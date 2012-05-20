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    20 мая 2012

    Корпус для HDD Novac NV-HS213U3 поддерживает интерфейсы SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: Изделие выполнено из алюминия

    22:203

    В ноутбуках Toshiba Dynabook T852, T752 и T552 используются процессоры Ivy Bridge : В конфигурации каждого из ноутбуков — четырехъядерный процессор Intel Core i7-3610QM

    19:152

    Lenovo рассказала о бизнес-ноутбуках ThinkPad X230 и ThinkPad X230t: Обе модели оснащаются ЖК-панелями диагональю 12,5 дюйма, выполненными по технологии IPS

    17:229

    Британские ученые случайно создали память, которая в 1000 раз энергетически эффективнее и в 100 раз быстрее флэш-памяти: В Лондоне создана первая в мире резистивная память на основе оксида кремния, работающая в обычных условиях

    17:0024

    Apple снова просит запретить в США продажи планшета Samsung Galaxy Tab 10.1: Ходатайство Apple основано на решении апелляционного суда

    16:1231

    В серию KFA2 NVIDIA GeForce GT 600 входит три 3D-карты с пассивным охлаждением: Всего KFA2 предлагает восемь моделей серии NVIDIA GeForce GT 600

    14:27

    Hasselblad снижает цены — среднеформатная камера начального уровня H4D-31 с объективом 35-90 мм подешевела на 22,9%: Новые камеры Nikon заставили Hasselblad зашевелиться?

    12:2214

    Что будет после Kinect? Электромагнитные поля и звуковые волны на службе распознавания движений: Новые методы ввода дополнят или заменят старые?

    11:2516

    Корпус для внешнего накопителя Akitio Cloud Hybrid оснащен интерфейсами Gigabit Ethernet и USB 3.0: Цена Akitio Cloud Hybrid — $99

    11:057

    Toshiba использует в моноблочных ПК dynabook REGZA PC D732 процессоры Ivy Bridge: Цена базовой конфигурации Toshiba dynabook REGZA PC D732 равна $2655

    10:453

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