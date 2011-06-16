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    16 июня 2011

    EIZO FORIS FS2332: домашний монитор с панелью IPS и 10-битной таблицей LUT: Для дома, для семьи

    21:5049

    Panasonic Toughbook: теперь еще и планшет: Toughbook Tablet работает под управлением операционной системы Google Android

    20:5711

    HP готовит еще шесть планшетов под управлением webOS?: Компания зарегистрировала еще шесть названий планшетов в Патентном бюро США

    18:5317

    Приложение Evernote Peek для iPad использует магнитную обложку Smart Cover : Evernote Peek для iPad

    17:352

    iMac Graphic FW Update 2.0 исправляет работу видео на iMac: iMac Graphic FW Update 2.0

    17:15

    Apple выпустила обновление для Mac OS Lion DP4: Очередная предварительная версия Lion

    17:05

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.6.8: новая сборка Mac OS X 10.6.8 имеет кодовое обозначение 10K537

    16:58

    В Mac OS X Lion отсутствует Rosetta: Mac OS X Lion не включают в себя транслятор Rosetta

    16:474

    За разглашение информации о будущем iPad в Китае сажают в тюрьму: Три жителя Китая, организовавшие утечку информации о iPad 2, приговорены к тюремному заключению

    16:3450

    OWC Mercury Electra 6G: SSD со скоростью чтения, превышающей 550 МБ/с: Используется контроллер SandForce SF-2281

    16:203

    Время работы лазерной мыши GIGABYTE ECO500 на одном комплекте батарей — 1 год: Максимальное разрешение оптического датчика мыши — 1600 dpi

    14:3013

    Настройщики: System Mechanic v.10.5.0.87: Набор утилит для оптимизации ОС Windows

    14:25

    Один из планшетов Sony поступит в продажу в Европе в конце сентября: Пока непонятно, идет ли речь о модели S1 или о модели S2

    14:2436

    Второе поколение 7-дюймового планшета Samsung: первые подробности: Устройство дебютирует в октябре или ноябре

    14:1715

    Мультимедиа: LameXP v.4.02: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    13:50

    Новый Google Nexus получит процессор с частотой до 1,5 ГГц и ОС Android 4.0?: Смелые предположения, в которые хочется верить

    13:3020

    Утилиты: Parted Magic v.6.2: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    13:15

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.20: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:40

    Цена серверов Lenovo ThinkServer TS130 и TS430 на базе ЦП Intel Xeon E3-1200 стартует с отметки $500: Серверы нацелены на малый и средний бизнес

    12:308

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.9.5: Программа для удаления поврежденных фильтров

    12:05

    Облачные вычисления обсудят на Экономическом форуме в Петербурге: О роли облаков в формировании облика цифровой эры будут говорить на ПЭФ

    11:30

    «Лаборатория Касперского» выпускает Kaspersky Internet Security в сотрудничестве с Ferrari: «Лаборатория Касперского» объявляет о доступности на российском рынке специального выпуска комплексного защитного решения Kaspersky Internet Security

    10:551

    Онлайн-сервис «Переведем.ру» поддерживает переводы на 60 языков: ABBYY Language Services внедрила профессиональный письменный перевод в почту «Рамблера»

    10:202

    В Сети появилось изображение двух процессоров Ivy Bridge: Изделия маркированы как QAX5 и QAX2, оба работают на частоте 1,8 ГГц

    10:1742

    Россия ускоряет научные открытия с помощью супервычислений на GPU : МГУ и другие научные центры России используют супервычисления на GPU для ускорения исследований

    09:45

    XTask 2.33 — управление задачами на Windows Mobile: С помощью программы можно освободить оперативную память от неиспользуемых задач, завершить любой процесс, в том числе и системный

    09:17

    Mail.Ru Group представляет ICQ On-Site: Mail.Ru Group объявляет о запуске веб-версии всемирно известного мессенджера

    09:10

    AMD представляет новые инструменты для ускорения разработки программ: Программы нового поколения созданы благодаря OpenCL и вычислительной мощности CPU и GPU

    08:351

    FeedGoal 1.6.3 — чтение новостей RSS/Atom на Android: Бесплатный инструмент с открытым кодом для чтения новостей RSS2.0 и Atom1.0

    08:24

    Новый релиз пакета для многоподходного имитационного моделирования AnyLogic (6.6): Состоялся релиз нового пакета для имитационного моделирования

    08:00

    Обновлены iPad-приложения для интеграции с Photoshop: Adobe Eazel, Adobe Color Lava и Adobe Nav получили новые возможности

    01:53

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