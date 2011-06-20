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    20 июня 2011

    Производители SSD справились с «контроллерными проблемами»: OCZ обновила прошивку, а Corsair к этому присовокупила и новую печатную плату

    22:4011

    Эксперты видят будущее RIM в мрачных тонах: Падение акций RIM на 22%

    22:207

    Microsoft, Nokia и Samsung хотят использовать свободные частоты в телевещательном диапазоне: 29 июня начнет работу консорциум White Spaces Consortium

    21:44

    Новые Mac mini и радикально обновленные Mac Pro могут быть выпущены в начале августа: Новые Mac Pro и Mac mini отличают архитектура Intel Sandy Bridge и порты Thunderbolt

    21:303

    Производство iPad 2 в Бразилии начнется в сентябре: iPad будут собираться в Бразилии

    21:156

    Мнение In-Stat: планшеты обгонят электронные книги по объему поставок в 2012 году: В 2015 году общемировой объем продаж «читалок» составит 40 млн. штук

    20:563

    Цены на DRAM упадут еще, уверены аналитики inSpectrum : В июле цена модуля DDR3 объемом 2 ГБ приблизится к $16,5

    20:407

    MSI Z68MA-G45 — системная плата типоразмера Micro ATX на чипсете Intel Z68: MSI Z68MA-G45 оснащена двумя слотами PCI Express x16

    18:17

    Huawei официально представила планшет MediaPad под управлением ОС Android 3.2: Huawei MediaPad построен на однокристальной платформе Qualcomm, двухъядерный CPU которой работает на частоте 1,2 ГГц

    17:2111

    Утилиты: Calibre v.0.8.6: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    14:25

    Конвертеры: Freemake Video Converter v.2.2.0.7: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    13:50

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.56: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    13:15

    Утилиты: WSUS Offline Update v.6.8.6: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    12:40

    Офисные приложения: EverNote v.4.4.0.4848: Бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям

    12:05

    PhotoRocket 0.10.157 для Mac — утилита для онлайновой публикации фото: PhotoRocket позволяет публиковать снимки путем их перетаскивания на иконку в доке

    12:01

    Packard Bell укомплектует тонкий ноутбук EasyNote TX86 дискретной графикой NVIDIA: Основой Packard Bell EasyNote TX86 выступит аппаратная платформа Intel Huron River

    12:0016

    Garmin покупает Navigon AG: Условия сделки не разглашаются

    11:30

    Утилиты: OSFMount v.1.5.1006: Утилита для монитирования различных образов диска

    11:30

    Apple выпустила MainStage 2.1.3:

    11:22

    Chill Innovation представила миниатюрную беспроводную клавиатуру со встроенной сенсорной панелью: Chill InnovationKB-1BT использует беспроводной интерфейс Bluetooth 2.0

    11:006

    Утилиты: HDD Observer v.4.0: Мощная утилита, предназначенная для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков

    10:55

    NeoOffice 3.2 Patch 4 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X: Патч улучшает работу NeoOffice в Mac OS X Lion

    10:40

    Sharkoon представила интерфейсную панель с 4 портами USB 3.0: Устройство оснащено разъемом типа Molex для подачи на порты USB дополнительного питания

    10:309

    Microsoft приняла участие в Петербургском экономическом форуме: Microsoft стала одним из организаторов круглого стола, посвященного перспективам развития облачных вычислений

    10:20

    Уменьшение спроса на память для планшетов заставило Elpida взяться за старое : Японский производитель переводит мощности на выпуск памяти для ПК

    10:20

    Path Finder 5.7.4 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    10:13

    Во втором полугодии ожидается нехватка HDD: До сих пор сказываются последствия землетрясения в Японии

    10:106

    Моноблочный компьютер ASUS Eee Top ET2011 на платформе AMD Fusion замечен в продаже: В роли APU ASUS Eee Top ET2011 выступает AMD E-350

    10:009

    Default Folder X 4.4 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X: C помощью Default Folder X можно при сохранении файла задавать комментарий для Spotlight

    09:35

    Ноутбук Getac X500: высокая производительность в «бронебойном» корпусе: Getac X500 оснащается процессорами Intel Core i5-520M и Core i7-620M

    09:304

    FotoMagico 3.8 — редактор слайдшоу для Mac:

    09:04

    В мае поставки панелей для планшетов выросли на 28%: На рынке планшетов продолжает доминировать iPad 2 компании Apple

    09:00

    В новой версии ABBYY Business Card Reader for iPhone работать с визитками стало еще удобнее: Вышла обновленная версия приложения для оцифровки и сохранения информации с визитных карточек

    08:35

    A Better Finder Rename 8.82 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов: В новой версии A Better Finder Rename улучшена работа с символьными ссылками

    08:18

    PandaLabs: бразильский футболист Неймар стал приманкой для распространения банковского трояна: По данным PandaLabs, имя звезды бразильского футбола Неймара используют в качестве приманки для распространения банковского трояна Banbra.GYI

    08:00

    AMD превратит GPU в «скалярные сопроцессоры»: AMD рассказала об архитектуре своих будущих GPU

    08:0050

    iStat Menus 3.18 — утилита системного мониторинга для Mac OS X: iStat Menus обеспечивает мониторинг загруженности процессоров, памяти, дисковых операций, сетевой активности

    07:52

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