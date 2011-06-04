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    4 июня 2011

    Названа окончательная цена и дата начала продаж планшета Toshiba Thrive: Цена планшета зависит от объема флэш-памяти

    19:5215

    Новые процессоры Qualcomm Snapdragon будут поддерживать Windows 8: Семейство откроет модель MSM8960

    19:3815

    Решетки воздухозаборников блоков питания Strike-X стилизованы под букву «X»: Блоки имеют сертификаты 80 Plus Silver и 80 Plus Bronze

    19:227

    Цены на флэш-память типа NAND за май упали на 15-20%: Отсутствие спроса обрушило цены

    19:055

    Akasa представила вентиляторы Venom Voodoo и корпуса Toxic и Strike: Изделия отличаются броской расцветкой, придающей им необычный внешний вид

    17:151

    Scythe выпускает улучшенную версию педалей USB Foot Switch: В новой версии уменьшен порог срабатывания педали и уровень шума, издаваемого при нажатии

    16:407

    Фоторепортаж со стенда Cooler Master на Computex 2011: Компания представила новые системы охлаждения и блоки питания

    16:08

    Computex 2011: прототипы процессорных кулеров Noctua: Компания представила последние разработки в области воздушного охлаждения

    15:151

    TEAM Xtreem — быстрые модули памяти DDR3 для любителей разгона: Все новинки TEAM рассчитаны на напряжение питания 1,35 В

    14:35

    Мощность блока питания Thermaltake Toughpower XT GOLD 1475W вплотную приближается к 1,5 кВт: На блок распространяется семилетняя гарантия

    14:21

    Объем флэш-памяти гибридного накопителя OCZ RevoDrive Hybrid составляет 60 или 120 ГБ: OCZ RevoDrive Hybrid оснащается HDD и SSD

    14:1512

    Clevo показала на Computex 2011 инженерный образец материнской платы для ноутбука на чипсете Intel X79: Clevo P270WM оснащена процессорным гнездом LGA 2011 и предназначена для работы с процессорами Sandy Bridge-E

    14:152

    Innostor выпускает однокристальный контроллер флэш-памяти с интерфейсом USB 3.0 : Чтобы ускорить переход на USB 3.0, производитель принял меры по снижению стоимости

    14:061

    Назван срок начала продаж планшета Acer Iconia M500 с ОС MeeGo: Выставка Computex 2011 стала местом премьеры изделия, похожего на модель A500 с ОС Android

    13:352

    ICE Computer показала концептуальный модульный планшет Trinity: Выход продукта на рынок ожидается в первом квартале 2012 года

    13:197

    Процессоры AMD FX появятся на рынке в конце лета: Процессоры рассчитаны на использование совместно с чипсетами AMD 9-й серии

    12:3093

    Computex 2011: блоки питания EZCOOL с сертификатом 80 Plus Gold мощностью до 1000 Вт: Компания показала модели с фиксированными и гибридными кабельными системами

    12:16

    Zotac на Computex 2011: 3D-карты и системные платы типоразмера Mini-ITX: Среди новинок — 3D-карта на GPU NVIDIA, к которой можно подключить три монитора

    12:00

    Leadtek AMOR8218: союз планшета и телефона DECT: Новинка не только обеспечивает видеосвязь и голосовую связь, но и выполняет другие функции

    11:166

    PTI, Elpida и UMC хотят объединить логические схемы и память типа DRAM в чипах объемной компоновки: Партнеры ориентируются на технологические нормы «28 нм и менее»

    10:58

    Ассортимент Verbatim пополнили SSD объемом до 256 ГБ с интерфейсом SATA 3 Гбит/с: Продажи новинок стартуют в июле

    10:41

    Pixel Qi показала 10-дюймовую панель разрешением 1280 x 800 пикселей: Потребляемая мощность изделия, в зависимости от режима, равна 0,4 Вт или 2,7 Вт

    10:153

    У EVGA готова плата на чипсете P67 типоразмера microATX с поддержкой SLI и CrossFireX: Плата EVGA P67 SLI Micro имеет два слота PCI Express x16

    09:50

    LifeNote 2.2.1 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    08:49

    Обновился браузер Dolphin Browser HD 5.0.1 для Android : Один из самых популярных браузеров для Android. В нем реализована поддержка расширений, управления при помощи жестов

    08:43

    Console Wp7/Pro — работа с командной строкой на Windows Phone 7: Среди доступных команд показ содержимого папки, чтение содержимого файла, редактирование файла

    08:07

    Magic Piano 2.0.2 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    07:451

    ASUS показала на Computex материнскую плату типоразмера Mini ITX со встроенным процессором Intel Atom D2700: ASUS D27NM10-I IPC построена на чипсете Intel NM10 и оснащена процессором Atom D2700

    01:1418

    TDK начинает массовый выпуск прозрачных дисплеев OLED: По словам производителя, это первый в мире серийный прозрачный дисплей типа OLED

    01:0029

    «Флэшка» Sharkoon Flexi-Drive Ultimate развивает скорость чтения до 200 МБ/с: Ценник соответствующий

    00:201

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