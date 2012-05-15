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    15 мая 2012

    Компания Corsair улучшает блоки питания серии GS мощностью 600, 700 и 800 Вт: Характерной чертой БП серии GS является наличие отключаемой светодиодной подсветки

    23:157

    Baidu Changhong H5018 — «облакофон» с 300 ГБ памяти: Основой Baidu Changhong H5018 служит процессор MTK6573

    21:268

    Объем внешнего SSD Axtremex с интерфейсом USB 3.0 равен 1 ТБ: Скорость внешнего SSD Axtremex в режиме чтения достигает 240 МБ/с

    21:025

    В серию 3D-карт Gainward GeForce GT 600 вошло семь изделий, включая модель с пассивным охлаждением: 3D-карта Gainward GeForce GT 610 1024MB SilentFX получила пассивную систему охлаждения

    20:332

    Ультрабуки Acer Aspire M5 предлагаются в вариантах с размером дисплея 14 и 15 дюймов: В оснащение устройств входят процессоры Intel Core третьего поколения и видеокарты NVIDIA GeForce GT 640M

    20:055

    Team выпускает наборы модулей памяти Xtream DDR3-3000: Объем набора Team Xtream DDR3-3000 равен 8 ГБ

    19:294

    Выпущено приложение LiveJournal 0.3 для Android: Установив новую версию приложения, вы сможете: читать свою ленту друзей

    18:15

    Клиент «ВКонтакте» 2.5 для Android поддерживает закладки: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    18:12

    Новая версия клиента Twitter 3.2.2 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    18:04

    LifeNote 2.5.3 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    17:44

    Очередное обновление Instagram 1.1.1 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    17:36

    HDR Camera 2.20 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    17:34

    Handcent SMS 4.2.1 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    17:31

    Корпус SilverStone Fortress FT03 обзавелся младшим братом: Новинка рассчитана на установку системных плат форма-факторов DTX и Mini-ITX

    17:315

    File Expert 4.1.9 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    17:29

    FBReaderJ 1.5 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    17:27

    FIM Facebook Chat 2.31 для общения в социальной сети на Windows Phone и Windows Mobile: Программа имеет простой интерфейс и не загружает оперативную память.

    17:25

    Quickdroid 4.0.2 — поиск информации на Android: С помощью данного приложения можно выполнять мгновенный поиск приложений, контактов, ссылок в избранном.

    17:21

    CameraPro (CameraX) 2.13 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    17:16

    Toshiba предлагает портативные накопители Canvio 3.0 и Canvio Basics 3.0 объёмом 1,5 ТБ: Устройства оснащены интерфейсом USB 3.0 и комплектуются драйвером NTFS для Mac

    17:131

    Модули памяти Apacer DDR3-1600 объёмом 8 ГБ предназначены для ноутбуков и встраиваемых систем: Производитель отмечает совместимость устройств с процессорами Intel Core третьего поколения

    16:472

    Яркие, дешевые, с поддержкой двух SIM-карт — телефоны Nokia 110 и 112 представлены официально: Изделия оснащаются камерами 0,3 Мп и экранами диагональю 1,8 дюйма

    16:3523

    Европейская цена флагманской системной платы ASRock Z77 Extreme9 — 320 евро: Изделие оснащено 10 портами SATA и восемью портами USB 3.0 на задней панели

    14:108

    В каталоге Sparkle появилось 11 вариантов 3D-карт GeForce GT 610, GT 620 и GT 630: Среди 3D-карт Sparkle серии GeForce 600 есть модель с пассивным охлаждением

    13:359

    HelpNDoc v.3.5.0 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    13:15

    DVDStyler v.2.2 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    12:40

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.05.15) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    12:05

    HGST начинает поставки жестких дисков CinemaStar высотой 7 и 9,5 мм и объемом до 500 и 1000 ГБ соответственно: Накопители семейства CinemaStar предназначены для бытовой электроники

    12:024

    Нехватка процессоров Qualcomm Snapdragon S4 заставляет производителей смартфонов искать альтернативы: Из-за затруднений, испытываемых Qualcomm, шансы NVIDIA, ST-Ericsson и Intel повысились

