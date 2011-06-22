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    22 июня 2011

    Sony Ericsson представила два новых смартфона — Xperia ray и Xperia active: В обоих смартфонах используется процессор частотой 1 ГГц

    23:405

    В стандарт DisplayPort добавлена поддержка активных кабелей : Активные кабели DisplayPort могут быть в пять раз длиннее пассивных

    23:184

    Анонсированы модули памяти Crucial серий Ballistix Tactical и Ballistix Elite: Продажи начнутся в сентябре

    22:305

    Процессоры AMD Llano для настольных ПК появились в европейских интернет-магазинах: Стоимость флагманской модели APU AMD A8-3850 в Европе — чуть более 140 евро

    20:5219

    Продажи процессора Intel Core i7-980 начнутся 26 июня: Ожидается, что Core i7-980 займет ценовую ступеньку $583

    19:424

    LG выпускает самый быстрый в мире цветной настольный принтер формата A4: В принтере используется технология Memjet

    19:1415

    MediaTek скоро предложит производителям планшетов референсный дизайн : В активе компании — чип «4-в-1» с поддержкой Bluetooth, FM, GPS и Wi-Fi

    18:564

    Elpida, Micron и Nanya ведут переговоры о совместном выпуске памяти типа DRAM: Объединение поможет противостоять Samsung Electronics

    18:45

    Canon приступает к раскрашиванию зеркальных камер: Камера EOS 1100D предложена в черном, красном, коричневом и сером вариантах

    16:4319

    AMD не будет поддерживать эталонный тест SYSmark 2012: AMD выходит из отраслевого союза BAPCo

    16:2224

    Под маркой PowerColor вышла первая 3D-карта Radeon HD 6870 X2: Двухпроцессорный ускоритель оснащен 2 ГБ памяти

    16:014

    Стали известны подробности о процессорах Intel Celeron 847, Core i5-2557M, Core i7-2637M и Core i7-2677M: Названы цены всех четырех новинок

    14:39

    MSI официально представила новое поколение игрового ноутбука GT683: В оснащение MSI GT683 входит процессор Intel Core i7-2630QM и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560M

    14:159

    Электронная бумага AUO Sipix показывает видео: Частота обновления равна 6 кадрам в секунду, но может быть увеличена до 10

    14:137

    Игровая гарнитура Tt eSPORTS SHOCK Spin HD: динамики диаметром 50 мм и внешний звуковой адаптер: Новинка для любителей окружающего звука

    14:00

    Мультимедиа: XMedia Recode v.3.0.0.0: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    13:50

    Apple и Intel хотят побороться с Google за патенты Nortel: По некоторым оценкам, портфель патентов стоит 1,5 млрд. долларов

    13:4013

    I-O Data готовит 20-дюймовый монитор с панелью из упрочнённого стекла: Панель защищает дисплей от появления царапин и отпечатков пальцев

    13:408

    Canon EOS 5D Mark III выйдет только через год?: Сначала компания представит модель EOS 3D в начале следующего года, а летом состоится премьера модели EOS 5D Mark III

    13:3710

    Черный MacBook Air: а были ли мальчик?: Черный корпус MacBook Air — результат эксперимента, не увенчавшегося успехом

    13:3414

    Enermax готовится начать поставки ярких корпусных вентиляторов U.R.Vegas с питанием от USB: Цена новинки равна $20

    13:29

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.10.0.0.650: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    13:151

    Point of View оснащает видеокарту GeForce GTX 570 2,5 ГБ памяти: По своим характеристикам новинка соответствует эталонной модели NVIDIA

    13:084

    Apple выпустила Final Cut Pro X: Final Cut Pro X — новую версию популярной программы для профессионального монтажа видео

    12:593

    LG выпустит смартфон с двумя экранами и клавиатурой QWERTY: Устройство, возможно, получит название Flip II

    12:553

    ARCTIC выпустила универсальный кулер для видеокарт Accelero TWIN TURBO II: В конструкцию кулера входят пять тепловых трубок и два 92-мм вентилятора

    12:461

    Rambus винит Micron и Hynix в потере 4,38 млрд. долларов : По мнению Micron и Hynix, Rambus ведет «грязную игру»

    12:4512

    Apple увеличила емкость дисков Time Capsule:

    12:446

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.74: Бесплатная альтернатива стандартного апплета "Добавление и удаление программ" операционных систем Windows

    12:40

    Kobo начинает продажи электронной книги eReader Touch Edition: От своей предшественницы новинка отличается более компактным корпусом и меньшей ценой

    12:122

    Графика: XnView v.1.98.1: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    12:05

    Полнофункциональная версия ОРФО 2011 для Mac доступна для приобретения в Maс App Store: ОРФО 2011 для Mac — сервис проверки правописания, грамматики русского языка, орфографии английского и украинского языков

    11:44

    Минсвязи РФ при участии Microsoft запускает интернет–портал «Российские победы и победители»:

    11:301

    Ноутбук Toshiba Satellite L750D на четырехъядерном APU AMD A6-3400M замечен в продаже : Компьютер с дисплеем размером 15,6 дюйма стоит $699

    11:00

    Новый Trojan.WinLock блокирует компьютеры украинских пользователей: Появилась новая модификация троянской программы Trojan.WinLock

    10:551

    EVGA удваивает объем памяти 3D-карты GeForce GTX 570 : В онлайновом магазине EVGA новинка стоит $400

    10:25

    Adobe позволяет разработчикам создавать мобильные приложения для устройств на базе Android, BlackBerry PlayBook, iPhone и iPad: Обновленные версии Flash Builder 4.5 и Flex 4.5 уже доступны для загрузки

    10:20

    Поставки оптических приводов в третьем квартале возрастут: Сезонный подъем составит 5-10% — ниже, чем обычно

    10:0020

    NVIDIA 3DTV Play теперь доступно и в России: NVIDIA и Softkey начали распространение утилиты NVIDIA 3DTV Play

    09:45

    Acronis начинает продажу Acronis Backup & Recovery 11: Новое семейство продуктов обеспечит интеграцию аварийного восстановления систем и пофайлового восстановления данных

    09:10

    Toshiba отодвигает выпуск планшета Regza AT300 на месяц: Новая версия планшета получит ОС Android 3.1

    09:003

    Выпущены новые версии кросс-платформенных утилит NTFS for Mac OS X и HFS+ for Windows: Выпущены новые версии кросс-платформенных утилит NTFS for Mac OS X и HFS+ for Windows, позволяющие пользователям беспрепятственно работать в обеих операционных системах

    08:35

    Panda Security выпустила новую версию Panda Cloud Antivirus 1.5: Panda Security выпустила новую версию бесплатного «облачного» антивируса Panda Cloud Antivirus 1.5

    08:00

    Intel откладывает выход Ivy Bridge на март 2012 года?: Задержка даст производителям время, чтобы распродать ноутбуки на процессорах Sandy Bridge

    08:0018

    Packard Bell TS11 — недорогой мультимедийный ноутбук на платформе Intel Huron River: PackardBell TS11 в базовой модификации комплектуется процессором Intel Core i3-2310M

    00:086

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