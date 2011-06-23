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    23 июня 2011

    Для системных плат Sapphire Pure Platinum H67 и H61 выбран формат mini-ITX: К общим особенностям изделий относится наличие трехфазной подсистемы питания

    23:456

    В Европе стартовали продажи бюджетных моноблочных компьютеров Asus Eee Top 1611PUT, 2011AUKB и ET2011AUTB: ASUS Eee Top 1611PUT построен на платформе Intel, 2011AUKB и ET2011AUTB — на платформе AMD Brazos

    23:272

    Huawei подготовила два новых Android-смартфона — Sonic и Glory: Huawei Sonic поддерживает связь NFC, а Glory оснащается CPU частотой 1,4 ГГц

    22:256

    Самым быстрым суперкомпьютером в мире стала система «K», созданная в Японии: Лидер списка TOP500 демонстрирует производительность 8,162 петафлопс

    22:0223

    Shuttle XG41 — компактный набор для сборки ПК на базе процессоров в исполнении LGA775: В оснащение новинки входит системная плата на чипсете Intel G41

    21:4912

    Samsung NC215S — первый в мире нетбук на солнечной батарее: Двух часов пребывания на солнце хватает NC215S на час работы

    21:4721

    3D-карта ZOTAC GeForce GTX 550 Ti Multiview поддерживает до трех мониторов одновременно : Новинка ZOTAC относится к среднему ценовому диапазону

    19:57

    BIOSTAR начинает поставки системных плат Viotech 3200+ Ver. 6.x с процессором VIA C7-D: Производитель называет Viotech 3200+ «готовой платформой из коробки»

    19:356

    Nokia представила телефоны C2-03 и С2-06, оснащенные сенсорными дисплеями и двумя слотами для SIM-карт: Вместе с ними представлена абсолютно идентичная по внешнему виду и функциям модель С2-02, лишенная второго слота для SIM-карты

    19:06

    Microchip расширяет семейство флэш-памяти Serial Quad I/O моделью плотностью 32 Мбит: Микросхема рассчитана на напряжение питания 3 В

    19:04

    Планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 обзаводится аксессуарами: Компания Samsung начала продажи аксессуаров, предназначенных для планшета Samsung Galaxy Tab 10.1

    18:4016

    I-O Data LCD-MF222FBR-T — монитор диагональю 21,5 дюйма с поддержкой технологии «мультитач»: Производитель сообщает, чото новинка полностью совместима с функциями многопальцевого сенсорного управления ОС Windows 7

    18:003

    Поставки смартфонов Nokia N8, C7, C6-01 и E7 под управлением Symbian Anna стартуют в июле: Anna как отдельное обновление Symbian появится в августе

    17:253

    Buffalo увеличивает объем накопителей MiniStation до 1 ТБ: Как и прежде, накопители оснащаются интерфейсом USB 2.0

    17:081

    PENTAX Q — самая маленькая в мире камера со сменным объективом и немаленькой ценой: Основой компактной камеры со сменным объективом стал датчик формата 1/2,3 дюйма

    15:3319

    Oracle покупает компанию FatWire Software: Объединение позволяет создать самое полное решение для управления присутствием в web

    15:023

    Адаптеры Club 3D SenseVision позволяют подключить мониторы по интерфейсу USB: Поддерживаются высокие разрешения

    14:5513

    SGI представляет пятое поколение суперкомпьютерных систем Altix ICE: Основой систем стали процессоры Intel Xeon

    14:22

    EVGA выводит на розничный рынок видеокарту GeForce GT 545: Для успешной конкуренции с GeForce GTX 550 Ti цена долна понизиться

    13:55

    Выпущен клиент IM+ 1.0 для Windows Phone: Мультипротокольный клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    13:42

    Apacer Technology представляет пятое поколение карт формата CompactFlash для промышленного применения: Доступны модификации объемом от 128 МБ до 16 ГБ

    13:35

    За полгода число систем на платформе AMD в списке TOP500 выросло на 15%: Четыре из десяти самых быстрых суперкомпьютеров в мире основаны на процессорах AMD Opteron

    13:1643

    Графика: PhotoFiltre Studio v.10.4.0: Программа для редактирования графических изображений

    13:15

    WatchDroid Pro 5.5 — защита Android-аппарата в случае кражи: приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    13:11

    Новая версия картографического приложения TrekBuddy 1.0.13 для J2ME: Утилита дает возможность следить за положением пользователя по карте, определять текущие координаты, а также выполнять ориентирование на местности

    13:06

    Запись: Burn4Free v.5.6.0.0: Простая в использовании программа для записи CD/DVD-дисков

