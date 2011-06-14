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    14 июня 2011

    Green House GH-UFD4G-P — яркие «флэшки»-свиньи из Страны восходящего солнца: Объем любого из накопителей серии — 4 ГБ

    23:578

    ASUS установит на планшет Eee Pad Transformer ОС Windows 8: С 2012 года ASUS Eee Pad Transformer будет существовать в двух версиях: с ОС Android и c ОС Windows 8

    23:239

    Apple считает, что некачественный Amazon appstore вредит репутации ее магазинa App Store: Apple не утверждала, что Android — плохая операционная система

    21:3637

    Hanwha HM-TL10MT: монитор диагональю 10,1 дюйма с пьезоэлектрическим сенсорным экраном: Благодаря пьезоэлектрическому сенсорному дисплею монитор распознает как прикосновения рук, так и предметов

    20:084

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.63a: Утилита для создания слепком разделов жестких дисков ПК

    19:401

    Архиваторы: PeaZip v.3.8: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    19:051

    Acer обновляет линейки настольных ПК Aspire X3 и M3: Стандартные рабочие лошадки

    18:551

    Графика: JShot v.2.0: Бесплатная мультиплатформенная утилита для создания снимков рабочих экранов и последующей загрузки на сайты

    18:30

    Продажи HP TouchPad стартуют первого июля, стоимость аксессуаров уже известна: Младшая модель с 16 ГБ встроенной памяти будет предлагаться за $500, старшая с 32 ГБ памяти — $600

    18:1022

    Century представила корпус для HDD со встроенным дисплеем и поддержкой USB 3.0: Century CLS35EU3BF оснащен вентилятором диаметром 8 см

    18:065

    Графика: PIXresizer v.2.0.5: Бесплатная утилита для изменения размеров графических изображений

    17:55

    Утилиты: GoodSync v.8.7.1.0: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    17:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.12.27: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    16:452

    HP Compaq 100B: ПК для бизнеса в формфакторе SFF на основе платформы AMD Brazos: Цена относительно доступна

    16:3310

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.5.3: Утилита для полного удаления любых версия DirectX

    16:10

    Parallels Desktop 6.0.12090.660720 — обновление виртуальной машины для Mac OS X: Parallels Desktop для Mac позволяет запускать в окне операционные системы Microsoft Windows, Linux, OS/2, FreeBSD и др.

    15:41

    Вышла версия STDU Viewer v.1.5.647: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    15:35

    Cocktail 4.9.2 — утилита для обслуживания Mac OS X: Cocktail предоставляет возможность исправления разрешений файлов, очистки кэшей, оптимизации работы сетевых устройств и др.

    15:14

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2011.06.13: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    15:00

    AppDelete 3.1.6 — утилита для удаления приложений Mac OS X: В AppDelete 3.1.6 исправлены различные мелкие недоработки

    14:47

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.1: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    14:25

    Playback 1.7.5 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства: Playback обеспечивает доступ к данным на Mac с Playstation 3, Xbox 360 и других устройств с UPnP

    14:08

    Веб-браузеры: Maxthon v.3.1.1.1000: Веб-браузер для ОС Windows

    13:50

    Tidy Up 2.3.4 для Mac — поиск файлов-дубликатов: Помимо файлов, Tidy Up для Mac ищет дубликаты в дубликатов в Mail, iTunes, iPhoto и Aperture

    13:32

    Утилиты: BatteryBar v.3.5.2.1: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    13:15

    VMware выпустила Fusion 3.1.3 для Mac OS X: VMware Fusion позволяет запускать в качестве гостевых все популярные 32- и 64-битные операционные системы для платформы x86

    13:05

    Интернет и сети: Find MAC Address v.3.4.0.77: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    12:40

    Smultron 3.8.4 — текстовый редактор для Mac: Smultron поддерживает нумерацию строк, различные кодировки, подсветку синтаксиса

    12:29

    Kaspersky выпускает обновленный Endpoint Security 8 for Smartphone: «Лаборатория Касперского» объявляет о выходе обновления Maintenance Pack 1 для Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone

    12:05

    AMD официально представила APU серии A для настольных и мобильных систем: Производительные решения обеспечивают ноутбукам до 10,5 часов автономной работы

    11:3288

    Huawei готовит новый Android-планшет: Huawei MediaPad получит двухъядерный CPU с частотой не менее 1,0 ГГц

    11:306

    Новый троянец для Android распространяется через приложение Angry Birds Rio Unlock : Появилось новое опасное семейство вредоносных программ для смартфонов под управлением ОС Android — Android.Plankton

    11:305

    Материнская плата MSI 970A-G45: подробности: MSI 970A-G45 построена на чипсете AMD 970 и рассчитана на работу с процессорами семейства Zambezi

    11:26

    Nokia и Apple уладили патентные разногласия: Apple платит и будет платить: Спор завершился заключением лицензионного соглашения

    11:1518

    NeoOffice 3.2 Patch 3 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X: Патч улучшает работу NeoOffice в Mac OS X Lion

    11:09

    Прекращение поддержки Dr.Web 4.44: Компания «Доктор Веб» сообщает о полном прекращении технического сопровождения Dr.Web версии 4.44

    10:551

    Прототип твердотельного накопителя Moneta Onyx на фазовой памяти показал скорость 1,1 ГБ/с: Преимущества новой памяти проявляются при работе с небольшими порциями данных

    10:4915

    Total Finder 1.1.13 для Mac расширяет возможности Finder: Total Finder добавляет в Finder возможность использования вкладок

    10:42

    X Lossless Decoder 20110611 — декодер lossless-аудио для Mac: X Lossless Decoder (XLD) для Mac OS X позволяет декодировать, конвертировать и воспроизводить аудиоданные в различных lossless-форматах.

    10:35

    AMD и ведущие поставщики программного обеспечения продолжают расширять спектр предложений, оптимизированных для стандарта OpenCL: Общеотраслевой интерфейс программирования и комбинированная технология APU гарантируют удобство работы на разных вычислительных платформах

    10:20

    DVDRemaster Pro 7.0.4 — видеоконвертор для Mac: DVDRemaster Pro позволяет компрессировать видео с дисков DVD DL для записи на однослойные DVD

    10:18

    Компания CPS расширяет сотрудничество с компанией G Data Software: CPS сообщает о получении статуса субдистрибьютора лицензий к продуктам антивирусного ПО G Data Software

    09:45

    Videobox 3.5 для Mac — новая версия загрузчика видеороликов: Videobox для Mac загружает ролики из Youtube, Metacafe, Google Videos, Break.com и др.

    09:24

    Новый пакет CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition расширяет возможности для дизайна: Четыре взаимодополняющих инструмента для творчества в одном комплекте

    09:101

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.20 — утилита для настройки Mac OS X: В Snow Leopard Cache Cleaner (5.0.20) — обновленный антивирусный механизм ClamAV (0.97.1)

    09:02

    HP выпускает новые решения для гибридной доставки сервисов : Новые рыночные возможности для корпоративных заказчиков и поставщиков сервисов меняют динамику облачной индустрии

    08:35

    General Electric и ASK Labs подписали партнерское соглашение: ASK Lab и GE подписали соглашение

    08:00

    Adium 1.4.2 — популярный IM-клиент для Mac: Adium поддерживает передачу сообщений в сетях AIM, ICQ, Jabber, MSN, Yahoo!, Google Talk

    07:48

    Дефицит серверных версий Mac Pro и Mac mini свидетельствует о приближении обновления линеек: Серверная конфигурация Mac Pro была объявлена в ноябре прошлого года

    02:343

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