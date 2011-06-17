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    17 июня 2011

    Olivetti подготовила улучшенную версию «первого итальянского планшета»: Olivetti OliPad 110, как и предшественник, построен на платформе NVIDIA Tegra 2

    23:339

    До конца месяца Intel выпустит девять новых мобильных процессоров: К потенциальным новинкам принадлежат: Celeron 847, Celeron 847E, Celeron B810E, Pentium B940, Core i3-2330E, i3-2340UE, Core i7-2677M, Core i7-2637M и Core-i5 2557M

    21:1919

    Выпущен клиент Evernote для Windows Phone 7: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    18:15

    Новая модель Apple TV будет работать с видео 1080p? : iOS 5 поддерживает работу с видео 1080p

    18:0348

    iPhone Explorer 2.102 упрощает работу с файлами на iPhone: Программа отображает файлы и каталоги, дает возможность их удалять, создавать и переименовывать

    18:00

    iiyama выпускает новый доступный монитор на основе матрицы TN: ProLite B2008HDS: Устройство уже можно купить

    17:4013

    Гибридные процессоры AMD Llano для настольных ПК замечены в продаже, цены воодушевляют: Стоимость флагманской модели AMD A8-3850 на условиях предварительного заказа — менее $144

    17:2971

    Серии бюджетных ноутбуков Toshiba Satellite L и C приросли рядом новых моделей: Серия Satellite L пополнилась моделями с диагональями экрана 13,3, 14, 15,6 и 17,3 дюйма, серия Satellite C — моделями с диагоналями 15,6 и 17,3 дюйма

    16:033

    Трио процессорных кулеров Inno3D: iChill X5, iChill XXX, iChill Storm: Inno3D теперь интересуется охлаждением ЦП

    15:552

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.45: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    12:40

    Настройщики: TweakVI Basic Edition v.1.0 Build 1160: Бесплатная программа для настройки и оптимизации Windows Vista

    12:05

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.8.1.0: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    11:30

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.2.1683: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    10:55

    В четырех новых ноутбуках Toshiba Satellite P-series используются процессоры Intel Sandy Bridge и APU AMD Llano: Toshiba Satellite P745, P755 и P755 3D, P775 пришли на смену моделям Satellite A660 и M640

    10:454

    Диагностика: AIDA64 Extreme Edition v.1.80: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    10:20

    Microsoft Россия стала официальным поставщиком Оргкомитета «Сочи 2014»: «Майкрософт Рус» стало официальным поставщиком зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в категории «Программное обеспечение»

    09:452

    Бесплатное приложение для iPhone от «Лаборатория Касперского»: Новое решение для борьбы с блокерами для iPhone

    09:10

    Agnitum объявляет о выходе новой продуктовой линейки Outpost 7.5 — Performance Edition: Новая версия Outpost 7.5 от Agnitum обладает повышенным быстродействием

    08:351

    Entensys: электронный адрес для рассылки спама стоит меньше копейки: Компания Entensys провела анализ предложений спам-сервисов

    08:001

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