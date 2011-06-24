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    24 июня 2011

    Первые изображения смартфона Nokia, работающего под управлением Windows Phone 7: Аппарат очень похож на Nokia N9

    23:5931

    Камера Nikon D4 получит сенсор разрешением 32 Мп и выйдет осенью?: Есть шанс, что камеры Nikon D4 и D400 будут анонсированы осенью

    23:4419

    Panasonic наградила трансформируемый ноутбук Toughbook C1 процессором Sandy Bridge: Новая версия Panasonic Toughbook C1 оснащается процессором Intel Core i5-2520M

    23:253

    Воздушный поток в корпусе Lian Li PC-A05FN развернут на 180°: Нагнетающий вентилятор находится сзади, а вытяжной — впереди

    23:1713

    Ассортимент Enermax пополнил блок питания MaxRevo мощностью 1500 Вт: Одновременно выпущена модель мощностью 1350 Вт

    22:503

    NVIDIA добавила в драйвера поддержку SLI на платформе AMD: При покупке платы надо обращать внимание на наличие сертификата SLI

    22:359

    Производители мобильных компьютеров опасаются кризиса: Сезонного подъема спроса во второй половине года может не быть

    22:235

    Процессорный охладитель Scythe Mugen 3 стал преемником Mugen 2: Цена Scythe Mugen 3 равна 35,90 евро

    21:487

    «Ультрабуки» ASUS UX21 и UX31: новые подробности и фото: Лэптопы будут оснащаться портами USB 2.0, USB 3.0, Micro HDMI и Mini DisplayPort

    20:5924

    Компания ASUSTeK Computer стала второй после Apple по объему поставок планшетов: Осенью выйдет новая модель Eee Pad Transformer

    20:436

    Смартфон Nokia N950 с ОС MeeGo предназначен для разработчиков: Устройство оснащено четырехдюймовым экраном и клавиатурой QWERTY

    20:2310

    Лишь 3% годового дохода TSMC в этом году обеспечат чипы для планшетов: Каково реальное место планшетов в структуре отрасли?

    20:033

    Производители дисков Blu-ray решили не спешить с расширением производства: Спрос растет медленнее, чем ожидалось

    19:3916

    Начались европейские продажи «хромбука» Samsung Series 5 Chromebook: В Европе модель с поддержкой 3G стоит 449 евро

    19:069

    VIZIO приоткрыла завесу тайны над 8-дюймовым планшетом VTAB1008: Планшет оснащается процессором частотой 1 ГГц

    19:063

    Фото дня: самая маленькая камера PEN — Olympus E-PM1: Анонс E-PM1 и еще четырех новинок намечен на следующую неделю

    18:375

    BenQ представила монитор VW2220H на базе панели типа VA: Разрешение ЖК-панели экрана — 1920 х 1080 пикселей

    17:165

    AMD дает собственные имена комбинациям APU и GPU: Обнародована система обозначений многопроцессорных графических подсистем Dual Graphics

    16:119

    Производители ударят по iPad планшетами на платформе Wintel в 2012 году: Переход на Windows 8 оставит в прошлом проблемы с ОС Android

    14:4948

    Кто будет выпускать 28-нанометровые процессоры Freescale?: Представлены многоядерные процессоры Freescale QorIQ AMP

    14:304

    К концу 2012 года два из пяти потребительских ноутбуков будут ультратонкими : Распространение ультратонких моделей увеличивает потребность в литиево-полимерных батареях

    14:1410

    Toshiba оснастила компьютер-моноблок DX1215 на платформе Intel Huron River двумя портами USB 3.0: Аппарат комплектуется процессорами Intel Core i5 и i7

    14:062

    Микроконтроллеры Renesas Electronics RL78/G14 имеют «улучшенные возможности для работы в реальном времени»: Среди областей применения RL78/G14 названы мобильные устройства

    13:44

    Планшет Archos Arnova 7 с ОС Android стоит $99: О дате начала продаж данных пока нет

    12:4713

    Apple снова подает на Samsung в суд: На этот раз иск подан в Южной Корее

    12:2767

    Редакторы: RJ TextEd v.7.43: Бесплатный текстовый редактор

    11:30

    Intel очерчивает путь к экзафлопной производительности: Ключевой компонент систем нового поколения – архитектура Intel Many Integrated Core

    11:1831

    Общение в сети: Digsby Build 91 Beta: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    10:55

    KMI SoftStep KeyWorx позволяет работать на компьютере ногами: Устройство совместимо с MacOS и Windows

    10:4210

    Instant Mobile Website Creation 1.03b для быстрого создания мобильных сайтов: С помощью простого конструктора можно указать фон создаваемого сайта, установить логотип, добавить текст, графику

    10:42

    Поставки ученических нетбуков Intel Classmate PC превысили 4 млн штук: Cамые крупные заказчики ученических нетбуков — Аргентина, Венесуэла, Португалия и Бразилия

    10:352

    WInput 1.01 — управление компьютером со смартфона с Android: Утилита позволяет эмулировать нажатия клавиш на основной и дополнительной клавиатуре, имитировать жесты мыши

    10:33

    Утилиты: Winstep Xtreme v.11.2: Программа для настройки и повышения функциональности операционных систем Windows

    10:20

    «Карманный ноутбук» GD2000 не боится полевой жизни: Основой компьютера служит процессор Intel Core Solo ULV

    10:1514

    В японской рознице замечен процессор AMD Zosma: Процессор Phenom II X4 960T Black Edition поддерживает технологию Turbo Core

    10:008

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.11.0: Новая версия диспетчера и ускорителя загрузок из Интернет

    09:45

    SureCop 1.2.0.5 для Windows Mobile защищает данные в случае кражи смартфона: Эта программа предназначена для защиты данных на мобильном устройстве, а также для определения его местоположения

    09:31

    Baby Piano 2.4.1 превращает iPhone в детское пианино: Программа эмулирует восемь клавиш с анимированными животными, при нажатии на которые устройство воспроизводит звук определенной тональности

    09:201

    Диагностика: System Spec v.2.92: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    09:10

    PENTAX анонсирует четыре объектива системы Q: В список новинок входит объектив «рыбий глаз»

    08:008

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