  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 июня 2011

    Стартуют продажи платы Foxconn AHD1S-K с гибридным процессором AMD E-350 и пассивным охлаждением: Цена изделия — $130

    23:2511

    Компания Enhance показала блок питания мощностью 400 Вт с пассивным охлаждением.: Новинка представлена на выставке Computex 2011

    21:425

    SketchBook Mobile 2 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    21:07

    HP готова лицензировать webOS другим производителям: Участники конференции D9 получили бесплатно смартфоны с webOS

    21:048

    TrueCaller 2.50 для Symbian позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    20:482

    G Data MobileSecurity 1.0 для комплексной защиты Android: Среди его основных функций: проверка на наличие вредоносных программ по требованию, управление «черным списком» для приложений, контроль за всеми установленными приложениями

    20:28

    Rambus удалось убедить Freescale подписать лицензионный договор: Иски против Freescale отозваны

    19:587

    Apple представляет iCloud: Сервисы iCloud будут доступны пользователям этой осенью

    19:541

    Итальянский интернет-магазин рассекретил ноутбук Sony VAIO Z21 до официального анонса: Стоимость представителей модельного ряда Sony VAIO Z21 колеблется от 1809 до 2839 евро

    18:1112

    Apple представила iOS 5. Финальная версия будет выпущена осенью: iOS 5 содержит 200 новых функций, включая «Уведомления», iMessage, Newsstand и интеграцию с Twitter

    17:2413

    Samsung показала на Computex 2011 ноутбуки RV415 и RV515 на платформе AMD Brazos: Samsung RV415 и RV515 оснащаются APU E-350

    17:0219

    ADATA ISFM: линейка SSD для кеширования на базе контроллеров SandForce и JMicron: Новинки были показаны на выставке Computex

    15:5013

    EVGA выпустит материнскую плату с возможностью установки двух процессоров Sandy Bridge-E: Новинка придет на смену модели Classified SR-2

    15:367

    3D-карта Triplex Para-souls HD6950: два GPU Radeon HD 6950 «в одном флаконе»: Видеокарта оснащается 2 или 4 ГБ памяти GDDR5

    14:462

    Micron RealSSD P320h: накопители с интерфейсом PCI Express и скоростью чтения до 3 ГБ/с: Цена обещает быть очень высокой

    14:258

    MSI анонсировала на Computex 2011 неттопы Wind Box DC540 и Hetis H61 на платформах Intel: MSI Wind Box DC540 получит процессор Intel Cedar Trail-D, Hetis H61 — ЦП Sandy Bridge

    13:59

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.2.5: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    13:50

    Графика: Image Tuner v.1.9: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    13:15

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.10: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    12:401

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.23: Достаточной популярный и удобный интернет-пейджер

    12:05

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.1.7: Качественный, бесплатный медиаплеер

    11:30

    Apple представила Mac OS X Lion : Lion будет распространяться только через Mac App Store

    11:20139

    Смартфон Motorola Droid 3 получил камеру разрешением 8 Мп и функцию видеосъемки в формате 1080p: В Сети оказались видеоролики, дающие подробное представление об устройстве

    11:004

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.91: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    10:55

    Материнская плата Sapphire Pure Platinum A75 для APU Llano оснащена разъемом mSATA: Sapphire Pure Platinum A75 построена на чипсете AMD A75

    10:39

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2011 Build 0526: Бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК

    10:20

    Представлен планшет ViewSonic ViewBook 730 стоимостью $250: Компания ViewSonic пытается нащупать свою нишу на рынке планшетов

    10:009

    Сisco: к 2015 году объем интернет-трафика в России может вырасти впятеро: Согласно исследованию Cisco темпы роста российского интернет-трафика будут опережать общемировые

    09:45

    FX — официальное имя высокопроизводительных процессоров и платформ AMD: Марка представлена на мероприятии Electronic Entertainment Expo (E3)

    09:3517

    Словари Slovoed бесплатно для организаций и учебных заведений: Совари Slovoed предоставляются в бесплатное пользование организациям и учебным заведениям сроком на один год

    09:10

    Переносной жесткий диск Verbatim Store’n’Go Executive оснащен интерфейсом USB 3.0: Накопитель выпускается в двух вариантах объема — 500 и 750 ГБ

    09:00

    «Мобильный Криминалист – Рабочее Место» – первый в России переносной программно-аппаратный комплекс для экспертизы мобильных устройств: Полностью настроенный инструмент для компьютерно-технической экспертизы смартфонов, мобильных телефонов и КПК не только в лаборатории, но и в полевых условиях

    08:351

    ABBYY Language Services запускает услугу перевода по телефону ABBYY ruPhone: ABBYY ruPhone позволяет быстро и легко подключить переводчика для проведения телефонных и очных переговоров с иноязычными собеседниками

    08:00

    OCZ готовит к выпуску блок питания серии Fatal1ty мощностью 1 кВт: Блок имеет сертификат 80Plus Gold

    08:00

    Bigfoot Networks открывает возможности Advanced Stream Detect для всех сетевых решений семейства Killer: Теперь технология Advanced Stream Detect доступна владельцам карт Killer 2100 и E2100

    07:002

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox для iOS 1.4.2: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    01:11

    Новая версия iSilo 5.26 для чтения книг с экрана мобильного: риложение работает с собственным форматом данных, который обеспечивает хорошую степень сжатия и как следствие – небольшой размер документов

    01:08

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018