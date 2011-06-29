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    29 июня 2011

    Двухсотдолларовый нетбук ASUS поступит в продажу уже в июле: Windows-версия ASUS Eee PC X101 будет стоить на треть дороже модификации, работающей под управлением MeeGo

    23:1926

    Acer избрала платформу AMD Sabine для ноутбуков Aspire 7560, 5560 и 4560: Лэптопы будут комплектоваться APU AMD E2-3000M, AMD A4-3300M, AMD A6-3400M или AMD A8-3500M

    22:5513

    Монитор AOC e2251Fwu питается от шины USB: Основой устройства стала панель Full HD размером 21,5 дюйма

    22:434

    Процессорные кулеры Arctic Freezer 13 рассчитаны на работу в режиме 24/7: Изделия получили двойные шарикоподшипники и усиленную стекловолокном крепежную систему

    22:059

    Intel продолжает работу над MeeGo после ухода Nokia: Наряду с версией MeeGo для нетбуков и планшетов, Intel готовит версию для телевизоров

    21:2616

    Твердотельные накопители Patriot Wildfire развивают скорость чтения до 555 МБ/с: Таким образом, на передачу одного гигабайта данных уходят считанные секунды

    21:2011

    ASRock оснащает системную плату на чипсете Z68 двумя слотами PCI-E 3.0 x16: Модель Fatal1ty Z68 Professional Gen3 будет поддерживать процессоры Ivy Bridge

    20:3710

    Новая версия Nokia Play To поддерживает Xbox: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    19:15

    Оптический привод Buffalo DVSM-20FBV поддерживает интерфейсы IDE и SATA: Buffalo DVSM-20FBV доступен в Японии по цене около $60

    17:2811

    Всем сестрам по серьгам: Ekoore представила три планшета под управлением Windows или Ubuntu и Android: Ekoore Perl и Python построены на платформе Intel Atom, Ekoore Pascal — на платформе Telechips TCC8803

    16:202

    ASRock представила линейку системных плат для платформы AMD Llano: Часть плат нам уже знакома, обратим внимание на другие модели

    15:552

    Icy Dock MB882HX-1SB «удваивает» объем SSD: Адаптер соединяется с жестким диском и контроллером SATA

    15:237

    Intel синхронизирует выход Clover Trail с выходом Windows 8: Процессорам Cloverview предстоит конкурировать с решениями на архитектуре ARM

    14:597

    Эмуляторы: MAME v.0.143: Эмулятор аркадных игрушек

    12:40

    Google+ — социальное приложение для обмена информацией на Android: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    12:33

    MSI анонсировала 14-дюймовый ноутбук CX480 на платформе Huron River: Модель способна проработать до 8,5 часов на одном заряде батареи

    12:0511

    Безопасность: Kaspersky TDSSKiller v.2.5.7.0: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:05

    Ericsson демонстрирует технологию LTE Advanced: скорость повышена на порядок: Коммерческая эксплуатация сетей Ericsson начнется в 2013 году

    11:5013

    Файловые обменники: BitComet v.1.28: Качественный файловый обменник

    11:30

    Вышла новая бета-версия QIP для Android 0.841: Программа поддерживает общение по протоколам QIP, Jabber, Google Talk, Facebook, Vkontakte, Live Journal, Yandex Online, Mail.ru Агент и ICQ.

    11:28

    Чистильщики: CCleaner v.3.08: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    10:55

    Начались продажи «хромбука» Acer AC700, пока без поддержки 3G: Модель с поддержкой 3G должна появиться до конца лета

    10:5418

    NVIDIA представила GeForce GTX 580M: самый быстрый мобильный GPU в мире: GeForce GTX 570M, в свою очередь, является на 20% производительнее GPU предыдущего поколения

    10:5052

    Nokia N5: шпионские фото: Nokia N5 получит пятимегапиксельную камеру, появится в продаже не раньше осени

    10:4014

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.1b: Тестовая программа для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера

    10:20

    В США электронные книги популярнее планшетов: Электронные книги привлекают обеспеченных людей

    10:1914

    ASUS избавит свои нетбуки от глянца на экранах: Это произойдет начиная с четвертого квартала 2011 года

    10:1536

    В ближайшие годы основной памятью DRAM останется DDR3, полагают эксперты IHS iSuppli : Наиболее распространенными пока будут модули объемом 4 ГБ

    09:462

    TDL-4: киберпреступники расширяют арсенал используемых технологий: TDL-4 является наиболее совершенным на сегодняшний день инструментом киберкриминала

    09:45

    QNAP расширяет возможности и производительность NVR серии VioStor: Новая прошивка для повышения быстродействия видеорегистраторов (NVR) на базе ОС Linux

    09:10

    Начались продажи объектива для макросъемки Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro: Рекомендованная производителем розничная цена изделия названа равной $1400

    08:5110

    Mail.Ru Group объявляет о запуске новой службы технической поддержки: Mail.Ru запустила новую службу технической поддержки пользователей

    08:35

    Термопаста EVGA Frostbite состоит из серебра более чем на 30% : Килограмм термопасты EVGA Frostbite стоит $5000

    08:2513

    Quick System Info Pro 1.7.0 помогает следить за состоянием системы: Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    08:08

    Беспроводная мышь Seal Shield SILVER STORM не нуждается в батарейках и не боится посудомоечных машин: Рекомендованная производителем розничная цена манипулятора — $70

    08:0332

    Уязвимости ОС Android используются российской полицией: Модуль «Root-доступ для устройств на платформе Android» для ПО «Мобильной Криминалист 2011» открывает полный доступ к файловой системе и данным пользователя смартфона на платформе Android ОС вер. 2.0-2.2

    08:006

    MobiNote 2.08b — бесплатный блокнот для Windows Mobile: Программа позволяет защитить конфиденциальную информацию с помощью пароля.

    07:56

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