    12:40

    Семидюймовые планшеты получат Android 3.2 до конца лета: Примером планшетов новой волны является модель Huawei MediaPad

    12:333

    OCZ Deneva 2 — серия SSD для корпоративных потребителей: Накопители Deneva 2 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    12:17

    Графика: Blender v.2.58 Final: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерные графические объекты и анимации

    12:05

    Специалисты Crocus создали технологию Magnetic Logic Unit (MLU): Разработка позволяет объединить логическую функцию и память в одном чипе MRAM

    12:02

    Графика: Hornil StylePix v.1.8.2: Графический пакет для обработки файлов

    11:30

    My Bass 1.0 — виртуальная бас-гитара для Android: Перебирая по нарисованным струнам на экране мобильного устройства, можно получить звучание, схожее с настоящим инструментом

    11:03

    SPB Wireless Monitor 3.0 учитывает весь трафик на Symbian : Приложение собирает подробную статистику о передаваемых данных по используемому сетевому соединению — фиксирует время и объем переданной информации

    10:591

    Утилиты: Pdf995 v.10.1s: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    10:55

    BattClock 3.6.1 выводит полезную информацию на экране Windows Mobile: Приложение показывает в процентном соотношении заряд батареи, информирует пользователя о текущем времени, загруженности процессора

    10:53

    Default Folder X 4.4.1 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X: C помощью Default Folder X можно при сохранении файла задавать комментарий для Spotlight

    10:51

    В этом квартале заказчики недополучат 10 млн. HDD: Дефицита оптических приводов опасаться не стоит

    10:33

    Графика: FastStone MaxView v.2.5: Небольшой, быстрый и удобный просмотрщик изображений, который поддерживает большинство популярных графических форматов

    10:20

    Ноутбуки на процессорах ARM появятся до конца года: Предполагается, что их цена не превысит $299

    10:1133

    ClamXav 2.2.0 — антивирусный сканер для Mac: ClamXav используюет кроссплатформенный антивирусный механизм ClamAV

    10:00

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.8 Build 850: Функциональный диспетчер закачек

    09:45

    Apple обновила драйверы принтеров Epson для Snow Leopard: По словам компании, апдейт Epson Printer Drivers v.2.7 for Mac OS X v10.6 включает самое новое ПО для принтеров и сканеров Epson.

    09:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.1.3.0 Super Blaster: Программа для работы с SPD модулей памяти

    09:10

    1Password 3.6 для Mac — новая версия менеджера паролей: Утилита 1Password следит за всеми паролями и сохраняет их в одном месте

    09:04

    BackDoor.Olyx позволяет злоумышленникам управлять «маками»: Новая угроза для компьютеров, работающих под управлением Mac OS X

    08:35

    My Living Desktop 4.9.1 — видеообои для рабочего стола Mac: В комплект My Living Desktop включено более двух десятков успокаивающих фоновых видеосцен для рабочего стола

    08:18

    ABBYY выпускает Lingvo Dictionaries 2.0 для Apple iOS с функцией фотоперевода: Новая версия включает еще больше словарей и позволяет переводить слова, сфотографированные камерой iPhone

    08:00

    Playback 1.7.6 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства: Playback обеспечивает доступ к данным на Mac с Playstation 3, Xbox 360 и других устройств с UPnP

    07:20

    Nimbuzz Symbian 3.2 — обновление мультипротокольного чата : клиент, объединяющий все самые популярные средства общения в Сети

    02:57

    Métro 5.9.5 упрощает ориентацию в незнакомых городах: рограмма может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    02:52

    Планшет Amazon выйдет в августе или сентябре: Пользователи планшета получат возможность просмотра потокового видео

    02:517

    WiMoSpeed 1.08 — разгон смартфонов на Windows Mobile: Бесплатная программа для увеличения тактовой частоты процессора смартфонов

    02:10

    Новый патент Apple может поставить Android-смартфоны вне закона : По сути, новый патент Apple описывает интерфейс Multi-Touch

    02:0174

    Выпущена Яндекс.Почта для iPhone: помощью программы можно писать и читать письма, просматривать прикреплённые файлы, перемещать одно или сразу несколько писем из папки в папку

    02:001

    Intel поставила на конвейер мобильные процессоры Pentium 957 и Core i5-2467M: Частота Pentium 957 — 1,2 ГГц, Core i5-2467M — 1,6 ГГц

    00:34

    Verbatim выпускает карты SDHC и microSDHC Class 10 объемом до 32 ГБ: В продаже новые носители будут доступны, начиная с августа

    00:102

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