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    11 июня 2011

    Базовый набор Shuttle H3 6700G подходит для игрового мини-ПК : Внутри черного корпуса размещена системная плата на чипсете Intel H67

    23:492

    Горизонтальный корпус Lian Li PC-C60 предназначен для настольного ПК или HTPC: Модель изготовлена полностью из алюминия и доступна в чёрном или серебристом исполнении

    19:5011

    Ноутбуки Dell Latitude E6420 XFR и E6420 ATG разработаны специально для военных: Главным преимуществом новых решений производитель называет усиленный корпус

    18:565

    X-plore 1.53 — файловый менеджер для Android и Symbian : В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    18:48

    Iconsoft Phone Extension 4.02 предлагает новый интерфейс для Windows Mobile: Программа дает возможность управлять телефоном простым касанием (без пера-манипулятора), содержит адресную книгу

    18:381

    Nokia Drop 1.1 делает передачу контента на телефон максимально простой: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    18:26

    STMicroelectronics ставит рекорд плотности памяти типа EEPROM : Чипы плотностью 2 Гбит упаковываются в корпуса SO8N

    17:422

    Стереоскопические дисплеи MasterImage заинтересовали производителей мобильных устройств : Компания показала модели размером 4,3, 7 и 10 дюймов

    14:472

    WCN3660 позволяет оснастить системы на процессорах Qualcomm Snapdragon беспроводными интерфейсами: Новый продукт Qualcomm Atheros предназначен для планшетов и смартфонов

    13:065

    Ноутбук для сложных условий Panasonic Toughbook CF-19mk5 получил новую платформу и экран: Цена кусается

    12:508

    По мнению главы ASUS, эра Wintel закончилась: ASUS перенимает опыт Apple и Sony

    12:3838

    Серию контроллеров вентиляторов Scythe Kaze Q пополнили модели Q8 и Q12: Kaze Q8 стоит 16,75 евро, Kaze Q12 — 23,95 евро

    11:256

    Во втором полугодии APU серии Z создадут «сильное давление» на Intel Oak Trail: Ожидается, что объем поставок APU серии Z превысит 500000 штук

    10:3313

    Cyber Snipa объявила о выпуске акустической системы Sonar Portable Mini Speaker: Новинка предназначена для мобильных ПК

    10:101

    Расширение применения платформы AMD Opteron 6000 готовит почву для процессоров Interlagos: Платформа AMD Opteron 6000 совместима с 16-ядерными процессорами нового поколения

    01:3647

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