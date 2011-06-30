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    30 июня 2011

    Монитор LG DM50D с поддержкой Cinema 3D попадет сначала в Европу: Новинка на изящной ножке имеет экран разрешением 1920 х 1080 пикселей

    22:4911

    Раздвижные планшеты Acer появятся в четвертом квартале?: Ожидается, что основой планшетов с выдвижной клавиатурой станет архитектура ARM

    22:06

    Специалисты X-ES создали узел на 46 процессорах Intel Core i7: Разработка выполнена по заказу компании Cray

    21:551

    Delkin называет карту памяти Elite633 самой быстрой в мире картой SDXC объемом 64 ГБ: Скорость чтения достигает 95 МБ/с, скорость записи — 45 МБ/с

    20:002

    Corsair объявила о начале поставок твердотельных накопителей Force Series GT: Устройства на основе контроллера SandForce SF-2280 развивают скорость чтения 555 МБ/с

    19:002

    Razer выпускает коллекционное издание в стиле «Трансформеры 3»: В серию вошли игровой мыши DeathAdder, коврики Vespula и чехлы для ноутбуков

    18:321

    Imerj представила Android-смартфон с двумя 4-дюймовыми дисплеями: Объединяясь, дисплеи образуют единое поле диагональю 6 дюймов

    17:594

    HP ведет переговоры о лицензировании webOS с несколькими компаниями: Одним из потенциальных лицензиатов называют Samsung Electronics

    17:1611

    ASUS подготовила бизнес-ноутбуки ASUS P31S и P41S: Лэптопы могут оснащаться следующими процессорами: Core i3-2310M, Core i5-2410M, Core i5-2520M и Core i7-2620M

    16:55

    У Samsung готова карта памяти microSDHC Class 10 объемом 32 ГБ: Samsung — не первый производитель, освоивший выпуск такой продукции

    16:545

    Мониторы ViewSonic VA1948m-LED, VA2248-LED и VA2448-LED рассчитаны на экономных покупателей: Производитель сопровождает мониторы трехлетней гарантией

    16:253

    Новая версия Skype для Android поддерживает видеозвонки: При этом, не имеет никакого значения, клиент для какой платформы использует другой абонент — iOS, Mac, Windows или Android

    15:514

    Представлены процессоры AMD A6-3650 и A8-3850 для настольных систем: Дебютировали APU Llano для настольных систем с процессорным гнездом FM1

    14:5533

    Ноутбук HP Envy 14 Beats Edition получил новый процессор и ценник $1050: Черный корпус компьютера для любителей качественного звука имеет покрытие «soft-touch»

    14:224

    Сенсорная панель SPEEDLINK будет доступна в проводном и беспроводном вариантах: Решение способно распознавать несколько прикосновений одновременно

    13:3615

    МегаФон выпустил навигационное приложение для Android с бесплатным трафиком: Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    12:231

    Выпущены новые версии Opera Mini 6.1 и Opera Mobile 11.1 с улучшениями в адресной строке: В этом релизе расширена функциональность адресной строки, появились поисковые подсказки, появилась опция одноколоночного просмотра веб-страниц,

    12:16

    Утилиты: Dexpot v.1.5.11: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    12:05

    Mercury Web Browser Pro 5.0 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    12:04

    Утилиты: USBDeview v.1.90: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    11:30

    SAPPHIRE оснастила неттоп EDGE-HD2 двухъядерным процессором Atom D525: В роли GPU изделия выступает NVIDIA Ion 2

    11:00

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.6: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом

    10:55

    Улучшенная версия смартфона Nokia C5 получила больше памяти и камеру большего разрешения: Объем ОЗУ в Nokia C5 5 MP составляет 256 МБ

    10:40

    AMD планирует очень быстро обновить ассортимент процессоров: Во втором полугодии AMD снимет с производства около 30 моделей Phenom II и Athlon II

    10:3635

    Утилиты: PicPick v.3.0.5: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    10:20

    Samsung требует запретить импорт iPhone, iPod и iPad: Чем закончится борьба за рынок мобильных устройств, пока сказать сложно, но ее накал явно нарастает

    10:0848

    MSI A75MA-G55: системная плата для новейших процессоров AMD, соответствующая стандарту MIL-STD-810G: Новинка имеет формфактор Micro-ATX

    10:003

    Утилиты: GPU-Z v.0.5.4: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    09:45

    Цены на модули DDR3 снизились еще на 6% и достигли исторического минимума : В июле цены могут снизиться еще

    09:417

    Microsoft Windows 7 и Microsoft Office 2010 на татарском языке: Microsoft объявляет о выходе операционной системы Microsoft Windows 7 и Microsoft Office 2010 с локализованным на татарский язык интерфейсом и модулем проверки грамматики и орфографии (Language Interface Pack)

    09:10

    Office 365 выходит на рынок: Новые решения для совместной работы стали доступны тысячам компаний малого и крупного бизнеса во всём мире, а также в России

    08:35

    Обновление перехватчика трафика в составе Dr.Web Desktop Security Suite: Обновлен модуль перехвата сетевого трафика

    08:001

    MSH Keyboard 1.15 упрощает набор текста на Windows Mobile: Программа отличается гибкой настройкой внешнего вида, низкими требованиями к системным ресурсам, а также возможностью настройки чувствительности росчерков

    07:38

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