерживает скины, позволяет задействовать голосовой набор

    10:001

    Sony пополнила линейку ноутбуков VAIO E Series 14P двумя новыми моделями: В обеих моделях используется один и тот же процессор — Intel Core i5-2450M

    09:593

    NVIDIA представила GPU Tesla на архитектуре Kepler : Новая архитектура втрое улучшает экономичность и упрощает программирование GPGPU

    09:5516

    Microsoft: запущена первая услуга национальной облачной платформы : «Ростелеком», Microsoft и «1С» представили первую услугу, доступную на национальной облачной платформе, – «O7.Бизнес»

    09:00

    Ультрабук с сенсорным экраном и Windows 8 показан на IDF 2012: Основой ультрабука послужил то ли Haswell, то ли Ivy Bridge

    08:3026

    Завтра ожидается анонс камеры Sony NEX-F3: Продажи камеры Sony NEX-F3 начнутся в июне

    08:157

    Новый червь заражает RAR-архивы: Распространение вредоносной программы-червя Win32.HLLW.Autoruner.64548, способной заражать RAR-архивы

    08:00

    Palit предлагает использовать видеокарты GeForce GT 630, GT 620 и GT 610 в домашних медиацентрах: Видеокарты серии Palit GeForce GT 600 оборудованы видеовыходами DVI, VGA и HDMI

    08:008

    Quick System Info Pro 2.0.7 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    07:54

    Perfect Keyboard 1.4.4 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    07:50

    Fujifilm анонсирует широкоугольный конвертор для камеры FinePix X100: Продажи WCL-X100 компания обещает начать в июне по цене $350

    07:451

    Arctic использует в корпусных вентиляторах F14 и F14 PWM гидродинамические подшипники: Вентиляторы Arctic F14 и F14 PWM типоразмера 140 мм имеют крыльчатки белого цвета

    07:155

    ZOTAC представила 3D-карты серии GeForce 600 : В серию ZOTAC GeForce 600 вошли карты с пассивным и активным охлаждением

    07:002

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