    11:4019

    Cobian Backup v.11.2.0.556 - бесплатная программа для резервного копирования данных : Бесплатная программа для резервного копирования данных

    11:30

    Apple разместила гигантский заказ на выпуск мобильной памяти DRAM на мощностях Elpida, которые покупает Micron: Поглощение Elpida позволило Micron стать поставщиком памяти для Apple

    11:2316

    Ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon: процессор Ivy Bridge, 14-дюймовый дисплей 1600 x 900 и поддержка 3G в виде опции : Цена ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon пока неизвестна

    11:0728

    SIV v.4.29 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:55

    Моноблочный компьютер Lenovo IdeaCentre A720: технические подробности: В устройстве используется процессор Intel Core i7-3610QM

    10:389

    AMD представила APU серии A второго поколения (Trinity): APU Trinity вдвое превосходят своих предшественников по энергетической эффективности

    10:2739

    System Stability Tester v.1.5.0 - утилита для тестирования стабильности и быстродействия ПК под ОС Windows и Linux: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    10:20

    Sony и Panasonic объединятся для производства панелей типа OEL: Давние конкуренты на рынке телевизоров хотят дружить против корейцев

    09:4812

    Windows Server Hyper-V будет поддерживать FreeBSD: Microsoft объявила о том, что FreeBSD будет поддерживаться гипервизором Hyper-V

    09:45

    Начат прием заказов на HTPC Arctic MC101 с APU AMD A10-4600M и A8-4500M (Trinity): В HTPC Arctic MC101 используется пассивно-активное охлаждение

    09:1513

    Открытие бета-тестирования утилиты Dr.Web CureIt! 7.0: «Доктор Веб» информирует о выходе публичной бета-версии лечащей утилиты Dr.Web CureIt! 7.0

    09:10

    Специалисты Plastic Logic показали цветной гибкий электрофоретический дисплей: Цветной экран Plastic Logic может показать 4096 цветов

    09:005

    Amazon выпустит электронную книгу Kindle с фронтальной подсветкой в июле: А вот цветная электронная книга Kindle в этом году может и не выйти

    08:455

    Обновление антивирусного ядра Dr.Web Virus Finding Engine: «Доктор Веб» обновила антивирусное ядро Dr.Web Virus Finding Engine до версии 7.0.2

    08:35

    Для твердотельных накопителей Dane-Elec mySSD O-Series выбран типоразмер 1,8 дюйма: В серию Dane-Elec mySSD O-Series вошли модели объемом 64, 120 и 240 ГБ

    08:305

    Картридер в новом ноутбуке MacBook Air будет подключен по интерфейсу USB 3.0: Заказы на контроллеры USB 3.0 для MacBook Air достались Genesys Logic

    08:152

    DVD Chief 1.0 - новый бесплатный каталогизатор фильмов: Новый бесплатный каталогизатор фильмов быстро создаст каталог кинокартин на ПК и найдет информацию о любом фильме из домашней коллекции за считанные секунды

    08:00

    Конструкторы блоков питания Xilence XQ отошли от традиционных прямоугольных форм: Новые блоки питания Xilence серии XQ имеют уникальную систему охлаждения

    08:0019

    Анонсированы продажи Securifi Almond — первого в мире роутера Wi-Fi с цветным сенсорным экраном: Цветной сенсорный экран упрощает настройку Securifi Almond

    07:4510

    В Intel начали оборудовать фабрики под 14-нанометровый техпроцесс, в разработке — нормы 7 и 5 нм: Начало выпуска 14-нанометровых чипов Intel намечено на 2013 год

    07:3013

    RFaxis анонсирует поставки первых в отрасли микросхем Wi-Fi/Bluetooth RFeIC, выпускаемых только по технологии CMOS: Микросхемы RFaxis RFX8420 предназначены для мобильных устройств

    07:15

    Demon G анонсирует 3D-карту GeForce GTX 680 Ultimate Edition с системой водяного охлаждения: Сведений о тактовых частотах Demon G GeForce GTX 680 Ultimate Edition пока нет

    07:001

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