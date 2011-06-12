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    12 июня 2011

    Sony Ericsson представила Mix Walkman и txt pro — телефоны для пользователей социальных сетей: Оба аппарата оснащены 3-дюймовыми емкостными сенсорными дисплеями

    23:504

    LG комплектует ноутбук P330 ЖК-панелью типа IPS и дискретным GPU NVIDIA GeForce GT 555M: Лэптоп получит алюминиевый корпус

    22:5526

    Беспроводная клавиатура IOGEAR GKB601B поддерживает одновременное подключение к шести устройствам: Устройство работает по интерфейсу Bluetooth 2.0

    22:15

    AMD и Nintendo объединяют усилия для создания игровой консоли нового типа: Консоль Nintendo Wii U получит графический процессор AMD

    21:4415

    Samsung собирается начать поставки модулей памяти, в которых используются чипы DDR3 «30-нанометрового класса»: Цены новинок будут лежать в диапазоне от $30 до $110

    21:244

    Китайская компания ICube представила мобильный процессор, в котором объединена «логическая и графическая обработка»: Появление серийных процессоров ожидается в будущем году

    21:098

    Конструкторы PCCooler OC3 объединили в W120 воздушный и водяной охладители: Данных о сроке появления изделия в продаже и его цене пока нет

    20:534

    Razer оснащает мыши Mamba и Imperator двумя датчиками — оптическим и лазерным: Разрешение системы слежения обеих мышей возросло 6400 dpi

    20:475

    PlayStation Vita — новое портативное развлекательное устройство Sony: Появление PS Vita на мировом рынке запланировано на конец текущего года

    19:009

    В семейство ПК Sony VAIO L войдут новые модели с поддержкой 3D и четырехъядерными ЦП: Продажи начнутся в следующем месяце

    17:40

    GIGABYTE представила серию бюджетных материнских плат Super4 для процессоров Sandy Bridge: В составе модельного ряда GIGABYTE Super4 — три представительницы: H61M-S2V-B3, H61M-USB3-B3 и P61-USB3-B3

    15:247

    Silicon Power выпускает внешний HDD Diamond D10 с поддержкой интерфейса USB 3.0: Минимальный объем накопителя — 500 ГБ, маскимальный — 1 ТБ

    15:19

    Mediacom SmartPad 800 — недорогой планшет на платформе Samsung: В изделии используется однокристальная платформа Samsung S5PC210

    15:143

    MeeGo позволила работать планшету на платформе Intel Oak Trail в два раза дольше, чем Windows 7: Эксперимент, проведенный на планшете Evolve III Maestro S, свидетельствует о том, что время автономной работы мобильного устройства при использовании ОС MeeGo в два раза выше, чем в случае с Windows 7

    15:056

    Lenovo запускает телефон S800 с прозрачным дисплеем в серию: Прозрачность экрана телефона Lenovo S800 достигает 40%

    14:548

    Подставка для ноутбука Logitech Touch Lapdesk N600 оснащена выдвижным тачпэдом: Многослойная поверхность подставки обеспечивает ноутбуку должное охлаждение

    13:31

    Каталог корпусов Sharkoon серии T пополнила модель T5 Value : Модель получила прозрачное окно и два вентилятора с подсветкой

    12:582

    Datamancer собирается начать прием предварительных заказов на ноутбук в стиле стимпанк: За сомнительное удовольствие обладания ноутбуком «викторианской эпохи» попросят $5500

    12:569

    Корпус Lian Li PC-6 изготовлен полностью из алюминия: Производитель оснащает модель двумя вентиляторами

    12:157

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