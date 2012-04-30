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    30 апреля 2012

    По прогнозам аналитиков, поставки планшетов за квартал сократятся на 8,2%: Во втором квартале 2012 года рынок планшетов сократится до 21,58 млн. штук

    18:4111

    С помощью NVIDIA GeForce Experience можно будет устанавливать оптимальные настройки в играх: Работа сервиса NVIDIA GeForce Experience в тестовом режиме начнется в июне

    16:4634

    Гвоздодер NVIDIA сделал свое дело: Один из первых в России экземпляров NVIDIA GeForce GTX 690 находится на тестировании в iXBT.com

    13:2530

    «МегаФон» предлагает информацию о пробках в реальном времени: Проект реализован MegaLabs

    12:424

    Nokia собирается продать Vertu: Продажа дочернего предприятия по выпуску роскошных телефонов может принести Nokia 200 млн. евро

    12:3926

    Представлен новый Яндекс.Маркет для Windows Phone: В новой версии приложения можно сортировать товары по расстоянию до них

    12:01

    Intel снижает цены на процессоры Core i7-2600K и i7-2700K на 10-15 евро : Снижение призвано сохранить привлекательность Core i7-2600K и i7-2700K после выхода процессоров Ivy Bridge

    11:555

    Mail.Ru Агент для Android поддерживает голосовые звонки: Еще одно нововведение, которое придется по вкусу активным пользователям Агента, – поддержка push-уведомлений

    11:53

    Новая порция снимков позволяет детально изучить строение видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 680 SuperOverclock: В основании кулера WindForce 5X лежит испарительная камера, от которой отходят пять медных тепловых трубок

    11:507

    Используя системную плату MSI Z77A-GD65, процессор Intel Core i7-3770K удалось разогнать до 7 ГГц: Системные платы MSI серии Z77 раскрывают разгонный потенциал процессоров Intel Core третьего поколения

    11:358

    Плата Giada MI-HM65T имеет типоразмер Mini-ITX и оснащается процессорами Core второго поколения:

    09:303

    Глава Apple подтвердил готовность договориться с Samsung, переговоры намечены на май: Встречи на высшем уровне должны состояться 21 и 22 мая

    09:0045

    Silex SX-DS-3000WAN и SX-DS-4000U2 позволяют подключить к сети периферийные устройства с интерфейсом USB: ПО Silex SX-Virtual Link реализует технологию «USB по IP»

    08:455

    Ноутбук Eurocom Monster 1.0 с экраном размером 11,6 дюйма на процессоре Intel Core i7-3820QM оснащен 3D-картой NVIDIA GeForce GT 650M : Eurocom называет Monster 1.0 самым производительным в мире ноутбуком с экраном размером 11,6 дюйма

    08:156

    Carl Zeiss получила два заказа на оборудование для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне: Список потенциальных заказчиков включает GLOBALFOUNDRIES, Intel, Samsung Electronics и TSMC

    08:006

    Broadcom BCM88030: первый в отрасли полнодуплексный сетевой процессор для сетей 100GbE: В семейство Broadcom BCM88030 вошли модели BCM88038, BCM88034 и BCM88032

    07:30

    На сайте BestBuy «засветилась» компактная камера в защищенном исполнении Olympus TG-1 iHS Tough: Цена Olympus TG-1 iHS Tough равна $400

    07:007

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