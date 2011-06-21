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    21 июня 2011

    Премьера планшета HTC Puccini состоится 27 июня?: Базисом устройства выступит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon MSM8660

    23:038

    Tt eSports Azurues Mini: уменьшенный вариант игровой мыши с улучшенной эргономикой: Манипулятор для поклонников «стрелялок от первого лица»

    22:505

    В третьем квартале Intel представит бюджетные процессоры Celeron G530T и Pentium G630T: Тактовая частота Intel Celeron G530T составит 2,0 ГГц, Pentium G630T — 2,3 ГГц

    22:31

    Монитор Mitsubishi DiamondCrysta RDT233WX-Z с панелью типа IPS поддерживает кадровую частоту 120 Гц: Разрешение панели равно 1920 x 1080 пикселей

    21:3918

    Начались продажи мыши Razer Orochi Black Chrome Edition : Игровой манипулятор стоит $80

    21:166

    Основой игрового ноутбука ASUS G74 стал процессор Intel Core i7-2630QM: Доступно две модификации, одна из которых оснащена 3D-дисплеем

    21:0218

    PLX и Avago Technologies скрестили PCI Express и оптоволокно : PLX и Avago покажут свою разработку на мероприятии PCI-SIG Developers Conference

    20:44

    Mushkin представила несколько карт памяти форматов SDHC, microSD и microSDHC: Три накопителя соответствуют десятому скоростному классу, еще три — четвертому, один — второму

    19:081

    Завтра NVIDIA, возможно, представит видеокарту GeForce GTX 580M: GPU полчит 2 ГБ памяти GDDR5

    18:1816

    Не прошло и три года: DiRT 2 добралась до Mac:

    18:163

    Supermicro демонстрирует на ISC 2011 суперкомпьютерные решения: Впервые в отрасли показана работа карты Intel MIC (Many Integrated Core)

    18:14

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.6.8: Новая сборка Mac OS X 10.6.8 имеет кодовое обозначение 10K540

    18:01

    iiyama выпускает еще один недорогой монитор, получивший индекс ProLite E2273HDS: Новинка уже доступна на японском рынке

    17:553

    Scythe представила корпус для ПК Ikazuti: В корпусе установлено два 120-миллиметровых вентилятора Slip Stream 120

    16:544

    Объем портативного жесткого диска SP Stream S20 достигает 1 ТБ: Устройство получило интерфейс USB 3.0

    15:084

    E FUN открывает новую линейку планшетов моделью Nextbook Premium 7: Планшет Nextbook Premium 7 комплектуется ПО ASTRO File Manager и OfficeSuite Viewer

    14:356

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.9: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    13:50

    Samsung и Spansion уладили патентные разногласия: Samsung заплатит 150 млн. долларов: Стороны подписали соглашение о взаимном лицензировании

    13:202

    Медиаплееры: KMPlayer v.3.0.0.1441: Медиаплеер для воспроизведения видео-файлов в различных форматах

    13:151

    SanDisk оснащает твердотельные накопители Lightning интерфейсом SAS 6 Гбит/с: Новинки предназначены для корпоративного рынка

    12:452

    Графика: FastPictureViewer Pro v.1.5 Build 197: Небольшой, качественный просмотрщик графический файлов

    12:40

    Производители ноутбуков сдержанно оценивают перспективы второго полугодия: Распределение объема поставок между полугодиями будет равномерным, хотя обычно второе полугодие ведет в счете

    12:293

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.9.0: Бесплатный сборник утилит, позволяющих вам конвертировать видео-файлы в различные форматы

    12:05

    Глава Nokia подтвердил план выпуска смартфона с Microsoft Windows в этом году: В течение 2012 года Nokia развернет массовый выпуск моделей с Microsoft Windows

    11:4511

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2011.11.50: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    11:30

    USB-IF дополняет определение USB Video Class 1.1 поддержкой H.264: Устройства с интерфейсом USB смогут сами кодировать видео в формате H.264

    11:041

    Nokia официально представила свой первый смартфон под управлением MeeGo: Nokia N9 оснащается однокристальной системой TI OMAP 3630

    11:0040

    Графика: TinyPic v.3.17: Небольшая, бесплатная и простая программа для автоматического изменения размера картинок

    10:55

    Новый MacBook Air может стать рекордно дешевым ноутбуком Apple: В новых MacBook Air, вероятно, не будут использоваться чипсеты NVIDIA

    10:5423

    Монитор Eizo DuraVision FDH3601: 36,4 дюйма и 4094 х 2160 точек: Стоимость монитора — $38 400

    10:3034

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.97.1: Портативная версия антивируса ClamWin

    10:20

    Моноблочные компьютеры ASUS ET2700XVTS, ET2410INTS и ET2210INTS: подробности: ASUS ET2700XVTS оснащается процессором Intel Core i7-2600S, ET2410INTS и ET2210INTS — процессором Core i5-2400S

    10:052

    Nokia наградит телефон на платформе Series 40 гигагерцовым процессором?: Помимо процессора частотой 1 ГГц телефон получит 512 МБ ОЗУ и экран, выполненный по технологии Clear Black Display

    10:0013

    Toshiba Satellite L775D — один из первых ноутбуков на базе AMD Llano: За $580 покупатель получает ноутбук с дисплеем размером 17,3 дюйма

    09:4710

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.9.6.1: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    09:453

    BIOSTAR готовит трио системных плат для новых процессоров AMD с разъемом FM1: Платы имеют индексы TA75A+, TA75M+ и TA75M

    09:3010

    Интернет и сети: FlashGot v.1.3.0.2: Дополнение для веб-браузеров Mozilla и Firefox для удобной скачки файлов

    09:101

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.37: Утилита для просмотра всевозможных параметров OpenGL

    08:35

    Санкт-Петербург укрепит сотрудничество с Microsoft (дополнение): Правительство Санкт-Петербурга и компания Microsoft подписали соглашение, которое будет способствовать развитию информационно-коммуникационного кластера города

    08:002

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