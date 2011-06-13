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    13 июня 2011

    Глава Nokia обвиняет Apple в успехе Android: Руководитель Nokia заверил в том, что его компания заставит увидеть Windows Phone 7 с другой стороны

    23:0250

    FBReaderJ 1.1.0 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    22:30

    CameraX 1.06 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraX появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    22:25

    dV2t Translator 5 — переводчик слов для Windows Mobile: В приложении можно выбрать, какой сервис будет использоваться для перевода, и сравнить результат.

    22:02

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.0.4: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    21:24

    Для монитора NEC MultiSync EX231Wp выбрана 23-дюймовая панель типа PVA: Продажи стартуют в июле по цене $319

    20:5315

    MimoMonitors.com комплектует мини-мониторы с интерфейсом USB мини-компьютерами: Габариты мини-компьютера MimoPlug равны 110 х 70 х 48 мм

    20:185

    Специалисты IDT и Micron Technology объединили контроллеры флэш-памяти и PCI Express: Начало разработке было положено в 2009 году

    19:132

    Одноплатный компьютер SOM-6670 поддерживает видео высокой четкости : Максимальное разрешение при кодировании — 720p, при декодировании — 1080p

    18:188

    В iOS 5 появится утилита для управления AirPort и Time Capsule : Обеспечение полной независимости iPhone и iPad от персональных компьютеров сможет превратить их из устройств-компаньонов во вполне независимых конкурентов этих самых Mac и PC

    17:45

    Samsung будет выпускать «тонкие» и «толстые» планшеты Galaxy Tab 8.9: Желание уменьшить толщину устройства уперлось в технологические ограничения

    17:187

    Системные платы на чипсетах AMD 9-й серии пополнили ассортимент ASRock: Модели ASRock 990FX Extreme4 и 970 Extreme4 поддерживают технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

    16:103

    В 2015 году Windows Phone будет популярнее iPhone, полагают в IDC: Android останется самой популярной платформой для смартфонов

    15:3733

    Серия SANYO eneloop расширена элементами eneloop pro и eneloop plus: Одновременно представлено беспроводное зарядное устройство

    14:4517

    Верховный суд США оштрафовал Microsoft на 300 млн. долларов: Четырехлетняя тяжба разрешена в пользу i4i

    14:1421

    В будущем году Samsung начнет серийный выпуск гибких дисплеев AMOLED: Первые устройства с гибкими дисплеями AMOLED могут появиться во втором квартале 2012 года

    13:2013

    Samsung положит конец 14-летнему владычеству Nokia на рынке смартфонов, уверен аналитик Nomura: В следующем квартале финский производитель утратит и второе место

    13:0216

    Представлен объектив LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH системы Micro Four Thirds : Объектив предназначен для камер Panasonic LUMIX G

    12:356

    Устройство для работы с картами памяти Transcend RDF1 подключается в слот ExpressCard: Рекомендованная цена Transcend RDF1 равна 19,95 евро

    12:122

    Камера Ricoh PX защищена от пыли и воды: Степень защиты соответствует рейтингу JIS/IEC (эквивалент IP68)

    11:53

    Специалисты IBM создали первую интегральную схему с использованием графена: Схема продемонстрировала работоспособность на частотах до 10 ГГц

    11:1511

    Intel, Samsung и Toshiba продолжают лидировать на рынке полупроводниковой продукции: Аналитики ABI Research подготовили очередной отчет

    10:23

    Shuttle включает планшеты в New Notebook Ecosystem: Специалисты Shuttle разработали четыре серии планшетов с ОС Android

    10:11

    iOS 5 на iPhone 3GS работает достаточно быстро: iPhone 3GS вполне достаточно для комфортного использования большинства возможностей iOS 5

    09:303

    Looxcie 2 — новая версия Bluetooth-гарнитуры с видеокамерой: Компания Looxcie выпустила вторую версию своей миниатюрной носимой видеокамеры

    08:20

    «Расписание электричек» 0.8.0 для Windows Mobile не даст потеряться на вокзале: Приложение показывает расписание электричек для выбранного населенного пункта.

    01:57

    Альбом Бьорк будет выпущен как приложение для iPad : Седьмой альбом Бьорк, получивший название Biophilia, будет выпущен не только на традиционных носителях, но и в качестве приложения для планшетного компьютера Apple iPad

    01:432

    Auto App Organizer 3.62 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    01:40

    Блок питания Antec EA-750 пополнил серию EarthWatts Green : Продажи EA-750 Green уже стартовали по цене $130

    00:574

    Новые MacBook Air могут быть выпущены уже в среду: Обновление модельного ряда ноутбуков Apple MacBook Air может произойти в самое ближайшее время — в предстоящую среду

    00:4576

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