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    1 июня 2011

    Eee PC 1025C и 1025CE — новое поколение нетбуков ASUS использует платформу Intel Cedar Trail: ASUS Eee PC 1025C комплектуется процессором Intel Atom N2600, а Eee PC 1025CE — процессором Atom N2800

    23:598

    Sapphire показала на Computex 2011 свою версию материнской платы для процессоров Sandy Bridge-E: Sapphire оснастила системную плату X79 Pure Black шестью слотами PCI Express 3.0 x16

    23:5022

    По пути Archos: MSI представила на Computex серию бюджетных планшетов WindPad Enjoy: Оба планшета оснащаются ARM-процессором частотой 1,2 ГГц

    23:455

    iPad 3 не получит дисплей AMOLED, но стоить может меньше : Apple начала сертификацию компонентов для следующей модели iPad

    23:0913

    ECS представила плату для игровых ПК Black Extreme A990FXM-A : Данных о цене и сроке начала продаж пока нет

    22:353

    Computex 2011: Cougar показывает блоки питания 92% Platinum: В экспозицию вошли модели Cougar PTX 500W и Cougar GX 500W

    19:503

    Lenovo показала на Computex нетбук IdeaPad S100 под управлением MeeGo: Новая версия лэптопа IdeaPad S100 оснащается процессором ntel Atom N435

    19:44

    Планшет RIM BlackBerry PlayBook 2 будет поддерживать Wi-Fi и 4G, но поддержки 3G не будет: Планшет PlayBook 2, в сравнении с предшественником, получит более тонкий корпус

    19:43

    Panasonic перевела лэптоп Toughbook 31 на платформу Huron River: Новая версия Panasonic Toughbook 31комплектуется процессорами Intel Core i5-2520M и ore i5-2540M

    19:37

    Sapphire готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 6950 новой конструкции: Производитель будет комплектовать изделие копией игры DiRT 3

    19:35

    Мышь Apacer M721 Blue Engine работает на любых поверхностях: Мышь комплектуется беспроводным приемником

    18:5012

    Наборы системной логики AMD 9-й серии представлены официально: Серию открыли модели AMD 990FX, 990X и 970

    18:3617

    У Sony готов датчик изображения типа CCD разрешением 16 Мп с цифровых выходом: Датчик ICX682SQW формата 1/2,3 дюйма имеет разрешение 16 Мп

    18:183

    Samsung начала массовое производство 30-нанометровых регистровых модулей ОЗУ объемом 32 ГБ: Рассчитывает на их быстрое внедрение

    18:0511

    AMD начинает поставки APU для планшетов Z-01 (Desna) : Гибридный процессор имеет два x86-совместимых ядра и GPU Radeon HD 6250

    14:5157

    Computex 2011: яркие модули памяти WinChip: На стенде компании замечены модули с необычными радиаторами

    14:371

    В High Power Tech нашли подходящее место для «золотых» и «платиновых» блоков питания: В линейку 80 Plus Platinum вошли модели мощностью до 1200 Вт

    14:184

    Ассортимент NZXT пополнился корпусными вентиляторами FX 120LB и FX 140LB : Цена FX 120LB и FX 140LB равна 13 и 15 евро соответственно

    13:24

    Медиаплееры: MPlayer (2011-05-25): Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    13:15

    Creative выпускает web-камеру Live! Cam inPerson HD: Модель оснащена аппаратным видеокодеком формата H.264

    12:403

    Мультимедиа: Accord CD Ripper v.6.7.1: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    12:40

    Computex 2011: репортаж со стенда Cooler Master: Компания представила корпус CM Storm Enforcer в исполнении AMD Scorpius и другие решения

    12:10

    Интернет и сети: Hamachi v.2.0.3.115: Программа для создания виртуальных сетей

    12:05

    Nokia понижает прогноз продаж и подтверждает выход смартфона с Windows Phone в этом году: Тяжело продавать устройства с Symbian, когда разработчики и потребители считают эту платформу мертвой

    11:5826

    Видеокарты MSI теперь можно «разгонять» со смартфона: Компания представила мобильную версию утилиты Afterburner

    11:308

    Утилиты: Glary Utilities v.2.34: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    11:30

    Тайваньские производители системных плат готовятся к выходу APU AMD Llano: Высокопроизводительная графическая подсистема является важным преимуществом APU

    11:069

    Файловые обменники: Shareaza v.2.5.5.0: P2P-клиент для операционных систем Windows, позволяющий вам скачивать любые файлы с некоторых популярных обменных сетей

    10:55

    Тудор Браун видит будущее архитектуры ARM в серверах : Чтобы претендовать на рынок серверов, ARM придется создать экосистему

    10:5034

    MSI анонсировала планшет WindPad 120W на платформе Intel Cedar Trail: Тактовая частота центрального процессора MSI WindPad 120W — 1,86 ГГц

    10:253

    PowerColor использует в двухпроцессорной 3D-карте HD 6970 X2 технологию Lucid Hydra: Тактовые частоты компонентов выше, чем у Radeon HD 6990

    10:233

    Архиваторы: WinRAR v.4.01 Final: Новая версия популярного архиватора WinRAR

    10:201

    Giada оснастила материнскую плату типоразмера Mini ITX на чипсете Intel Z68 разъемом mSATA: Наряду с mSATA, Gaida MI-Z68 оснащена чтырьмя портами SATA и двумя USB 3.0

    10:18

    Обновление Dr.Web для Android Light: Обновлена бесплатная версия программного продукта Dr.Web для Android

    09:451

    HP и Microsoft представляют первое частное облако в России на базе HP Cloud Foundation for Hyper-V: Частное облако в Технологическом центре Microsoft предоставляет российским заказчикам доступ к инновационным технологиям НР и Microsoft

    09:10

    Сертифицированное резервное копирование 1С 8.2 с помощью Handy Backup: «Handy Backup: резервное копирование данных» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

    08:35

    Новая версия SecureTower способна контролировать шифрованный протокол XMPP (Jabber): Новая версия системы защиты от утечек конфиденциальной информации SecureTower

    08:00

    Глава NVIDIA верит, что планшеты скоро превзойдут традиционные ПК: Руководитель NVIDIA испытывает пессимизм в отношении планов Intel на рынке планшетов и смартфонов

    08:0030

    6 июня Стив Джобс представит облачный сервис Apple iCloud, а также iOS 5 и Lion: В настоящее время Джобс находится на больничном, однако это не помешает ему открыть WWDC 2011

    02:487

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